Налог на хаос. Часть 3: закладки в коде, подписки на подрядчика и другие способы держать вас на крючке

В предыдущих частях серии «Налог на хаос» мы разобрали, почему без регламентов управляет подрядчик (часть 1) и где в 1С утекают реальные деньги (часть 2). Там речь шла о системных проблемах — размытые задачи, отсутствие приёмки, почасовка без границ.
Сегодня — о другом. О ситуации, когда проблемы в коде создаются намеренно.
Как мы нашли закладку
Расскажу историю, которая происходит прямо сейчас — с одним из наших клиентов.
Компания сменила подрядчика по 1С. Причины стандартные: счета росли, сроки плыли, качество падало. Нашли нового, начали передачу. Первые недели — нормально. Новый подрядчик разбирается в базе, берёт задачи в работу.
А потом — через несколько недель после смены — «вдруг» перестаёт работать доработанный модуль. Просто перестаёт. Без обновлений, без изменений, без видимых причин.
Новый подрядчик полез в код. И нашёл условие: конструкцию, которая проверяет дату. Если текущая дата больше определённого значения — функция отключается. Не ошибка. Не баг. Сознательно написанный код, который ломает работу системы в заданный момент.
И вот что важно понять: это ломалось и раньше — ещё при старом подрядчике. Просто тогда компания звонила ему же, он «чинил», выставлял счёт, и все думали — ну, бывает, 1С же сложная система. Никто не объяснял причину, никто не показывал, что именно сломалось и почему. Починили — и хорошо. А по факту подрядчик брал деньги за устранение проблемы, которую сам же и заложил.
Новый подрядчик — показал. Вот разница между работой в прозрачной среде и работой «на доверии».
Что это означает на практике? Компания вынуждена либо вернуться к старому подрядчику (который «знает, как починить»), либо платить новому за поиск и исправление чужих закладок. В обоих случаях — повторная оплата за то, что уже было оплачено.
Когда мы взяли этого клиента в работу, сразу перевели всё взаимодействие с подрядчиком в нашу систему управления — «Операционку». До этого у них не было никакого учёта заявок — задачи ставились в мессенджерах, результат не фиксировался, история терялась.
Закладку нашёл новый подрядчик, когда полез в код разбираться с поломкой. Но на будущее компания уже защищена: система фиксирует каждую задачу и через ИИ ищет похожие — если та же проблема всплывает повторно, подсвечивает это. Подрядчик не сможет незаметно взять в работу задачу, которая уже была оплачена, а одна и та же ошибка в третий раз за квартал не пройдёт мимо. Тот самый «реестр доработок», о котором я писал во второй части — только автоматический.
Это не единичный случай
После публикации предыдущих статей серии в комментариях на Клерке мне писали читатели с похожими историями. Код, который перестаёт работать после разрыва отношений с подрядчиком. Модули, которые «ломаются» именно тогда, когда компания пытается уйти.
И это логично. Подрядчик, который работает в системе без правил, без ревизии кода, без передачи исходников — имеет техническую возможность заложить в код всё что угодно. А если нет человека, который этот код проверяет — закладка будет обнаружена только когда сработает.
Как подрядчики зарабатывают больше, чем если бы работали честно
Закладка с датой — самый грубый вариант. Но далеко не единственный способ заработать на заказчике больше, чем стоит честная работа. В 1С код конфигурации открытый — казалось бы, всё на виду. Но кто его читает? Бухгалтер — нет. Руководитель — нет. А выделенного ИТ-специалиста в большинстве компаний МСБ просто не существует.
Поэтому закладки и работают: условие по дате, скрытый флаг в регистре — вариантов масса. Код открытый, но если его никто не проверяет — проблема обнаруживается только когда срабатывает. То есть когда уже больно и дорого. А помимо закладок есть и другие способы.
Дублирование типовых отчётов.
Одна из самых распространённых и при этом неочевидных схем. Подрядчик разрабатывает «свой» отчёт по дебиторке, по оборотам, по остаткам — хотя типовой отчёт в конфигурации делает ровно то же самое. Иногда — буквально с теми же данными, только «в другом виде».
Что получает компания: счёт за разработку, потом счёт за доработку, потом счёт за поддержку. А типовой отчёт тем временем обновляется бесплатно с каждым релизом от 1С, поддерживает новые требования законодательства и не требует отдельного сопровождения.
Что получает подрядчик: постоянный поток задач на поддержку того, что не нужно было создавать.
Порча типовой конфигурации.
Вместо того чтобы использовать расширения или аккуратные точечные доработки, подрядчик правит типовые объекты конфигурации напрямую. Модули, формы, регистры — всё изменено.
Пока подрядчик тот же — это незаметно. Но стоит выйти обновление от 1С (а они выходят регулярно — новые формы отчётности, изменения в законодательстве, исправления ошибок), и начинается кошмар. Десятки конфликтов при сравнении-объединении. Ручная работа на несколько дней. Риск потери данных. В итоге компания либо перестаёт обновляться — а это прямой путь к проблемам с отчётностью и безопасностью — либо платит за каждое обновление как за отдельный проект стоимостью 50–150 тысяч рублей.
Для подрядчика же испорченная конфигурация — это гарантированный контракт на годы вперёд. Никто другой не возьмётся обновлять этот «Франкенштейн».
Непереданные пароли и доступы.
Пароль от базы данных, от хранилища конфигурации, от сервера — только у подрядчика. При расторжении договора передавать их «забывают» или «не успевают».
Подписки и сервисы, оформленные на подрядчика.
