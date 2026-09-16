Изменения в госзакупках и финансах: обзор новых правил

С 10 сентября 2026 года вступают в силу нормативно-правовые акты, вносящие существенные коррективы в процессы государственных и корпоративных закупок (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ). Данные изменения направлены на интенсификацию финансовых потоков, укрепление технологического суверенитета и повышение прозрачности взаимодействия между участниками рынка.

1. Оптимизация сроков финансовых расчетов

Одним из ключевых нововведений является сокращение предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным контрактам.

Новый регламент: Для субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) срок оплаты сокращен с 7 до 5 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Экономическое обоснование: Мера направлена на повышение ликвидности малого бизнеса и минимизацию кассовых разрывов в условиях актуальной макроэкономической политики. Это ускоряет оборачиваемость капитала и снижает зависимость поставщиков от заемного финансирования.

2. Усиление политики импортозамещения (Национальный режим)

Регулятор продолжает курс на приоритетную поддержку производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Расширение ограничительных перечней: Актуализированы списки продукции, подпадающей под запреты и ограничения. В частности, ужесточены требования к закупкам высокотехнологичного оборудования и специализированных изделий медицинского назначения.

Механизм реализации: При наличии заявок, предлагающих товары производства стран ЕАЭС, соответствующие установленным критериям, предложения с иностранным происхождением подлежат обязательному отклонению. Данный шаг стимулирует локализацию производства и гарантирует стабильность государственного заказа.

3. Цифровизация банковского сопровождения и гарантийных инструментов

Повышение требований к операторам электронных площадок и финансовым организациям направлено на минимизацию технических рисков и предотвращение мошенничества.

Оперативность передачи данных: Сведения о выдаче независимых гарантий теперь должны интегрироваться в Единую информационную систему (ЕИС) в течение 60 минут с момента совершения операции.

Результат: Переход к режиму реального времени исключает возможность использования фальсифицированных документов и упрощает процедуру проверки обеспечения при подписании контрактов.

4. Стратегические векторы развития контрактной системы

Текущие изменения отражают два фундаментальных тренда в финансовой сфере России:

1. Автоматизация контроля: Полный переход на цифровое взаимодействие между банками, заказчиками и ЕИС снижает административную нагрузку и минимизирует коррупциогенные факторы, исключая «ручную» обработку данных.

2. Адаптивность экономики: Сверхкороткие сроки расчетов и поддержка внутреннего производителя создают условия для устойчивости бизнеса к внешним финансовым шокам.

5. Дополнительные рекомендации для участников рынка

В связи с обновлением законодательства, организациям необходимо актуализировать внутренние бизнес-процессы: