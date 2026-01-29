8123 КПП ОСНО моб
Сергей Петухов
Банки

Почему банк «накинул» вам сверху %? Ищем виноватых

Почему вам дали не льготный тариф, а на 1-2% дороже?

Чаще всего виноваты не банки, а три невидимые мелочи в ваших документах. Они есть почти у всех и дорого обходятся.

- Непогашенные хвосты
Мелкие штрафы ФССП или недоимка по налогам на 30 тыс. руб. - вы забыли, а скоринг банка помнит. Для него это сигнал о слабой платежной дисциплине → риск выше → ставка сразу на 1-2% больше.

- Отсутствие пояснительной записки
Были просадки в выручке или старая ФССП? Отправляете в банк только голую отчётность. Риск-менеджер видит проблемы без объяснений и автоматически переводит вас в более дорогой тариф.

- Несобранный портфель опыта
В ЕИС висят незакрытые акты, а коммерческие контракты - в разрозненных файлах. Для банка это мало опыта + куча незавершенки → снова повышение ставки.

Что делать?

Не просто подавать на гарантию, а готовиться к банку как к проекту: чистить реестры, закрывать хвосты и писать внятные пояснения. Это сразу возвращает вас в льготный тариф и экономит сотни тысяч в год.

Столкнулись с необоснованным повышением ставки?

Сергей Петухов

Сергей Петухов

Финансовый директор в ИП

84 подписчика5 постов

