Александр Орлов

Налог на хаос. Часть 2: где в 1С утекают реальные деньги и как выйти из «рабства» у подрядчика

Почасовка без границ, слабая приёмка, повторные платежи за одно и то же — типичные утечки 300–1000 тыс. руб. в год. Плюс чек-лист: проверьте себя за 1 минуту.

В первой части мы разобрали, почему даже с «нормальным» подрядчиком по 1С бюджеты растут, сроки плывут, а задачи вечно «почти готовы»: 1С — не просто бухгалтерия, задачи ставят размыто, регламентов нет → подрядчик де-факто управляет. Теперь — к главному: где именно утекают реальные деньги и как это остановить без революций.

5. Почасовая модель как «бездонная бочка»

Почасовка честна, но без контроля превращается в насос. Вы платите за часы, а ошибки повторяются.

Пример: 80–120 тыс. руб./мес. на сопровождение. В марте 95 тыс., в апреле 140 тыс., в мае 180 тыс. Подрядчик показывает отчёт: «45 часов». Всё по-честному. Но через полгода те же проблемы: отчёт по себестоимости опять не сходится при фильтре по складу, интеграция с сайтом падает на больших заказах. Вопрос: почему за регулярные платежи количество повторных инцидентов не падает?

Что внедрить:

  • Разделить бюджет: поддержка (SLA, инциденты) — фиксированная сумма (50–70 тыс./мес.), развитие (новые доработки) — по смете.

  • Лимит часов на поддержку: сверх — отдельное обоснование.

  • KPI подрядчику: снижение повторных ошибок на 20–30% за квартал. Если одна и та же проблема исправляется трижды — подрядчик устраняет за свой счёт.

Короткий вывод: платите не за процесс, а за результат. Без границ почасовка — тихая утечка.

6. Приёмка работ: точка невозврата

Чаще всего: бухгалтер открыл отчёт, увидел знакомые цифры — «нормально, закрываем». Через месяц: «Цифры не те при закрытии квартала — поправьте». Новый счёт.

Пример: отчёт по дебиторке приняли после проверки на одном контрагенте. Через 1,5 месяца в квартальном отчёте всплывает: при фильтре «менеджер + просрочка >60 дней» сумма не сходится. Причина — не учтён один тип документов. Подрядчик: «Новый кейс, 8 часов». +24 тыс. руб.

Что изменить:

  • Критерии приёмки в ТЗ заранее: «Отчёт принят, если по 5 тестовым сценариям цифры сходятся ±1 руб.; обработано 100% типов документов; время формирования <15 сек».

  • Тест в копии базы, протокол с подписями (бухгалтер + финдир/продажи).

  • Запрет приёмки в «боевой» базе.

Короткий вывод: без фиксированных критериев вы принимаете надежду, а не работу — и платите повторно.

7. Повторная продажа одного и того же — тихая утечка 100–500 тыс. руб. в год

Пример: в 2023 заплатили 180 тыс. за отчёт по марже с детализацией. В 2025 новый главбух: «Нужен похожий, но по менеджерам». Подрядчик делает заново за 150 тыс. Никто не спросил: «Это уже было?».

Почему происходит: нет реестра доработок, ТЗ в почте или у подрядчика, нет проверки «похожее делали?».

Как лечить:

  • Реестр всех доработок (таблица: дата, задача, стоимость, ссылка на ТЗ).

  • Единый архив внутри компании (Drive/Bitrix/папка в 1С).

  • Перед новой задачей: «Похожее было? Покажи».

Короткий вывод: без «памяти системы» платите 2–3 раза за одно и то же.

8. Зависимость: когда менять подрядчика страшно

Главный вопрос собственнику: «Сможете заменить подрядчика за 1–2 месяца без остановки бизнеса?» Если «нет» или «вряд ли» — вы в заложниках.

Признаки:

  • Документация только у подрядчика.

  • Исходники не переданы.

  • Архитектуру знает только один человек.

  • Нет тестовой копии базы.

Это не про «плохого подрядчика» — это про отсутствие отчуждения. В 2026 году, когда кибератаки на МСБ растут на 30–35% (по Positive Technologies), зависимость от одного человека — прямой риск.

9. Кто должен управлять: роль владельца 1С

Бухгалтер — отличный пользователь, но не менеджер подрядчика. Нужен владелец ИТ-функции (финдир с доп.нагрузкой или внешний ИТ-менеджер за 20–40 тыс./мес.).

Его зона: бюджет, приоритеты, регламенты, риски, контроль повторов.

Практическая модель (RACI-таблица)

Задача

Бизнес/Собственник

Владелец 1С

Подрядчик

Формирование потребности

Ответственный

Консультант

Исполнитель

Оценка и смета

Наблюдатель

Ответственный

Исполнитель

Реализация

Наблюдатель

Консультант

Ответственный

Приёмка

Ответственный

Утверждающий

Исполнитель

Минимальный набор:

  • Регламент работы с подрядчиком (1–2 стр.).

  • Шаблон ТЗ с критериями и лимитом часов.

  • Реестр доработок + архив ТЗ.

  • Запрет: задачи в WhatsApp1, устные договорённости, акты без тестов.

Итог + чек-лист для руководителя Конфликты — не из-за 1С или «жадных» подрядчиков. Это дефект управления: нет владельца, границ, памяти системы.

Ответьте честно (да/нет):

  1. Есть ли владелец 1С (не бухгалтер)?

  2. Есть ли реестр всех доработок за 3 года?

  3. Есть ли шаблон ТЗ с критериями приёмки?

  4. Разделён ли бюджет на поддержку и развитие?

  5. Можете ли заменить подрядчика за 1–2 месяца без остановки?

  6. Знаете ли реальную стоимость простоя 1С в час?

  7. Проверяли ли последние 3 бэкапа на восстановление?

Если ≥4 «нет» — проблема системная. Начинайте с владельца и регламента — сэкономите 30–50% бюджета.

P.S. В канале t.me/itnihilist бесплатно:

  • Шаблон регламента и ТЗ (сокращает бюджеты на 30–50%).

  • Чек-лист приёмки.

  • Признаки зависимости и как выйти.

А у вас бюджет на 1С вырос за год? Сколько раз платили повторно за похожие доработки? Боитесь менять подрядчика, потому что «всё встанет»? Пишите в комментариях реальные цифры и истории — обсудим, как решают другие компании.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

