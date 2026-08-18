Самозанятые вместо работников: суд разрешил доначислить НДФЛ и страховые взносы

Использование самозанятых в строительном бизнесе само по себе не означает нарушения налогового законодательства. Однако если подрядчик фактически работает как обычный сотрудник, налоговая может переквалифицировать отношения сторон.

Именно это произошло в деле, которое рассмотрел Арбитражный суд Центрального округа. Налоговый орган пришел к выводу, что договоры строительного подряда с физическими лицами фактически прикрывали трудовые отношения. В результате компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.

Суд с инспекцией согласился, обратив внимание сразу на несколько обстоятельств.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. В налоговых спорах оцениваю не только формальные документы компании, но и фактическую модель ее работы, поскольку именно несоответствие документов реальным отношениям часто становится причиной налоговых доначислений.