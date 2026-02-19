Зачем я продал бизнес спустя год?⁠

Как все начиналось?

Я живу в Туле. Мест для хорошей перезагрузки здесь почти нет. В основном это что-то сырое, коммерческое, недоработанное, но при этом с забитой записью на неделю вперед.

А что, если сделать массаж и спа всего на 10% лучше, чем у других? - тогда эта логика казалась железной, ведь средняя возвращаемость по рынку около 25%. Каждый 4й клиент ходит повторно. Это значит, что надо лишь:

- докрутить сервис

- добавить преимущества

- влюбить в себя

- жить за счет клиентской базы, а не постоянного acquisition

Так родилось пространство Bliss Thai. Мы делали планировку с нуля. Я даже сам стены сносил. Энтузиазм тогда зашкаливал.

Решил даже запечатлеть такой момент на видео