Налог на хаос. Часть 3: закладки в коде, подписки на подрядчика и другие способы держать вас на крючке

Как мы нашли закладку

Расскажу историю, которая происходит прямо сейчас — с одним из наших клиентов.

Компания сменила подрядчика по 1С. Причины стандартные: счета росли, сроки плыли, качество падало. Нашли нового, начали передачу. Первые недели — нормально. Новый подрядчик разбирается в базе, берёт задачи в работу.

А потом — через несколько недель после смены — «вдруг» перестаёт работать доработанный модуль. Просто перестаёт. Без обновлений, без изменений, без видимых причин.

Новый подрядчик полез в код. И нашёл условие: конструкцию, которая проверяет дату. Если текущая дата больше определённого значения — функция отключается. Не ошибка. Не баг. Сознательно написанный код, который ломает работу системы в заданный момент.

И вот что важно понять: это ломалось и раньше — ещё при старом подрядчике. Просто тогда компания звонила ему же, он «чинил», выставлял счёт, и все думали — ну, бывает, 1С же сложная система. Никто не объяснял причину, никто не показывал, что именно сломалось и почему. Починили — и хорошо. А по факту подрядчик брал деньги за устранение проблемы, которую сам же и заложил.

Новый подрядчик — показал. Вот разница между работой в прозрачной среде и работой «на доверии».

Что это означает на практике? Компания вынуждена либо вернуться к старому подрядчику (который «знает, как починить»), либо платить новому за поиск и исправление чужих закладок. В обоих случаях — повторная оплата за то, что уже было оплачено.

Когда мы взяли этого клиента в работу, сразу перевели всё взаимодействие с подрядчиком в нашу систему управления — «Операционку». До этого у них не было никакого учёта заявок — задачи ставились в мессенджерах, результат не фиксировался, история терялась.

Закладку нашёл новый подрядчик, когда полез в код разбираться с поломкой. Но на будущее компания уже защищена: система фиксирует каждую задачу и через ИИ ищет похожие — если та же проблема всплывает повторно, подсвечивает это. Подрядчик не сможет незаметно взять в работу задачу, которая уже была оплачена, а одна и та же ошибка в третий раз за квартал не пройдёт мимо. Тот самый «реестр доработок», о котором я писал во второй части — только автоматический.