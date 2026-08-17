Пожары на складах Wildberries: приведут ли Коледино и миллиардные убытки к банкротству компании и селлеров

Пожары на складах Wildberries в 2026 году превратились из отдельных чрезвычайных происшествий в серьезную проблему для всего бизнеса маркетплейса. После предыдущих атак пострадали крупные логистические центры, а 16 августа 2026 года пожар произошел на территории одного из крупнейших складов Wildberries в Коледино Московской области. По сообщениям СМИ, площадь комплекса составляет около 250 тыс. кв. м.

На этом фоне у предпринимателей возникает закономерный вопрос: может ли Wildberries обанкротиться из-за пожаров, миллиардных убытков и требований со стороны селлеров? И что будет с самими продавцами, если товар уничтожен, а кредиты, налоги и другие обязательства никуда не исчезли?

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.

Сразу обозначу главный вывод: банкротство самого Wildberries пока нельзя считать неизбежным следствием пожаров. А вот риск банкротства отдельных селлеров вполне реален, особенно если предприниматель потерял товар на десятки миллионов рублей, но сохранил обязательства перед банками, поставщиками, налоговой и другими кредиторами.