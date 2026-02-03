Бумеры, зумеры, альфа… Кто все эти люди?

Гештальт-психология поколений: где кроется конфликт?

С точки зрения гештальта, каждое поколение живет в своем «поле». Конфликт вспыхивает, когда мы пытаемся навязать другому свою «фигуру» (то, что важно для нас) как единственно верную.

· Бумеру важно: Долг → Результат → Уважение.

· Миллениалу важно: Смысл → Опыт → Баланс.

· Зумеру важно: Честность → Комфорт → Самореализация.

· Альфе важно: Интерес → Интерактивность → Мгновенный фидбек.

Столкновение: Когда бумер говорит зумеру: «Просто потерпи на нелюбимой работе», для зумера это звучит как предложение добровольно разрушать свою психику. И наоборот, когда зумер говорит бумеру: «Расслабься, зачем тебе эта дача», бумер слышит обесценивание всего, что он с таким трудом создавал.