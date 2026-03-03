Почему банки боятся ваших долгов и как это исправить за один квартал
Металлургический завод жил с показателем Долг/EBITDA 8.4. Это уровень предбанкротного состояния. Инвесторы обходили компанию стороной, считая риск неадекватным. Кредиторы требовали заградительные проценты, которые съедали всю операционную прибыль.
Мы решили поискать деньги не в банках, а в головах инженеров. Выяснилось, что у предприятия есть технологические решения, которые годами считались просто «наработками». Задокументировали эти производственные технологии и поставили их на баланс как ноу-хау. Оценка показала 620 млн ₽.
Чистые активы выросли. Бухгалтерия наконец отразила реальный масштаб компании, а не только стоимость старого оборудования. Коэффициент Долг/EBITDA упал до 3.5. Теперь это понятный и здоровый бизнес для любого аналитика.
Финансовая модель изменилась. Банк выдал 780 млн ₽ на модернизацию. Процентную ставку снизили, так как надежность заемщика выросла. Экономия на обслуживании долга за год полностью закрыла чек за услуги оценки нематериальных активов.
Так что, высокий долг — это, часто, просто неумение считать свои активы. Можно найти внутренний потенциал там, где другие видят только убытки. Это делает компанию снова привлекательной для рынка.
