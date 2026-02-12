8164 КПК БСН моб
Программа лояльности для маркетплейсов, D2C и ритейла. Как построить омниканальную ПЛ и увеличить повторные продажи

99% компаний, с которыми я работаю или пересекался, говорят об одном. У нас 75-95% всех продаж — это маркетплейсы, выделяют лидера. Все, как один, ноют, что у них нет данных, они не знают LTV, retention, а 80% бюджета — это внутренняя реклама, а 20% — это блогеры.

Тут должна быть заставка из Ералаша.

Большая часть покупает на Wildberries, кто-то на Ozon, кто-то в «Золотом Яблоке», кто-то на собственном сайте. Продажи есть. Клиентов как будто нет: связаться, понять, вернуть, прогреть — сложно или невозможно.

Но есть ход, который резко меняет игру: единая программа лояльности, не привязанная к месту покупки. На практике она превращает «разрозненные транзакции» в живую базу, дает CRM-канал, и аккуратно (или нет) перетягивает людей туда, где бренду выгоднее. Именно так была реализована программа на базе Telegram-бота в косметическом бренде — и вот почему это сработало 👇 

Единая программа лояльности, не привязанная к конкретной точке сбыта, увеличивает возможности бизнеса

Проблема, которую почти никто не формулирует честно

На маркетплейсах вы получаете продажи, но покупатель остается «за семью стенами». Нормально коммуницировать можно только с теми, кто купил на сайте. А если 70–90% оборота — в маркетплейсах и сетях, то базы нет, но зависимость растет. База бренда не растет, а повторные покупки только в случае супер товара.

Вот по этой же причине многие бренды сейчас решают проблемы с логистикой. Поэтому брендам ставят планы со стороны площадки. И если завтра план не выполнен, тогда стандартная комиссия и рентабельность 3-4%.

Тут должна быть еще одна заставка из Ералаша.

В косметике это бьет больно: аудитория любит тестировать, доверяет блогерам, переключается на «баночки, которые приятно держать в руках». Даже хороший продукт не гарантирует возврат. 

В большинстве случаев вас купили по ключевому запросу. А что такое ключевой запрос? Это сформированный спрос! В следующий раз на первой строчке будет конкурент с более яркой инфографикой, и купят уже у него.

Яркая инфографика - фактор, который будет одним из конкурентных преимуществ при сформированном ключевом запросе

Программа лояльности дает дополнительную ценность - «Баллы везде» 

Решение построили вокруг понятной ценности: покупай где удобно — копи баллы.

Как это работало:

  1. Клиент покупает бренд где угодно: маркетплейс, D2C, ритейл-сеть.  

  2. Получает электронный чек.

  3. Заходит в Telegram-бот и регистрирует чек.  

  4. Алгоритм разбирает чек, находит товары нужного бренда и начисляет баллы от суммы покупки.  

  5. Данные улетают в CRM (к примеру — Mindbox): создается карточка пользователя, фиксируются телефон и Telegram ID, баланс обновляется автоматически.  

И вот тут мы уже можем коммуницировать. Мы можем строить воронки, делать рассылки, добавлять ветки онбординга. И самое главное, мы отвечаем на вопрос, “Зачем мне тут оставаться?” Теперь покупать ваш бренд интереснее с точки зрения экономики.

Посмотрите примеры


Не буду говорить про бренды, с которыми сам работаю, но приведу несколько примеров:

- LOVE REPUBLIC - https://t.me/LR_assistantbot
- ZARINA - https://t.me/zarina_assistant_bot 

Геймификация в боте бренда Zarina как отличный пример вовлеченности и удержания внимания

Три эффекта, которые делают рост быстрее

1) Retention: покупатель получает причину вернуться

Бонусы — это не “скидка ради скидки”. Это мягкий аргумент:

  • «У тебя уже накопилось — забери выгоду»

  • «Копи еще чуть-чуть — будет приятнее»

И когда рынок перегрет, а конкуренты яркие и шумные — дополнительная выгода становится вашим устойчивым преимуществом.  

2) Настоящий CRM-канал

Все, кто зашел в бот, становятся аудиторией, с которой можно работать:

  • рассылки и дайджесты

  • новинки и подборки

  • напоминания про бонусы

  • акции и персональные предложения  

По сути это альтернатива e-mail, только в привычном мессенджере.

3) “Перевод” аудитории: с маркетплейсов — в D2C (или туда, где выгоднее)

Вот где система становится не просто «лояльностью», а маркетинговым двигателем.

Бот видит ИНН в чеке и понимает, где купили — значит, можно запускать разные сценарии:

  • купил на Wildberries → один онбординг

  • купил в «Золотом Яблоке» → другой

  • купил на сайте → третий  

Например, если бренд хочет переносить аудиторию с маркетплейса в D2C (комиссии растут, логистика дорожает, экономика не сходится), бот говорит с человеком спокойно и по делу:

  • на сайте можно оплачивать до 100% баллами

  • есть персональные тесты, наборы, лимитки

  • часть коллекций не появляется на маркетплейсах  

Бонус: можно «переводить» даже между маркетплейсами — например, с WB на Ozon, если там лучше юнит-экономика.  

Следующий уровень: геймификация, статусы и закрытые привилегии

Когда базовая механика начинает приносить повторные покупки, логичный шаг — сделать программу “живой”:

  • Уровень 1: зарегистрировался, но чеков еще нет

  • Уровень 2: 1–2 чека или сумма покупок → открываются дополнительные плюшки

  • Уровень 3: 5–7 покупок + отзывы → растет коэффициент начисления (условно 10% → 12–15%)  

  • Уровень 4: доступ к уникальным товарам за баллы, мерчу, закрытому комьюнити, премиальной заботе, бьюти-помощнику на ИИ в боте  

Так у человека появляется не просто «баланс», а прогресс, который жалко бросать.

Почему Telegram?

Механика упаковывается в Telegram, а далее дополняется WebApp’ом:

  • все рядом, быстро, привычно

  • мессенджер открывают в среднем 21 раз в сутки (по словам Павла Дурова)

  • баллы, уровни, обмен, сценарии — в одном окне  

Отсюда и эффект: высокий engagement и заметно более частые покупки у участников программы.  Так как мы всегда на виду

Маркетплейсы дают охват. Ритейл — масштаб и имидж. D2C — маржу и контроль.

Но склеивает все это в реальную систему роста именно единая лояльность, которая:

  • собирает аудиторию в одну базу

  • создает CRM-канал

  • повышает retention

  • мягко переводит людей туда, где бренду выгодно

  • удерживает за счет уровней, привилегий и прогресса  

Поделитесь своим мнением, что думаете про такие системы лояльности?
Кто уже использует и кто задумывается?

