Как избежать штрафов на старте в Ozon: чек-лист, таблица и FAQ

Сфокусируйтесь на двух зонах риска: запрещённые товары/контент и права (оригинальность, ИС), а также операционные ошибки по FBS/realFBS (слоты отгрузки, индекс ошибок, недовложения и пересорт).

С 16 февраля 2026 Ozon переходит к удержанию платы за сам факт нарушений (раньше тарифицировались услуги по их обработке), поэтому важно заранее поставить базовые проверки. Ниже — короткая памятка “что не нарушить” и как действовать, если нарушение всё же зафиксировали.

Что изменилось с 16 февраля 2026 и почему это важно новичку

По новому порядку Ozon больше не тарифицирует “обработку нарушений” как услугу — процессы автоматизированы, и теперь удержание применяется за нарушение правил платформы. При этом сохраняется логика: площадке важно, чтобы продавцы размещали только разрешённые и оригинальные товары и держали уровень сервиса.

Практический вывод для старта: раньше можно было “случайно оступиться” и воспринимать это как разовую плату за разбор ситуации. Теперь правильнее считать так: любое нарушение = финансовый риск, который лучше предотвратить чек-листом до первой продажи.

Это обновление - не сюрприз, ранее оно было официально анонсировано маркетплейсом (ссылка на источник: https://seller.ozon.ru/media/news/novoe-v-dogovore-shtrafy-za-narusheniya/).

За что будут штрафы: короткий список зон риска

Ozon относит к нарушениям (как и ранее):

Запрещённый контент

Запрещённый товар

Товар с нарушением прав интеллектуальной собственности (например, признаки контрафакта/нарушения ИС)

Также предусмотрены штрафы за операционные ошибки продавца (особенно актуально на FBS/realFBS):

Отгрузка в нерекомендованный слот на FBS (если привезли отправления на 24 часа позже рекомендованного слота)

Превышение индекса ошибок (если показатель просрочек на realFBS и отмен на FBS и realFBS будет больше 2% )

Жалобы покупателей на недовложения и пересорт на FBS и realFBS

Важно: при фиксации нарушения площадка обычно сообщает о нарушении и даёт время оспорить — сроки обжалования прописаны в договоре.

Таблица: что чаще всего “ловят” на старте и как не попасть

Риск Как выглядит на практике Что сделать до старта Запрещённый товар карточку скрывают/ограничивают, дальше — штраф проверить категорию, ограничения, требования к документам до загрузки Запрещённый контент “не тот” текст/изображения/обещания ввести простой регламент модерации карточек: что нельзя писать/показывать Нарушение прав ИС подозрение на контрафакт/неправомерный бренд хранить документы на происхождение, не использовать чужие ТМ/фото без прав Срыв рекомендованного слота FBS привезли позже, чем рекомендовано план отгрузок + запас времени, контроль логистики в календаре Индекс ошибок > 2% отмены/просрочки растут из-за остатков и процессов ежедневный контроль остатков, SLA сборки, авто-ограничения на витрине Недовложения/пересорт жалобы и повторяющиеся инциденты контроль комплектации: чек-лист сборки + фотофиксация коробки (по возможности)

Чек-лист новичка: что важно не нарушить на Ozon перед запуском

Проверить товар на “разрешённость”: категория, ограничения, нужны ли документы/сертификация Проверить права и оригинальность: поставщик, документы на закупку, корректные бренд-упоминания Проверить контент карточки: описания без запрещённых обещаний, корректные фото, без чужих материалов Настроить FBS/realFBS-процесс: кто собирает, за сколько, где хранится товар, как подтверждаются остатки Поставить контроль слотов: правило “отгрузка раньше рекомендованного”, а не “впритык” Снизить риск индекса ошибок: запасы, автопауза продаж при нуле, контроль отмен и просрочек Контроль комплектации: сборочный чек-лист, маркировка позиций, двойная проверка “товар-кол-во”

Ошибки и ограничения: что чаще всего ломает старт

Типовые ошибки новичков:

Загружают товар “как есть”, не проверив ограничения и документы по категории

Используют фото/описания/брендовые обозначения без понимания прав ИС

На FBS обещают скорость, но нет процесса → просрочки и отмены растут

Не контролируют остатки ежедневно → продажи идут, товара нет → отмены и рост ошибок

Нет контроля комплектации → недовложения/пересорт превращаются в повторяющуюся проблему

Ограничение, которое важно принять: даже идеальная карточка не спасёт, если операционка не выдерживает. Для старта лучше умеренный объём заказов, но стабильное выполнение SLA.

FAQ

Боюсь штрафов на старте Ozon — что важно не нарушить в первую очередь?

В первую очередь — запреты по товару/контенту и права ИС, а затем операционку FBS/realFBS: слоты, индекс ошибок и комплектацию. Эти зоны дают наибольший риск “быстрых” штрафов, если не поставить базовые проверки.

За что чаще всего штрафуют новичков на Ozon?

Часто “стреляют” операционные ошибки: просрочки, отмены из-за неверных остатков, недовложения и пересорт. Вторая большая группа — запрещённые товары/контент и признаки нарушения прав ИС.

Как понять, что у меня растёт индекс ошибок и я близко к 2%?

Смотрите динамику отмен и просрочек по FBS/realFBS и считайте долю проблемных отправлений от общего числа. Если видите рост, сокращайте витрину до товаров “в наличии”, усиливайте контроль сборки и увеличивайте запас времени под отгрузку.

Что делать, если Ozon зафиксировал нарушение и грозит штраф?

Сначала разберите причину, соберите доказательства (документы на товар, скриншоты, данные отгрузки), затем используйте предусмотренный срок на оспаривание. Параллельно устраните первопричину, чтобы нарушение не повторялось.

Где смотреть списания и причины штрафов?

Штрафы за отчётный период отображаются в отдельном закрывающем документе — «Отчёте по штрафам»: там удобно контролировать причину каждого списания и находить повторяющиеся ошибки.