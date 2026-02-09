Таблица из PDF в Excel: 7 рабочих способов онлайн

Когда конвертер не поможет

Бывает, что конвертер вроде сработал, а результат — каша. Чаще всего это из-за самого PDF. Объединённые ячейки, таблицы без чётких границ, текст внутри картинок — всё это сбивает алгоритмы. Если в документе таблица "нарисована" линиями, а не является настоящей таблицей — конвертер просто не поймёт, где заканчивается один столбец и начинается другой.

В таких случаях я обычно пробую два-три сервиса и сравниваю. Один может вытащить данные ровно, а другой на том же файле — наколбасить. Универсального решения тут нет, зависит от конкретного документа.