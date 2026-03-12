Бизнес-кредит без стресса: готовимся к разговору с банком

1. Доходы «то пусто, то густо»

Если компания 10 месяцев показывает примерно одну и ту же выручку, а потом в один месяц получает сумму в несколько раз больше — для банка это не всегда хорошая новость. Со стороны это может выглядеть не как рост, а как случайный всплеск.

Банк обязательно задастся вопросом:

это новый стабильный этап бизнеса или просто разовая удача?

Что поможет:

Нужно не просто показать поступление денег, а объяснить, откуда они пришли и будут ли приходить дальше. Здесь очень важны договоры с клиентами, графики оплат, акты, письма от заказчиков, технические задания — все, что подтверждает: деньги не случайные, а ожидаемые и понятные.

Например, если IT-компания выиграла крупный контракт и получила аванс, этого самого по себе мало. А вот если к заявке приложить договор с разбивкой по этапам, срокам и платежам, банку уже проще понять, как компания будет обслуживать кредит.