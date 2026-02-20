Налог на хаос. Часть 2: где в 1С утекают реальные деньги и как выйти из «рабства» у подрядчика

5. Почасовая модель как «бездонная бочка»

Почасовка честна, но без контроля превращается в насос. Вы платите за часы, а ошибки повторяются.

Пример: 80–120 тыс. руб./мес. на сопровождение. В марте 95 тыс., в апреле 140 тыс., в мае 180 тыс. Подрядчик показывает отчёт: «45 часов». Всё по-честному. Но через полгода те же проблемы: отчёт по себестоимости опять не сходится при фильтре по складу, интеграция с сайтом падает на больших заказах. Вопрос: почему за регулярные платежи количество повторных инцидентов не падает?

Что внедрить:

Разделить бюджет: поддержка (SLA, инциденты) — фиксированная сумма (50–70 тыс./мес.), развитие (новые доработки) — по смете.

Лимит часов на поддержку: сверх — отдельное обоснование.

KPI подрядчику: снижение повторных ошибок на 20–30% за квартал. Если одна и та же проблема исправляется трижды — подрядчик устраняет за свой счёт.

Короткий вывод: платите не за процесс, а за результат. Без границ почасовка — тихая утечка.