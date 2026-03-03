Почему банки боятся ваших долгов и как это исправить за один квартал

Бизнес часто застревает в тупике. Вам нужны деньги на развитие, но долги такие, что банкиры крестятся при виде вашей отчетности. Денег нет, развития нет, показатели падают еще сильнее. Это классическая ловушка, из которой большинство выходит только через банкротство.

Металлургический завод жил с показателем Долг/EBITDA 8.4. Это уровень предбанкротного состояния. Инвесторы обходили компанию стороной, считая риск неадекватным. Кредиторы требовали заградительные проценты, которые съедали всю операционную прибыль.

Мы решили поискать деньги не в банках, а в головах инженеров. Выяснилось, что у предприятия есть технологические решения, которые годами считались просто «наработками». Задокументировали эти производственные технологии и поставили их на баланс как ноу-хау. Оценка показала 620 млн ₽.

Чистые активы выросли. Бухгалтерия наконец отразила реальный масштаб компании, а не только стоимость старого оборудования. Коэффициент Долг/EBITDA упал до 3.5. Теперь это понятный и здоровый бизнес для любого аналитика.

Финансовая модель изменилась. Банк выдал 780 млн ₽ на модернизацию. Процентную ставку снизили, так как надежность заемщика выросла. Экономия на обслуживании долга за год полностью закрыла чек за услуги оценки нематериальных активов.

Так что, высокий долг — это, часто, просто неумение считать свои активы. Можно найти внутренний потенциал там, где другие видят только убытки. Это делает компанию снова привлекательной для рынка.

Больше разборов здесь: ТГ @unitejsc