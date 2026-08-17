ВС РФ: можно ли увеличить цену госконтракта из-за удорожания строительства

Рост цен на строительные материалы, инфляция и увеличение расходов подрядчика часто становятся причиной споров по государственным и муниципальным контрактам. Особенно остро вопрос возникает, когда строительство затягивается на несколько лет и подрядчик считает, что причиной просрочки стали действия самого заказчика.
На практике возникает логичный вопрос: если заказчик нарушил свои обязательства, строительство затянулось, а за это время стоимость работ и материалов существенно выросла, может ли подрядчик потребовать увеличить цену госконтракта?
Свежий спор с участием ООО «СибСтройКом» (А78-4758/2017) показывает, что ответ не всегда положительный. Суды исходили из того, что рост стоимости строительства и даже нарушения со стороны заказчика сами по себе не создают автоматического права подрядчика на увеличение цены контракта.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Разберем, почему суды заняли такую позицию, когда цена государственного контракта по 44-ФЗ действительно может быть изменена и какие аргументы подрядчику необходимо готовить еще до обращения в суд.
Почему подрядчик потребовал увеличить цену госконтракта
Спор возник из отношений, связанных со строительством жилья по муниципальным контрактам.
Подрядчик столкнулся с тем, что сроки выполнения работ существенно увеличились. При этом, как следовало из обстоятельств дела, нарушения со стороны администрации ранее уже устанавливались судами, в том числе в части предоставления земельного участка.
За время строительства экономическая ситуация изменилась: увеличилась стоимость строительных материалов, ресурсов и других расходов.
Для подрядчика возникла очевидная экономическая проблема: контракт заключался по одной цене, а фактическая себестоимость выполнения работ спустя значительный период оказалась значительно выше.
Подрядчик попытался взыскать дополнительную стоимость, связывая ее в том числе с затягиванием строительства не по своей вине.
Однако суды не согласились с таким подходом.
Апелляционная инстанция исходила из того, что цена контракта по Закону № 44-ФЗ является твердой, а изменение условий государственного или муниципального контракта допускается только в случаях, предусмотренных законодательством.
Само по себе удорожание ресурсов не дает подрядчику права в одностороннем порядке пересчитать цену уже заключенного контракта.
Что означает принцип твердой цены контракта
Это основная правовая проблема подобных споров.
По общему правилу при заключении контракта по 44-ФЗ цена определяется как твердая и устанавливается на весь срок исполнения контракта. Изменение условий контракта при исполнении допускается только в предусмотренных законом случаях. Такой подход прямо закреплен в части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
Следовательно, подрядчик не может построить требование исключительно по формуле:
стоимость материалов выросла → себестоимость строительства увеличилась → заказчик обязан доплатить.
Для обычного коммерческого договора такая ситуация может оцениваться иначе, но контрактная система устанавливает специальные правила.
Именно поэтому суды при рассмотрении спора должны сначала определить не то, насколько сильно выросла себестоимость строительства, а существовало ли предусмотренное законом основание для изменения цены конкретного контракта.
Мое мнение
Это важнейший момент для подрядчиков.
Экономически справедливое требование и юридически обоснованное требование не всегда совпадают.
Подрядчик действительно может оказаться в ситуации, когда выполнение контракта становится убыточным. Но сам по себе факт убытка еще не означает, что суд сможет изменить цену муниципального контракта.
Поэтому в строительных спорах по 44-ФЗ я бы не начинал с расчета подорожания материалов. Сначала нужно определить правовое основание для изменения цены, а уже потом считать сумму.
А если виноват сам заказчик?
Это наиболее интересная часть спора.
На первый взгляд ситуация кажется очевидной: если администрация нарушила свои обязанности, строительство затянулось, подрядчик не мог нормально выполнять работы, а за время задержки строительные материалы подорожали, почему последствия должен нести подрядчик?
Однако юридическая конструкция сложнее.
Наличие вины заказчика и наличие оснований для изменения цены контракта — это два разных вопроса.
