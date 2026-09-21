Прибыль от ИИ: как выбрать процессы для автоматизации

Успешное внедрение опирается на несколько стратегических элементов и развилок принятия решений:

Лидерство. Проект нужен инициатор, который возьмет на себя ответственность за итог и будет продвигать изменения, преодолевая естественное сопротивление на уровне среднего менеджмента. Лидер должен обладать достаточными полномочиями для формирования ядра поддержки из числа сотрудников.

Формирование команды. Ключевая бизнес-экспертиза должна оставаться внутри компании. При этом вопрос развития технических компетенций зависит от масштаба изменений. На начальных этапах разумно привлекать аутсорсеров и использовать SaaS-решения. Переход к штатным специалистам по машинному обучению оправдан только при появлении постоянной потребности в доработке моделей.

Управление данными. Разделение информации на ту, что можно отправлять в облако, и ту, что должна оставаться исключительно во внутреннем контуре, — это вопрос бизнес-приоритетов, а не только технологий или юридического соответствия. При работе с подрядчиками важно заранее закрепить права собственности на созданные модели.