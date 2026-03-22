Как избежать штрафов на старте в Ozon: чек-лист, таблица и FAQ
С 16 февраля 2026 Ozon переходит к удержанию платы за сам факт нарушений (раньше тарифицировались услуги по их обработке), поэтому важно заранее поставить базовые проверки. Ниже — короткая памятка “что не нарушить” и как действовать, если нарушение всё же зафиксировали.
Что изменилось с 16 февраля 2026 и почему это важно новичку
По новому порядку Ozon больше не тарифицирует “обработку нарушений” как услугу — процессы автоматизированы, и теперь удержание применяется за нарушение правил платформы. При этом сохраняется логика: площадке важно, чтобы продавцы размещали только разрешённые и оригинальные товары и держали уровень сервиса.
Практический вывод для старта: раньше можно было “случайно оступиться” и воспринимать это как разовую плату за разбор ситуации. Теперь правильнее считать так: любое нарушение = финансовый риск, который лучше предотвратить чек-листом до первой продажи.
Это обновление - не сюрприз, ранее оно было официально анонсировано маркетплейсом (ссылка на источник: https://seller.ozon.ru/media/news/novoe-v-dogovore-shtrafy-za-narusheniya/).
За что будут штрафы: короткий список зон риска
Ozon относит к нарушениям (как и ранее):
Запрещённый контент
Запрещённый товар
Товар с нарушением прав интеллектуальной собственности (например, признаки контрафакта/нарушения ИС)
Также предусмотрены штрафы за операционные ошибки продавца (особенно актуально на FBS/realFBS):
Отгрузка в нерекомендованный слот на FBS (если привезли отправления на 24 часа позже рекомендованного слота)
Превышение индекса ошибок (если показатель просрочек на realFBS и отмен на FBS и realFBS будет больше 2%)
Жалобы покупателей на недовложения и пересорт на FBS и realFBS
Важно: при фиксации нарушения площадка обычно сообщает о нарушении и даёт время оспорить — сроки обжалования прописаны в договоре.
Таблица: что чаще всего “ловят” на старте и как не попасть
Риск
Как выглядит на практике
Что сделать до старта
Запрещённый товар
карточку скрывают/ограничивают, дальше — штраф
проверить категорию, ограничения, требования к документам до загрузки
Запрещённый контент
“не тот” текст/изображения/обещания
ввести простой регламент модерации карточек: что нельзя писать/показывать
Нарушение прав ИС
подозрение на контрафакт/неправомерный бренд
хранить документы на происхождение, не использовать чужие ТМ/фото без прав
Срыв рекомендованного слота FBS
привезли позже, чем рекомендовано
план отгрузок + запас времени, контроль логистики в календаре
Индекс ошибок > 2%
отмены/просрочки растут из-за остатков и процессов
ежедневный контроль остатков, SLA сборки, авто-ограничения на витрине
Недовложения/пересорт
жалобы и повторяющиеся инциденты
контроль комплектации: чек-лист сборки + фотофиксация коробки (по возможности)
Чек-лист новичка: что важно не нарушить на Ozon перед запуском
Проверить товар на “разрешённость”: категория, ограничения, нужны ли документы/сертификация
Проверить права и оригинальность: поставщик, документы на закупку, корректные бренд-упоминания
Проверить контент карточки: описания без запрещённых обещаний, корректные фото, без чужих материалов
Настроить FBS/realFBS-процесс: кто собирает, за сколько, где хранится товар, как подтверждаются остатки
Поставить контроль слотов: правило “отгрузка раньше рекомендованного”, а не “впритык”
Снизить риск индекса ошибок: запасы, автопауза продаж при нуле, контроль отмен и просрочек
Контроль комплектации: сборочный чек-лист, маркировка позиций, двойная проверка “товар-кол-во”
Ошибки и ограничения: что чаще всего ломает старт
Типовые ошибки новичков:
Загружают товар “как есть”, не проверив ограничения и документы по категории
Используют фото/описания/брендовые обозначения без понимания прав ИС
На FBS обещают скорость, но нет процесса → просрочки и отмены растут
Не контролируют остатки ежедневно → продажи идут, товара нет → отмены и рост ошибок
Нет контроля комплектации → недовложения/пересорт превращаются в повторяющуюся проблему
Ограничение, которое важно принять: даже идеальная карточка не спасёт, если операционка не выдерживает. Для старта лучше умеренный объём заказов, но стабильное выполнение SLA.
FAQ
Боюсь штрафов на старте Ozon — что важно не нарушить в первую очередь?
В первую очередь — запреты по товару/контенту и права ИС, а затем операционку FBS/realFBS: слоты, индекс ошибок и комплектацию. Эти зоны дают наибольший риск “быстрых” штрафов, если не поставить базовые проверки.
За что чаще всего штрафуют новичков на Ozon?
Часто “стреляют” операционные ошибки: просрочки, отмены из-за неверных остатков, недовложения и пересорт. Вторая большая группа — запрещённые товары/контент и признаки нарушения прав ИС.
Как понять, что у меня растёт индекс ошибок и я близко к 2%?
Смотрите динамику отмен и просрочек по FBS/realFBS и считайте долю проблемных отправлений от общего числа. Если видите рост, сокращайте витрину до товаров “в наличии”, усиливайте контроль сборки и увеличивайте запас времени под отгрузку.
Что делать, если Ozon зафиксировал нарушение и грозит штраф?
Сначала разберите причину, соберите доказательства (документы на товар, скриншоты, данные отгрузки), затем используйте предусмотренный срок на оспаривание. Параллельно устраните первопричину, чтобы нарушение не повторялось.
Где смотреть списания и причины штрафов?
Штрафы за отчётный период отображаются в отдельном закрывающем документе — «Отчёте по штрафам»: там удобно контролировать причину каждого списания и находить повторяющиеся ошибки.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.