Нарушение заказчиком своих обязательств может повлечь предусмотренную законом ответственность, возмещение убытков и другие последствия.
Но из этого автоматически не следует, что подрядчик получает право изменить твердую цену контракта.
Именно на это, по сути, и указывает рассмотренная практика.
Мое мнение
Для подрядчика здесь важно правильно определить способ защиты.
Если заказчик действительно сорвал сроки предоставления участка, документации, доступа к объекту или совершил иное нарушение, не всегда необходимо пытаться «зашить» все последствия в увеличение цены контракта.
В зависимости от обстоятельств необходимо отдельно анализировать вопрос о взыскании убытков, расходов, неустойки либо иных предусмотренных законом сумм.
То есть спор необходимо строить не по принципу «материалы подорожали, поэтому увеличьте контракт», а по принципу:
какое конкретно нарушение допустил заказчик → какие последствия оно повлекло → какие расходы возникли именно из-за этого нарушения → каким способом закон позволяет их взыскать.
Почему инфляция не дает подрядчику автоматического права на доплату
Инфляция является объективным экономическим фактором.
Стоимость металла, бетона, арматуры, техники, топлива и рабочей силы может существенно изменяться за период исполнения долгосрочного строительного контракта.
Но при заключении контракта участник закупки принимает на себя определенные коммерческие риски.
Если бы любое последующее повышение себестоимости позволяло подрядчику автоматически увеличивать цену, принцип твердой цены фактически перестал бы работать.
Именно поэтому законодатель предусмотрел специальные исключения, когда существенные условия контракта могут быть изменены.
Мое мнение
Для подрядчиков это означает, что особенно тщательно нужно анализировать экономику проекта до подачи заявки.
Если контракт рассчитан на несколько лет, необходимо учитывать не только сегодняшнюю стоимость материалов, но и возможные изменения себестоимости, сроки поставок, логистику и финансовую нагрузку.
После подписания контракта возможности исправить ошибку в экономическом расчете становятся существенно меньше.
Когда цену контракта по 44-ФЗ все-таки можно увеличить
Из рассмотренного спора не следует, что цена государственного контракта вообще никогда не может быть изменена.
Закон № 44-ФЗ предусматривает специальные случаи изменения существенных условий контракта.
В частности, статья 95 Закона № 44-ФЗ содержит перечень ситуаций, при которых изменение условий допускается.
Для строительных контрактов законодательство предусматривает специальные механизмы, в том числе связанные с изменением сметной стоимости и обстоятельствами исполнения строительного контракта.
Например, изменения законодательства 2019 года предусмотрели возможность изменения существенных условий при определенных обстоятельствах, когда сметная стоимость строительства, реконструкции или капитального ремонта, подтвержденная государственной экспертизой, превышает цену контракта. При этом установлены специальные условия и ограничения, включая необходимость соответствующего решения уполномоченного органа.
Есть и другие основания для изменения условий контракта, однако применять их можно только при соблюдении предусмотренных законом условий.
Мое мнение
Здесь я бы обратил внимание на главную ошибку подрядчиков: они иногда пытаются использовать подходящее по смыслу основание, которое юридически не распространяется на их контракт.
В закупках этого недостаточно.
Необходимо установить:
когда заключен контракт;
какая редакция 44-ФЗ действовала на тот момент;
какой способ закупки использовался;
что предусмотрено документацией;
какой вид работ выполняется;
есть ли специальное основание по статье 95;
соблюдены ли ограничения и процедурные требования.
Только после этого можно оценивать перспективу увеличения цены.
Почему суд отдельно обратил внимание на дату заключения контракта
В споре подрядчик ссылался, в частности, на пункт 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
Однако проблема заключалась в том, что соответствующая норма появилась после заключения спорных контрактов.
Контракты были заключены в 2014 году, а соответствующее законодательное регулирование возникло позднее.
Суды исходили из того, что новая норма не может автоматически применяться к отношениям, возникшим до ее введения.
Мое мнение
Для споров по старым государственным контрактам это критически важно.
