ВС РФ: можно ли увеличить цену госконтракта из-за удорожания строительства

Рост цен на строительные материалы, инфляция и увеличение расходов подрядчика часто становятся причиной споров по государственным и муниципальным контрактам. Особенно остро вопрос возникает, когда строительство затягивается на несколько лет и подрядчик считает, что причиной просрочки стали действия самого заказчика.

На практике возникает логичный вопрос: если заказчик нарушил свои обязательства, строительство затянулось, а за это время стоимость работ и материалов существенно выросла, может ли подрядчик потребовать увеличить цену госконтракта?

Свежий спор с участием ООО «СибСтройКом» (А78-4758/2017) показывает, что ответ не всегда положительный. Суды исходили из того, что рост стоимости строительства и даже нарушения со стороны заказчика сами по себе не создают автоматического права подрядчика на увеличение цены контракта.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.

Разберем, почему суды заняли такую позицию, когда цена государственного контракта по 44-ФЗ действительно может быть изменена и какие аргументы подрядчику необходимо готовить еще до обращения в суд.