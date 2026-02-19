Зачем я продал бизнес спустя год?⁠

Как все начиналось?
Я живу в Туле. Мест для хорошей перезагрузки здесь почти нет. В основном это что-то сырое, коммерческое, недоработанное, но при этом с забитой записью на неделю вперед.
А что, если сделать массаж и спа всего на 10% лучше, чем у других? - тогда эта логика казалась железной, ведь средняя возвращаемость по рынку около 25%. Каждый 4й клиент ходит повторно. Это значит, что надо лишь:
- докрутить сервис
- добавить преимущества
- влюбить в себя
- жить за счет клиентской базы, а не постоянного acquisition
Так родилось пространство Bliss Thai. Мы делали планировку с нуля. Я даже сам стены сносил. Энтузиазм тогда зашкаливал.
Что мы сделали иначе?
Мы не «открыли салон». Мы сделали пространство, где были:
- центр города + своя бесплатная парковка
- тихая атмосфера с приятными запахами
- душевые кабины в каждой комнате
- качественные масла, скрабы, комфортное одноразовое белье
- VHS массажисты из Таиланда, которых мы специально привезли
Мы заморачивались даже в мелочах.
Массажисты ходили по салону босиком и беззвучно. Во время процедуры ты не ощущаешь никого вокруг: просто чьи-то руки касаются тебя. И все.
В других салонах были маленькие комнаты, шум трамвая за окном, диалоги массажистов на парных программах, традиционный тайский интерьер, который выглядел дешево. О какой перезагрузке вообще речь?
Мы сделали сильнее рынка. Но мы проигрывали из-за отсутствия бюджета и малого времени: нас просто не знали.
Комфорт в деталях
Многие мужчины не любят стринги на массаже. Мы это учли и сделали нормальные одноразовые плавки. Мелочь? Да, но именно из них и складывается ощущение комфорта.
А что еще?
- Дорогая мебель в зоне отдыха
- Хорошие массажные столы
- Нормальная музыка
- Вкусный чай и угощения
Здесь ты не клиент, а гость.
И это реально сработало: за 1 год у нас сформировались постоянные гости, которые ходили регулярно, еженедельно. Теперь интересно понаблюдать, каким он станет спустя время. Продал опытным ребятам, надеюсь, станет еще лучше.
Зачем разошелся с партнерами?
Изначально я начинал с двумя партнерами. В течение первых 6 месяцев решили расстаться, потому что у нас не сошлись взгляды на бизнес. Это была проверка убытком: когда есть минус, все ищут виноватых. Мало кто готов работать вдвое больше.
Почему именно массаж?
Это бизнес с хорошим LTV: тебе не нужно постоянное привлечение. Нужно влюбить в себя ~300 человек, и вот ты уже живешь за счет базы.
А что по цифрам?
Выручка около 1 млн последние 3 месяца, возвращаемость около 34%. И это без бюджета на рекламу. Денег на маркетинг не было: они сгорели в ремонте. Если кажется, что откроешься за 100, то закладывай 150. Мы открылись на 50% дороже плана. Этот урок я усвоил.
Где сломалась экономика?
И вот тут ключевая проблема. Мы изначально поставили слишком высокий средний чек. По факту он получился примерно на 50% ниже, чем мы планировали.
Точка безубыточности: 700 тысяч рублей в месяц. Это дорогие мастера, дорогая аренда, администраторы, расходники. Первое время экономику сводить было просто нереально. Постоянные реинвестиции.
В последние 3 месяца перед продажей мы вышли в плюс: 70-220 тыс. в месяц, но это сезон (зима, предновогодние сертификаты и абонементы).
Я до сих пор считаю, что эта модель крутая. Если опустить точку безубыточности до ~660, поднять чек на 1500 руб, вложить около 500 тыс. в маркетинг, то у салона будет всё отлично
Зачем тогда продал?
Я верю в Bliss, и он мне нравится. Просто я решил сфокусироваться на главном.
У меня два вида деятельности:
- Маркетинг и growth-команда
- Оффлайн-салон
Я сильно недооценил операционную нагрузку оффлайна.
Цоколь - огромная ошибка. Проблемы с водой: насосы, засоры, поломки. Клиенты этого не видят, но ты должен быстро реагировать, иметь людей, которые приедут ночью, чтобы утром гость ничего не заметил.
Вторая ошибка - финмодель. Мы сознательно платили дорогим мастерам и дорогим администраторам. У нас администраторы получали 70 тыс, когда рынок 40-45 тыс.
Сервис без продажи работал, что подтвердило множество отзывов.
Но такая модель очень слабо окупается. Чтобы зарабатывать нормально, средний чек нужен ~6-6,5 тыс. Рынок Тулы к этому пока не готов. Да, точно есть люди, которые могут себе это позволить. Но чтобы их влюбить, нужны большие инвестиции в маркетинг и время.
Что после сделки?
Кому продал, раскрывать не буду, как и детали сделки. Цена крайне низкая и экономически невыгодная, но это осознанное решение. Я хотел закрыть сделку до конца 2025 года, чтобы с 2026 года у меня был один фокус. Продал в итоге 20 января.
Теперь у меня одна команда, один вид деятельности, а весь фокус туда. Я строю свою growth-команду. Контент-заводы, программы лояльности, автоворонки для D2C и маркетплейсов.
Делаем сильно, стильно и эффективно.
За это с нами и хотят работать.
Я больше не распыляюсь. Учусь говорить «нет» всему, что лезет в голову. И посвящаю весь 2026 год себе и команде. Bliss был классным проектом для души. Но сейчас время другого фокуса.
А как бы вы поступили на моем месте? Делитесь в комментариях.
