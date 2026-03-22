ОК МП моб 8312
ЗФ
Зодчий Фидий
Маркетплейсы

Как избежать штрафов на старте в Ozon: чек-лист, таблица и FAQ

Сфокусируйтесь на двух зонах риска: запрещённые товары/контент и права (оригинальность, ИС), а также операционные ошибки по FBS/realFBS (слоты отгрузки, индекс ошибок, недовложения и пересорт).

С 16 февраля 2026 Ozon переходит к удержанию платы за сам факт нарушений (раньше тарифицировались услуги по их обработке), поэтому важно заранее поставить базовые проверки. Ниже — короткая памятка “что не нарушить” и как действовать, если нарушение всё же зафиксировали.

Что изменилось с 16 февраля 2026 и почему это важно новичку

По новому порядку Ozon больше не тарифицирует “обработку нарушений” как услугу — процессы автоматизированы, и теперь удержание применяется за нарушение правил платформы. При этом сохраняется логика: площадке важно, чтобы продавцы размещали только разрешённые и оригинальные товары и держали уровень сервиса.

Практический вывод для старта: раньше можно было “случайно оступиться” и воспринимать это как разовую плату за разбор ситуации. Теперь правильнее считать так: любое нарушение = финансовый риск, который лучше предотвратить чек-листом до первой продажи.

Это обновление - не сюрприз, ранее оно было официально анонсировано маркетплейсом (ссылка на источник: https://seller.ozon.ru/media/news/novoe-v-dogovore-shtrafy-za-narusheniya/).

За что будут штрафы: короткий список зон риска

Ozon относит к нарушениям (как и ранее):

  • Запрещённый контент

  • Запрещённый товар

  • Товар с нарушением прав интеллектуальной собственности (например, признаки контрафакта/нарушения ИС)

Также предусмотрены штрафы за операционные ошибки продавца (особенно актуально на FBS/realFBS):

  • Отгрузка в нерекомендованный слот на FBS (если привезли отправления на 24 часа позже рекомендованного слота)

  • Превышение индекса ошибок (если показатель просрочек на realFBS и отмен на FBS и realFBS будет больше 2%)

  • Жалобы покупателей на недовложения и пересорт на FBS и realFBS

Важно: при фиксации нарушения площадка обычно сообщает о нарушении и даёт время оспорить — сроки обжалования прописаны в договоре.

Таблица: что чаще всего “ловят” на старте и как не попасть

Риск

Как выглядит на практике

Что сделать до старта

Запрещённый товар

карточку скрывают/ограничивают, дальше — штраф

проверить категорию, ограничения, требования к документам до загрузки

Запрещённый контент

“не тот” текст/изображения/обещания

ввести простой регламент модерации карточек: что нельзя писать/показывать

Нарушение прав ИС

подозрение на контрафакт/неправомерный бренд

хранить документы на происхождение, не использовать чужие ТМ/фото без прав

Срыв рекомендованного слота FBS

привезли позже, чем рекомендовано

план отгрузок + запас времени, контроль логистики в календаре

Индекс ошибок > 2%

отмены/просрочки растут из-за остатков и процессов

ежедневный контроль остатков, SLA сборки, авто-ограничения на витрине

Недовложения/пересорт

жалобы и повторяющиеся инциденты

контроль комплектации: чек-лист сборки + фотофиксация коробки (по возможности)

Чек-лист новичка: что важно не нарушить на Ozon перед запуском

  1. Проверить товар на “разрешённость”: категория, ограничения, нужны ли документы/сертификация

  2. Проверить права и оригинальность: поставщик, документы на закупку, корректные бренд-упоминания

  3. Проверить контент карточки: описания без запрещённых обещаний, корректные фото, без чужих материалов

  4. Настроить FBS/realFBS-процесс: кто собирает, за сколько, где хранится товар, как подтверждаются остатки

  5. Поставить контроль слотов: правило “отгрузка раньше рекомендованного”, а не “впритык”

  6. Снизить риск индекса ошибок: запасы, автопауза продаж при нуле, контроль отмен и просрочек

  7. Контроль комплектации: сборочный чек-лист, маркировка позиций, двойная проверка “товар-кол-во”

Ошибки и ограничения: что чаще всего ломает старт

Типовые ошибки новичков:

  • Загружают товар “как есть”, не проверив ограничения и документы по категории

  • Используют фото/описания/брендовые обозначения без понимания прав ИС

  • На FBS обещают скорость, но нет процесса → просрочки и отмены растут

  • Не контролируют остатки ежедневно → продажи идут, товара нет → отмены и рост ошибок

  • Нет контроля комплектации → недовложения/пересорт превращаются в повторяющуюся проблему

Ограничение, которое важно принять: даже идеальная карточка не спасёт, если операционка не выдерживает. Для старта лучше умеренный объём заказов, но стабильное выполнение SLA.

FAQ

Боюсь штрафов на старте Ozon — что важно не нарушить в первую очередь?

В первую очередь — запреты по товару/контенту и права ИС, а затем операционку FBS/realFBS: слоты, индекс ошибок и комплектацию. Эти зоны дают наибольший риск “быстрых” штрафов, если не поставить базовые проверки.

За что чаще всего штрафуют новичков на Ozon?

Часто “стреляют” операционные ошибки: просрочки, отмены из-за неверных остатков, недовложения и пересорт. Вторая большая группа — запрещённые товары/контент и признаки нарушения прав ИС.

Как понять, что у меня растёт индекс ошибок и я близко к 2%?

Смотрите динамику отмен и просрочек по FBS/realFBS и считайте долю проблемных отправлений от общего числа. Если видите рост, сокращайте витрину до товаров “в наличии”, усиливайте контроль сборки и увеличивайте запас времени под отгрузку.

Что делать, если Ozon зафиксировал нарушение и грозит штраф?

Сначала разберите причину, соберите доказательства (документы на товар, скриншоты, данные отгрузки), затем используйте предусмотренный срок на оспаривание. Параллельно устраните первопричину, чтобы нарушение не повторялось.

Где смотреть списания и причины штрафов?

Штрафы за отчётный период отображаются в отдельном закрывающем документе — «Отчёте по штрафам»: там удобно контролировать причину каждого списания и находить повторяющиеся ошибки.

Информации об авторе

1 подписчик3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим