Акция УСН моб
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
АЖ
Алексей Жданов
Ведение бизнеса

Зачем я продал бизнес спустя год?⁠

Эта история для меня не про успех или неудачу, а про приоритет и выбор. И я хочу ей  поделиться от и до.

Как все начиналось?

Я живу в Туле. Мест для хорошей перезагрузки здесь почти нет. В основном это что-то сырое, коммерческое, недоработанное, но при этом с забитой записью на неделю вперед.

А что, если сделать массаж и спа всего на 10% лучше, чем у других? - тогда эта логика казалась железной, ведь средняя возвращаемость по рынку около 25%. Каждый 4й клиент ходит повторно. Это значит, что надо лишь:

- докрутить сервис
- добавить преимущества
- влюбить в себя
- жить за счет клиентской базы, а не постоянного acquisition

Так родилось пространство Bliss Thai. Мы делали планировку с нуля. Я даже сам стены сносил. Энтузиазм тогда зашкаливал.

Решил даже запечатлеть такой момент на видеоРешил даже запечатлеть такой момент на видео

Что мы сделали иначе?

Мы не «открыли салон». Мы сделали пространство, где были:
- центр города + своя бесплатная парковка
- тихая атмосфера с приятными запахами
- душевые кабины в каждой комнате
- качественные масла, скрабы, комфортное одноразовое белье
- VHS массажисты из Таиланда, которых мы специально привезли

Мы заморачивались даже в мелочах.

Массажисты ходили по салону босиком и беззвучно. Во время процедуры ты не ощущаешь никого вокруг: просто чьи-то руки касаются тебя. И все.

В других салонах были маленькие комнаты, шум трамвая за окном, диалоги массажистов на парных программах, традиционный тайский интерьер, который выглядел дешево. О какой перезагрузке вообще речь?

Мы сделали сильнее рынка. Но мы проигрывали из-за отсутствия бюджета и малого времени: нас просто не знали.

Комфорт в деталях

Многие мужчины не любят стринги на массаже. Мы это учли и сделали нормальные одноразовые плавки. Мелочь? Да, но именно из них и складывается ощущение комфорта.

А что еще?
- Дорогая мебель в зоне отдыха
- Хорошие массажные столы
- Нормальная музыка
- Вкусный чай и угощения

Здесь ты не клиент, а гость.
И это реально сработало: за 1 год у нас сформировались постоянные гости, которые ходили регулярно, еженедельно. Теперь интересно понаблюдать, каким он станет спустя время. Продал опытным ребятам, надеюсь, станет еще лучше.

Зачем разошелся с партнерами?

Изначально я начинал с двумя партнерами. В течение первых 6 месяцев решили расстаться, потому что у нас не сошлись взгляды на бизнес. Это была проверка убытком: когда есть минус, все ищут виноватых. Мало кто готов работать вдвое больше.

Почему именно массаж?
Это бизнес с хорошим LTV: тебе не нужно постоянное привлечение. Нужно влюбить в себя ~300 человек, и вот ты уже живешь за счет базы.

А что по цифрам?
Выручка около 1 млн последние 3 месяца, возвращаемость около 34%. И это без бюджета на рекламу. Денег на маркетинг не было: они сгорели в ремонте. Если кажется, что откроешься за 100, то закладывай 150. Мы открылись на 50% дороже плана. Этот урок я усвоил.

Где сломалась экономика?
И вот тут ключевая проблема. Мы изначально поставили слишком высокий средний чек. По факту он получился примерно на 50% ниже, чем мы планировали.

Точка безубыточности: 700 тысяч рублей в месяц. Это дорогие мастера, дорогая аренда, администраторы, расходники. Первое время экономику сводить было просто нереально. Постоянные реинвестиции.

В последние 3 месяца перед продажей мы вышли в плюс: 70-220 тыс. в месяц, но это сезон (зима, предновогодние сертификаты и абонементы).

Я до сих пор считаю, что эта модель крутая. Если опустить точку безубыточности до ~660, поднять чек на 1500 руб, вложить около 500 тыс. в маркетинг, то у салона будет всё отлично

Зачем тогда продал?

Я верю в Bliss, и он мне нравится. Просто я решил сфокусироваться на главном.

У меня два вида деятельности:
- Маркетинг и growth-команда
- Оффлайн-салон

Я сильно недооценил операционную нагрузку оффлайна.
Цоколь - огромная ошибка. Проблемы с водой: насосы, засоры, поломки. Клиенты этого не видят, но ты должен быстро реагировать, иметь людей, которые приедут ночью, чтобы утром гость ничего не заметил.

Вторая ошибка - финмодель. Мы сознательно платили дорогим мастерам и дорогим администраторам. У нас администраторы получали 70 тыс, когда рынок 40-45 тыс.

Сервис без продажи работал, что подтвердило множество отзывов.
Но такая модель очень слабо окупается. Чтобы зарабатывать нормально, средний чек нужен ~6-6,5 тыс. Рынок Тулы к этому пока не готов. Да, точно есть люди, которые могут себе это позволить. Но чтобы их влюбить, нужны большие инвестиции в маркетинг и время.

Что после сделки?
Кому продал, раскрывать не буду, как и детали сделки. Цена крайне низкая и экономически невыгодная, но это осознанное решение. Я хотел закрыть сделку до конца 2025 года, чтобы с 2026 года у меня был один фокус. Продал в итоге 20 января.

Теперь у меня одна команда, один вид деятельности, а весь фокус туда. Я строю свою growth-команду. Контент-заводы, программы лояльности, автоворонки для D2C и маркетплейсов.

Делаем сильно, стильно и эффективно.
За это с нами и хотят работать.

Я больше не распыляюсь. Учусь говорить «нет» всему, что лезет в голову. И посвящаю весь 2026 год себе и команде. Bliss был классным проектом для души. Но сейчас время другого фокуса.
А как бы вы поступили на моем месте? Делитесь в комментариях.

Больше о маркетинге и бизнесе рассказываю в своем telegram-канале Алексей Жданов | Маркетинг для бизнеса

Информации об авторе

АЖ

Алексей Жданов

5 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!