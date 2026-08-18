Самозанятые вместо работников: суд разрешил доначислить НДФЛ и страховые взносы

Использование самозанятых в строительном бизнесе само по себе не означает нарушения налогового законодательства. Однако если подрядчик фактически работает как обычный сотрудник, налоговая может переквалифицировать отношения сторон.
Именно это произошло в деле, которое рассмотрел Арбитражный суд Центрального округа. Налоговый орган пришел к выводу, что договоры строительного подряда с физическими лицами фактически прикрывали трудовые отношения. В результате компании доначислили НДФЛ и страховые взносы.
Суд с инспекцией согласился, обратив внимание сразу на несколько обстоятельств.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. В налоговых спорах оцениваю не только формальные документы компании, но и фактическую модель ее работы, поскольку именно несоответствие документов реальным отношениям часто становится причиной налоговых доначислений.
Почему договор подряда не убедил налоговую
Формально отношения с физическими лицами были оформлены договорами строительного подряда. Однако содержание реальных отношений оказалось для суда важнее названия документов.
Все договоры имели практически одинаковую типовую форму. При этом налоговому органу не удалось обнаружить других заказчиков, для которых привлеченные физические лица выполняли бы работы.
Дополнительное внимание инспекция обратила на статус самих исполнителей. Большинство из них зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход непосредственно перед началом сотрудничества с компанией. В среднем между регистрацией в качестве самозанятого и началом работы проходило менее двух недель.
Сам по себе этот факт еще не доказывает наличие трудовых отношений. Но в совокупности с другими обстоятельствами он стал одним из аргументов налогового органа.
Работали не под конкретный результат, а постоянно
Существенным для суда оказался и характер сотрудничества.
Договоры заключались на достаточно продолжительный срок, от четырех до шести месяцев. При этом исполнители не получали отдельные разовые задания, после выполнения которых отношения прекращались.
Напротив, они регулярно выполняли однотипные работы на протяжении всего периода сотрудничества. Объем выполняемых работ в разные месяцы оставался сопоставимым.
Работа также выполнялась в различное время суток, что само по себе не свидетельствует о трудовых отношениях, но в совокупности с другими обстоятельствами подтверждало постоянный характер деятельности.
Таким образом, суд увидел не отношения независимого подрядчика с заказчиком, а фактически продолжительное участие физических лиц в едином производственном процессе компании.
Кто определял, что и сколько нужно делать
Еще одним важным обстоятельством стало участие руководителя компании в организации работ.
Именно руководитель определял задание и объем работ, которые должны были выполнять физические лица.
В результате исполнители, по мнению суда, не действовали как самостоятельные подрядчики, самостоятельно организующие выполнение конкретного заказа. Они были включены в общий процесс работы компании и выполняли определенный руководителем объем задач.
Это обстоятельство стало одним из ключевых при оценке реального характера отношений.
Почему статус самозанятого не защищает работодателя
Регистрация физического лица в качестве плательщика НПД сама по себе не означает, что любые отношения с ним автоматически являются гражданско-правовыми.
Для налоговой важны не только документы и налоговый статус исполнителя, но и то, как стороны взаимодействовали на практике.
Если человек формально является самозанятым, но фактически постоянно выполняет определенные функции в интересах одной компании, получает задания от ее руководителя и встроен в рабочий процесс, у инспекции появляются основания для проверки таких отношений.
В рассматриваемом споре суд оценил именно совокупность обстоятельств, а не какой-то один признак.
К чему привела переквалификация
После того как отношения фактически были признаны трудовыми, у компании возникли обязанности налогового агента и плательщика страховых взносов.
Поэтому инспекция доначислила НДФЛ и страховые взносы с выплат физическим лицам.
Арбитражный суд Центрального округа поддержал такой подход постановлением от 17 июня 2026 года № Ф10-880/26.
Для бизнеса это решение важно не столько из-за самого факта доначислений, сколько из-за набора обстоятельств, которые суд учел при оценке договоров с самозанятыми.
Что проверить компании, которая работает с самозанятыми
Наличие договора подряда и чеков самозанятого еще не означает, что налоговых рисков нет.
Компании стоит проверить, насколько самостоятельно исполнитель организует свою работу, есть ли у него другие заказчики, получает ли он конкретное задание на результат или постоянно выполняет определенный набор функций, кто определяет порядок выполнения работ и насколько длительными являются отношения.
Особое внимание необходимо уделить ситуации, когда один и тот же человек длительное время фактически работает только на одну компанию.
Риск возрастает и в случае, когда несколько физических лиц одновременно переводятся на НПД непосредственно перед началом сотрудничества с организацией, а затем выполняют постоянные однотипные задачи по указанию ее руководителя.
При этом отдельный признак сам по себе еще не означает автоматической переквалификации. Для налогового спора имеет значение совокупность обстоятельств и фактическое содержание отношений.
Вывод для бизнеса
Использование самозанятых позволяет законно выстраивать отношения с независимыми исполнителями, но только при условии, что гражданско-правовая модель соответствует реальности.
Если компания оформляет договор подряда, а фактически получает постоянного сотрудника, который работает преимущественно на нее, выполняет регулярные функции и получает задания от руководителя, формальное оформление может не защитить от налоговых претензий.
Поэтому перед заключением длительных договоров с самозанятыми важно оценивать не только текст договора, но и саму модель взаимодействия с исполнителем.
В случае проверки именно фактические обстоятельства могут стать основанием для доначисления НДФЛ и страховых взносов.
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