Ваш финдир реально управляет — или просто разносит платежки?

Серьезный вопрос, от которого зависит, какие задачи ставить, какую зарплату платить и чего вообще ждать от этого человека.

Замечаю тенденцию: всё больше компаний нанимают финансового директора. Раньше обходились без него — а теперь понимают, что нужен. Но вот что интересно: нанимают-то одинаковую должность, а получают совершенно разных людей. И дело не в квалификации. Дело в том, какую роль ему дают внутри компании.

Давайте разберём два полюса.

Финдир-управленец: что он реально делает

Это человек уровня первого лица. Не «бухгалтер на максималках», а полноценный стратег. Вот по каким признакам его можно узнать:

Упрощает учёт, а не плодит таблицы. Он не добавляет отчётов ради отчётов. Наоборот — убирает лишнее, чтобы руководители занимались анализом, а не бесконечным сбором данных. Каждая система учёта стоит денег и времени. Если она не приносит понятной пользы — он от неё избавляется.

Оценивает людей через цифры. Смотрит, кто из сотрудников реально создаёт ценность, а кто просто «присутствует». И даёт эту картину руководству.

Строит гибкую систему управления. Без бюрократии и жёсткого планирования сверху. Несколько ключевых контрольных точек — и менеджеры работают с реальностью, а не с фантазиями из годового плана.

Охотится за скрытыми потерями. В любой компании есть затраты, о которых «как-то не задумывались». Он их находит и устраняет. Принцип простой: сократить путь от заказа клиента до получения денег, убрав всё, что не добавляет ценности.

Создаёт понятные критерии оценки. Для каждого уровня управления — свои метрики. Прозрачные, объективные, без двусмысленностей.

Работает с рисками, а не блокирует решения. Он не тот, кто говорит «нет» на каждое вложение. Он тот, кто помогает увидеть картину неопределённости и принять взвешенное решение.

Упрощает системы контроля. Вместо тонны регламентов и инструкций — понятная архитектура, которая сама по себе предотвращает ошибки. Или хотя бы делает их заметными до того, как стало поздно.

Финдир-статист: привычная реальность

А теперь честно. В большинстве компаний финансовый директор занят одним: распределяет деньги между счетами и источниками финансирования. Формально. Без полноценной системы мониторинга, без аналитики, без управленческого баланса.

Если вы — директор компании и не получаете каждый месяц управленческий операционный баланс (или получаете, но не очень понимаете, что с ним делать) — скорее всего, ваш финдир работает именно на этом уровне.

А теперь самое неудобное

Задайте себе вопрос: как часто вы лично вмешиваетесь в платежи? Решаете, кому платить первому? Вычёркиваете контрагентов из реестра? Снимаете деньги на то, что считаете приоритетным, без согласования с финансовым блоком?

Если да — вы де-факто забрали у финдира оперативное управление финансами. Но при этом, скорее всего, продолжаете спрашивать с него за кассовые разрывы и финансовое состояние компании. Справедливо ли это?

Кассовые разрывы — это почти всегда следствие несбалансированного цикла: деньги → закупки/производство → склад → продажи → деньги. И финдир в одиночку этот цикл не контролирует.

Рост капитала, стоимость компании — это результат работы всей команды. Финдир не влияет напрямую на объём продаж. Но он может построить систему, которая покажет, где продажи неэффективны, где деньги замораживаются, где активы работают вхолостую.

Что делать, чтобы получить от финдира максимум

Генеральный директор — это координатор. Он задаёт стратегию и направление. А оперативная ответственность за каждый блок лежит на руководителе этого блока.

На практике — особенно в малом и среднем бизнесе — собственнику проще самому «порулить» финансами. Это понятно. Но тогда финдир автоматически превращается в статиста. А вы — из стратега в диспетчера платежей.

Главная ценность сильного финансового директора — не в том, чтобы «закрыть дыры». А в том, чтобы дать вам и всей управленческой команде правильную картину: где компания сейчас, куда движется и что произойдёт, если принять то или иное решение.

Итог

В компаниях с оборотом до пары миллиардов и штатом до тысячи с лишним человек финдир чаще всего остаётся статистом. Не потому что плохой специалист — а потому что ему не дают пространства для управления.

Уровень финансового директора определяется не дипломами и не зарплатой. А тем, насколько реально он может управлять активами, обязательствами и обеспечивать ресурсами стратегические цели бизнеса.

А у вас какая ситуация? Ваш финдир — управленец или статист? И задумывались ли вы вообще об этом с такой стороны? Делитесь в комментариях