Нельзя брать действующую редакцию 44-ФЗ и механически применять ее к контракту, заключенному десять лет назад.
В таких делах необходимо делать ретроспективный анализ законодательства:
какая редакция закона действовала при заключении контракта;
какие правила действовали на момент исполнения;
когда возникли спорные обстоятельства;
когда появилась соответствующая норма;
распространяется ли она на ранее заключенные контракты.
Именно этот анализ иногда определяет исход дела еще до обсуждения экономических расчетов.
Что делать подрядчику, если заказчик затягивает строительство
Если подрядчик понимает, что нарушение со стороны заказчика увеличивает сроки и расходы, самое опасное решение — просто продолжать работу, а потом через несколько лет предъявлять заказчику большой счет.
Нужно фиксировать нарушение в момент его возникновения.
Например, если заказчик не передает земельный участок, документацию, разрешения или иные необходимые материалы, подрядчик должен направлять соответствующие уведомления и фиксировать невозможность выполнения работ.
Необходимо документировать:
дату возникновения препятствия;
действия заказчика;
переписку сторон;
фактический простой;
изменение сроков;
дополнительные расходы;
стоимость материалов на соответствующие даты;
причинную связь между нарушением заказчика и расходами.
Мое мнение
В строительных спорах документирование зачастую важнее самого факта нарушения.
Через два-три года подрядчик может помнить, что строительство остановилось из-за заказчика. Но суду нужны документы, из которых видно когда, почему и на какой период возникло препятствие.
Если такой доказательственной базы нет, доказать причинную связь между действиями заказчика и последующим увеличением расходов значительно сложнее.
Можно ли вместо увеличения цены взыскать убытки?
В определенных обстоятельствах такой вопрос действительно необходимо рассматривать.
Но здесь также нельзя исходить из автоматической формулы.
Для взыскания убытков необходимо доказать предусмотренные гражданским законодательством элементы ответственности, в том числе наличие нарушения, размер убытков и причинную связь между нарушением и возникшими потерями.
Если подрядчик просто показывает, что в 2014 году материал стоил условно 100 рублей, а спустя несколько лет стал стоить 180 рублей, этого недостаточно.
Необходимо доказать, что именно нарушение заказчика привело к тому, что подрядчик понес дополнительные расходы или утратил возможность исполнить работы на первоначальных условиях.
Мое мнение
Увеличение цены контракта и взыскание убытков — это не одно и то же.
Именно поэтому подрядчику не стоит ограничивать исковое требование одной конструкцией, если обстоятельства позволяют рассматривать несколько способов защиты.
Сначала необходимо определить юридическую природу дополнительных расходов, а затем подобрать соответствующий способ защиты.
Что показал спор о строительстве жилья
Рассмотренная ситуация хорошо показывает конфликт между двумя принципами.
С одной стороны, подрядчик не должен нести последствия нарушений заказчика.
С другой стороны, государственный контракт нельзя свободно пересматривать каждый раз, когда его исполнение становится дороже.
Именно поэтому суды разделяют:
экономический риск подрядчика и убытки, вызванные нарушением заказчика.
Если цена выросла исключительно из-за изменения рынка, это один вопрос.
Если расходы возникли вследствие конкретного нарушения заказчика, это уже другой вопрос.
Но даже во втором случае подрядчику необходимо использовать тот механизм защиты, который предусмотрен законом.
Практические выводы для подрядчиков по 44-ФЗ
Если компания выполняет долгосрочный строительный госконтракт, я бы рекомендовал учитывать несколько правил.
Первое. Не рассчитывать, что инфляция автоматически позволит увеличить цену государственного контракта.
Второе. При нарушениях со стороны заказчика немедленно направлять письменные уведомления и фиксировать последствия.
Третье. Отдельно вести учет дополнительных расходов, связанных с действиями заказчика.
Четвертое. Проверять возможность применения статьи 95 Закона № 44-ФЗ именно к конкретному контракту.
Пятое. Для старых контрактов обязательно устанавливать редакцию законодательства, действовавшую на момент их заключения.
