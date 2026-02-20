Налог на хаос. Часть 2: где в 1С утекают реальные деньги и как выйти из «рабства» у подрядчика

В первой части мы разобрали, почему даже с «нормальным» подрядчиком по 1С бюджеты растут, сроки плывут, а задачи вечно «почти готовы»: 1С — не просто бухгалтерия, задачи ставят размыто, регламентов нет → подрядчик де-факто управляет. Теперь — к главному: где именно утекают реальные деньги и как это остановить без революций.
5. Почасовая модель как «бездонная бочка»
Почасовка честна, но без контроля превращается в насос. Вы платите за часы, а ошибки повторяются.
Пример: 80–120 тыс. руб./мес. на сопровождение. В марте 95 тыс., в апреле 140 тыс., в мае 180 тыс. Подрядчик показывает отчёт: «45 часов». Всё по-честному. Но через полгода те же проблемы: отчёт по себестоимости опять не сходится при фильтре по складу, интеграция с сайтом падает на больших заказах. Вопрос: почему за регулярные платежи количество повторных инцидентов не падает?
Что внедрить:
Разделить бюджет: поддержка (SLA, инциденты) — фиксированная сумма (50–70 тыс./мес.), развитие (новые доработки) — по смете.
Лимит часов на поддержку: сверх — отдельное обоснование.
KPI подрядчику: снижение повторных ошибок на 20–30% за квартал. Если одна и та же проблема исправляется трижды — подрядчик устраняет за свой счёт.
Короткий вывод: платите не за процесс, а за результат. Без границ почасовка — тихая утечка.
6. Приёмка работ: точка невозврата
Чаще всего: бухгалтер открыл отчёт, увидел знакомые цифры — «нормально, закрываем». Через месяц: «Цифры не те при закрытии квартала — поправьте». Новый счёт.
Пример: отчёт по дебиторке приняли после проверки на одном контрагенте. Через 1,5 месяца в квартальном отчёте всплывает: при фильтре «менеджер + просрочка >60 дней» сумма не сходится. Причина — не учтён один тип документов. Подрядчик: «Новый кейс, 8 часов». +24 тыс. руб.
Что изменить:
Критерии приёмки в ТЗ заранее: «Отчёт принят, если по 5 тестовым сценариям цифры сходятся ±1 руб.; обработано 100% типов документов; время формирования <15 сек».
Тест в копии базы, протокол с подписями (бухгалтер + финдир/продажи).
Запрет приёмки в «боевой» базе.
Короткий вывод: без фиксированных критериев вы принимаете надежду, а не работу — и платите повторно.
7. Повторная продажа одного и того же — тихая утечка 100–500 тыс. руб. в год
Пример: в 2023 заплатили 180 тыс. за отчёт по марже с детализацией. В 2025 новый главбух: «Нужен похожий, но по менеджерам». Подрядчик делает заново за 150 тыс. Никто не спросил: «Это уже было?».
Почему происходит: нет реестра доработок, ТЗ в почте или у подрядчика, нет проверки «похожее делали?».
Как лечить:
Реестр всех доработок (таблица: дата, задача, стоимость, ссылка на ТЗ).
Единый архив внутри компании (Drive/Bitrix/папка в 1С).
Перед новой задачей: «Похожее было? Покажи».
Короткий вывод: без «памяти системы» платите 2–3 раза за одно и то же.
8. Зависимость: когда менять подрядчика страшно
Главный вопрос собственнику: «Сможете заменить подрядчика за 1–2 месяца без остановки бизнеса?» Если «нет» или «вряд ли» — вы в заложниках.
Признаки:
Документация только у подрядчика.
Исходники не переданы.
Архитектуру знает только один человек.
Нет тестовой копии базы.
Это не про «плохого подрядчика» — это про отсутствие отчуждения. В 2026 году, когда кибератаки на МСБ растут на 30–35% (по Positive Technologies), зависимость от одного человека — прямой риск.
9. Кто должен управлять: роль владельца 1С
Бухгалтер — отличный пользователь, но не менеджер подрядчика. Нужен владелец ИТ-функции (финдир с доп.нагрузкой или внешний ИТ-менеджер за 20–40 тыс./мес.).
Его зона: бюджет, приоритеты, регламенты, риски, контроль повторов.
Практическая модель (RACI-таблица)
Задача
Бизнес/Собственник
Владелец 1С
Подрядчик
Формирование потребности
Ответственный
Консультант
Исполнитель
Оценка и смета
Наблюдатель
Ответственный
Исполнитель
Реализация
Наблюдатель
Консультант
Ответственный
Приёмка
Ответственный
Утверждающий
Исполнитель
Минимальный набор:
Регламент работы с подрядчиком (1–2 стр.).
Шаблон ТЗ с критериями и лимитом часов.
Реестр доработок + архив ТЗ.
Запрет: задачи в WhatsApp1, устные договорённости, акты без тестов.
Итог + чек-лист для руководителя Конфликты — не из-за 1С или «жадных» подрядчиков. Это дефект управления: нет владельца, границ, памяти системы.
Ответьте честно (да/нет):
Есть ли владелец 1С (не бухгалтер)?
Есть ли реестр всех доработок за 3 года?
Есть ли шаблон ТЗ с критериями приёмки?
Разделён ли бюджет на поддержку и развитие?
Можете ли заменить подрядчика за 1–2 месяца без остановки?
Знаете ли реальную стоимость простоя 1С в час?
Проверяли ли последние 3 бэкапа на восстановление?
Если ≥4 «нет» — проблема системная. Начинайте с владельца и регламента — сэкономите 30–50% бюджета.