Астрал, Контур, ЭДО, сертификаты электронной подписи — подрядчик при настройке оформляет всё на свой аккаунт и оплачивает со своего счёта (включая стоимость в свои счета клиенту, разумеется). Пока работаете вместе — незаметно. Но стоит расстаться — и выясняется, что доступ к сервису сдачи отчётности принадлежит не вам. Причём выясняется это, как правило, накануне отчётного периода. Быстро разобраться, как всё было настроено, перерегистрировать, оплатить, проверить — это дни и нервы. А отчётность ждать не будет.
Непередаваемые знания.
Вся архитектура доработок — в голове одного человека. Код написан так, что разобраться может только автор: переменные названы бессмысленно, логика раскидана по модулям, комментариев нет. Другой программист потратит в 3–5 раз больше времени. Это не закладка, но эффект тот же — зависимость.
Почему бухгалтер страдает первым
Для бухгалтера закладка в коде — это не абстрактная ИТ-проблема. Это конкретная ситуация: утро понедельника, нужно сформировать отчёт для руководства, а модуль не работает. Или конец квартала, а расчёт себестоимости выдаёт ошибку. Или акт сверки не формируется, потому что внешняя обработка «почему-то» перестала загружаться.
Бухгалтер не видит код. Бухгалтер видит результат: система, за которую компания заплатила, перестала работать. И срочно нужно исправлять — а значит, снова платить.
Именно бухгалтер первым замечает, что «что-то сломалось». Именно бухгалтер тратит своё рабочее время на переписку с подрядчиком. И именно бухгалтер вынужден объяснять руководству, почему отчёт не готов вовремя — хотя его вины здесь нет.
Как понять, что вы в зоне риска
Вам не нужно быть программистом, чтобы оценить ситуацию. Задайте подрядчику (или своему ИТ-специалисту) пять вопросов:
1. Доработки сделаны через расширения или в основной конфигурации? Правильный ответ: через расширения, типовая конфигурация не тронута. Если подрядчик говорит «пришлось поменять типовые объекты» — спросите зачем. Каждое изменение типовой конфигурации — это будущая проблема с обновлениями.
2. Сколько типовых отчётов вы заменили «своими»? Правильный ответ: ни одного, или минимум с обоснованием. Если подрядчик создал десяток «своих» отчётов — спросите, чем не устроили типовые. Часто ответа не будет.
3. Что произойдёт с системой, если мы расторгнем договор? Правильный ответ: ничего, всё продолжит работать. Если подрядчик мнётся, говорит «нужно обсудить», уходит от прямого ответа — это сигнал.
4. Может ли другой специалист продолжить работу с нашей базой? Правильный ответ: да, вот документация по доработкам. Если ответ «в принципе да, но лучше мы» — это мягкая зависимость.
Если на два или более вопроса вы получили уклончивые ответы — ситуация требует внимания.
Как защитить себя
Защита не требует технических знаний. Она требует управленческих решений.
Зафиксируйте в договоре передачу всех доработок: расширения, внешние обработки, изменения конфигурации. Не «по запросу», не «после завершения проекта» — а регулярно, после каждой принятой задачи. Доработки — это актив компании, как и любая другая оплаченная работа.
Требуйте обоснования каждой доработки. Прежде чем подрядчик начнёт писать «свой» отчёт — спросите: «А типовой это не умеет?» Часто оказывается, что умеет. Просто подрядчику выгоднее написать новый и потом его поддерживать.
Запретите правку типовой конфигурации без согласования. Все доработки — через расширения. Если подрядчик говорит, что без правки типовых объектов никак — пусть обоснует письменно. Каждое изменение типовой конфигурации = удорожание каждого будущего обновления.
Проводите ревизию кода. Раз в полгода — привлекайте независимого специалиста для проверки. Это стоит 20–50 тысяч рублей и занимает 1–3 дня. Для сравнения: обнаружение закладки после её срабатывания стоит в разы больше — и в деньгах, и во времени простоя.
Храните всё у себя. База, конфигурация, внешние обработки, хранилище конфигурации — на ваших ресурсах. Пароли — в вашем менеджере паролей, а не в голове подрядчика.
Проверяйте обновляемость. Раз в квартал спрашивайте: «Мы можем обновить конфигурацию до актуального релиза? Сколько это займёт?» Если ответ «2–3 дня» — нормально. Если «неделю и 150 тысяч» — конфигурацию уже испортили.
Это не про «плохих» 1С-ников
Повторю то, что писал в первой части: большинство подрядчиков по 1С — нормальные специалисты. Закладки в коде — это не массовое явление, это крайний случай. Но именно в отсутствие правил и контроля этот крайний случай становится возможным.
Если у вас есть договор с пунктом о передаче кода, регулярная документация, периодическая ревизия и хранение на своих ресурсах — вам не нужно бояться закладок. Они просто не выживают в среде с правилами.
А если ничего из этого нет — вы можете узнать о проблеме только когда она уже произойдёт. Как это произошло у нашего клиента.
Чек-лист: защита от зависимости (распечатайте и проверьте)
Пункт
Да/Нет
Все доработки сделаны через расширения, типовая конфигурация не изменена
Нет дублирующих типовых отчётов
Есть документация по каждой доработке
База и хранилище конфигурации — на наших ресурсах
Пароли от базы и серверов — у нас, а не только у подрядчика
Обновление конфигурации до актуального релиза занимает не больше 2–3 дней
Проводили ревизию кода за последний год
Мы можем сменить подрядчика за 1–2 месяца
Если 3+ пункта — «нет», пора менять правила игры.