Шестое. Не смешивать требование об увеличении цены контракта с требованием о возмещении убытков.
Седьмое. До обращения в суд необходимо подготовить не только финансовый расчет, но и доказательства причинной связи между нарушением заказчика и дополнительными расходами.
Мой вывод
Позиция судов в этом споре выглядит достаточно логичной с точки зрения механизма контрактной системы.
Рост стоимости строительства сам по себе не превращает твердую цену государственного контракта в плавающую. Но и нарушение заказчиком своих обязательств не должно оставаться без правовых последствий.
Поэтому подрядчику важно не пытаться взыскать с заказчика любую возникшую разницу в себестоимости под видом «увеличения цены контракта».
Нужно установить конкретное нарушение, определить его последствия и выбрать предусмотренный законом способ защиты.
Особенно внимательно необходимо работать с долгосрочными строительными контрактами, заключенными несколько лет назад. Для них вопрос о применимой редакции 44-ФЗ может оказаться принципиальным.
При этом есть важная техническая оговорка по самому акту ВС РФ, который сейчас обсуждается. Определение № 302-ЭС26-7282 по делу № А78-4758/2017, опубликованное в доступной судебной базе, посвящено рассмотрению ходатайства ООО «СибСтройКом» об отсрочке уплаты государственной пошлины при подаче кассационной жалобы. В нем ВС РФ удовлетворил это ходатайство.
Поэтому формулировать заголовок как «ВС РФ установил новый запрет» я бы не стал. Основную правовую позицию необходимо связывать с судебными актами по существу спора и практикой нижестоящих судов, а определение ВС РФ указывать как процессуальный этап дальнейшего обжалования.
Частые вопросы
Можно ли увеличить цену госконтракта из-за роста стоимости материалов?
Не автоматически. Цена контракта по 44-ФЗ является твердой, а изменение существенных условий возможно только в предусмотренных законом случаях.
Что делать, если строительство подорожало из-за инфляции?
Необходимо сначала определить, есть ли предусмотренное 44-ФЗ основание для изменения цены. Сам рост инфляции не является универсальным основанием для увеличения стоимости контракта.
Если виноват заказчик, можно ли увеличить цену контракта?
Вина заказчика сама по себе не означает автоматического права на изменение твердой цены. Необходимо определить конкретные последствия нарушения и предусмотренный законом способ их возмещения.
Можно ли взыскать дополнительные расходы с заказчика?
В зависимости от обстоятельств можно рассматривать требования о возмещении убытков или иных расходов. Но необходимо доказать нарушение, размер потерь и причинную связь.
Имеет ли значение год заключения госконтракта?
Да. Для старых контрактов необходимо установить, какая редакция 44-ФЗ действовала на момент заключения и исполнения договора.
Можно ли применять к старому контракту новые основания статьи 95 44-ФЗ?
Необходимо отдельно проверять действие соответствующей нормы во времени. Сам факт наличия основания в действующей редакции закона не означает, что оно распространяется на контракт, заключенный до появления этой нормы.
Что делать подрядчику при задержке строительства по вине заказчика?
Фиксировать нарушение письменно, уведомлять заказчика о последствиях, документировать простой, дополнительные расходы и изменение сроков. Это позволит сформировать доказательственную базу для дальнейшего спора.
Что важнее для суда: рост цен или вина заказчика?
Ни то ни другое само по себе не решает спор. Ключевым является наличие предусмотренного законом основания для конкретного требования и доказанной причинной связи.
Можно ли заранее защитить подрядчика от роста стоимости строительства?
Частично. Основная защита формируется еще при подготовке заявки и заключении контракта: необходимо правильно оценить себестоимость, сроки, риски и предусмотренные законом механизмы изменения условий.
Какой главный вывод из практики?
Подрядчик не может просто пересчитать цену госконтракта из-за подорожания строительства. Но если дополнительные расходы вызваны нарушениями заказчика, необходимо искать самостоятельный правовой механизм их взыскания, а не пытаться автоматически изменить твердую цену.
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