Программа лояльности для маркетплейсов, D2C и ритейла. Как построить омниканальную ПЛ и увеличить повторные продажи

Проблема, которую почти никто не формулирует честно

На маркетплейсах вы получаете продажи, но покупатель остается «за семью стенами». Нормально коммуницировать можно только с теми, кто купил на сайте. А если 70–90% оборота — в маркетплейсах и сетях, то базы нет, но зависимость растет. База бренда не растет, а повторные покупки только в случае супер товара.



Вот по этой же причине многие бренды сейчас решают проблемы с логистикой. Поэтому брендам ставят планы со стороны площадки. И если завтра план не выполнен, тогда стандартная комиссия и рентабельность 3-4%.



Тут должна быть еще одна заставка из Ералаша.

В косметике это бьет больно: аудитория любит тестировать, доверяет блогерам, переключается на «баночки, которые приятно держать в руках». Даже хороший продукт не гарантирует возврат.



В большинстве случаев вас купили по ключевому запросу. А что такое ключевой запрос? Это сформированный спрос! В следующий раз на первой строчке будет конкурент с более яркой инфографикой, и купят уже у него.

Яркая инфографика - фактор, который будет одним из конкурентных преимуществ при сформированном ключевом запросе

Программа лояльности дает дополнительную ценность - «Баллы везде»

Решение построили вокруг понятной ценности: покупай где удобно — копи баллы.

Как это работало:

Клиент покупает бренд где угодно: маркетплейс, D2C, ритейл-сеть. Получает электронный чек. Заходит в Telegram-бот и регистрирует чек. Алгоритм разбирает чек, находит товары нужного бренда и начисляет баллы от суммы покупки. Данные улетают в CRM (к примеру — Mindbox): создается карточка пользователя, фиксируются телефон и Telegram ID, баланс обновляется автоматически.

И вот тут мы уже можем коммуницировать. Мы можем строить воронки, делать рассылки, добавлять ветки онбординга. И самое главное, мы отвечаем на вопрос, “Зачем мне тут оставаться?” Теперь покупать ваш бренд интереснее с точки зрения экономики.

Посмотрите примеры



Не буду говорить про бренды, с которыми сам работаю, но приведу несколько примеров:



- LOVE REPUBLIC - https://t.me/LR_assistantbot

- ZARINA - https://t.me/zarina_assistant_bot

Геймификация в боте бренда Zarina как отличный пример вовлеченности и удержания внимания

Три эффекта, которые делают рост быстрее