Сергей Петухов
Банки

Эволюция банков в России: 1991–2026

Российский банковский сектор за 35 лет прошел путь от хаотичного роста 90-х до цифровых экосистем с ИИ и технологическим суверенитетом.

Сегодня мы стоим на пороге нового этапа.
Разберёмся по порядку — и главное: что это означает для бизнеса, особенно в расчетах в долларах и международной деятельности.

1️⃣ 1991–1997: Рождение системы

Период сверхдоходов на валютных и расчетных операциях.
Инфраструктура слабая, риски огромные, но маржинальность — рекордная.

Что важно:

  • 1992 — появление пластиковых карт

  • 1994 — первый банкомат

  • 1996 — запуск факторинга

Банки зарабатывали, но ещё не конкурировали.

2️⃣ 1998–2001: Кризис и первые технологии

Дефолт 1998 года стал «перезагрузкой».

  • Начало массовых зарплатных проектов

  • 1998 — первый онлайн-банкинг

  • Активное внедрение IT-систем

Банки впервые начали считать эффективность.

3️⃣ 2002–2007: Розничный бум

Кредитные карты, потребкредиты, ипотека.
Фокус смещается к клиенту.

Банк становится сервисом, а не просто расчетной площадкой.

4️⃣ 2008–2011: Кризис и партнёрства

Мировой финансовый кризис заставил банки объединяться.

  • Снижение маржи

  • Рост конкуренции

  • Первые системные экосистемные модели

5️⃣ 2012–2017: Санация и зачистка

ЦБ кардинально меняет правила игры.

  • Более 500 лицензий отозвано

  • Усиление требований к капиталу

  • Повышение прозрачности

Рынок стал меньше, но устойчивее.

6️⃣ 2018–2021: Цифровой скачок

  • 2019 — запуск СБП

  • Бум мобильных приложений

  • Финтех и биометрия

  • Рост санкционного давления

Банк превращается в IT-компанию с банковской лицензией.

7️⃣ 2022–2025: Санкционная адаптация

Беспрецедентные ограничения:

  • Отключение части банков от SWIFT

  • Блокировка Visa/Mastercard

  • Рост роли СПФС

  • Доля государства в активах — до 75–80%

Началось ускоренное импортозамещение и перестройка международных расчетов.

8️⃣ 2026–2030: Эра финансовых экосистем и «умных» расчетов

Мы уже входим в этот этап.

Что меняется принципиально?

🔹 1. Банк становится «невидимым»

Финансовые услуги интегрируются в бизнес-платформы.

Для бизнеса это означает:

  • Кредит на закупку — прямо в B2B-маркетплейсе

  • Лизинг — в момент выбора оборудования

  • Финансирование контракта — в CRM

Банк работает в фоновом режиме через API.

🔹 2. ИИ — финансовый директор в кармане

Для предпринимателей ИИ будет:

  • Прогнозировать кассовые разрывы

  • Автоматически привлекать кредитные линии

  • Анализировать валютные риски

  • Подбирать оптимальную структуру финансирования

Фактически — цифровой CFO для малого и среднего бизнеса.

🔹 3. Как будут выглядеть банки для бизнес-клиентов в долларах в 2026 году?

Это ключевой вопрос.

Полноценного возврата к классической долларовой инфраструктуре в западном формате не произойдёт. Но модель меняется.

Возможные форматы:

✅ Расчеты через дружественные юрисдикции
✅ Корреспондентские счета через альтернативные банки
✅ Мультивалютные счета (USD / CNY / AED / TRY)
✅ Использование цифровых валют центральных банков (CBDC) в трансграничных расчетах
✅ Рост роли клиринговых схем

Для бизнеса это означает:

  • Доллар остаётся расчётной единицей, но логистика платежей усложняется

  • Комиссии выше, чем до 2022 года

  • Усиливается комплаенс

  • Банки становятся экспертами по международной структуре сделок

Побеждают те банки, которые не просто проводят платеж, а выстраивают маршрут движения денег.

🔹 4. Данные — главный актив

В 2026+ банки конкурируют не ставкой, а качеством аналитики:

  • Поведенческий скоринг бизнеса

  • Мгновенные кредитные решения

  • Персональные лимиты

  • Предиктивное управление ликвидностью

Кто лучше анализирует данные — тот контролирует рынок.

🔹 5. Технологический суверенитет 2.0

Следующий этап — не адаптация, а экспорт собственных финтех-решений.

  • Собственные процессинговые системы

  • Национальные облака

  • Защищенные платежные каналы

  • Развитие СПФС и интеграция с зарубежными аналогами

Главный вывод

История банков в России — это не про стабильность.
Это история постоянной перестройки под давление среды.

В 2026 году банк — это:

  • IT-платформа

  • Центр анализа данных

  • Инфраструктурный партнёр бизнеса

  • Архитектор международных расчетов

И, возможно, уже не «банк» в привычном понимании.

❓ Вопрос к предпринимателям и финансистам:

Как вы считаете, через 3–5 лет бизнесу важнее будет ставка по кредиту или способность банка выстроить международные расчеты и валютную структуру?

Сергей Петухов

Сергей Петухов

Финансовый директор в ИП

231 подписчик25 постов

