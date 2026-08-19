Банк отказал в гарантии: суд не признал это уважительной причиной для срыва госконтракта

Победа в государственной закупке еще не означает, что компания гарантированно сможет заключить контракт. После определения победителя начинается не менее важный этап, на котором необходимо уложиться в установленные сроки и выполнить все предусмотренные законом условия.
Одно из таких условий может заключаться в предоставлении обеспечения исполнения контракта. И здесь у победителя возникла проблема: банки отказались выдавать ему независимую гарантию.
Компания не смогла предоставить обеспечение и в установленный срок не подписала контракт.
Контролирующий орган посчитал участника уклонившимся от заключения договора и направил сведения о нем для включения в РНП.
Участник пошел в суд, рассчитывая доказать, что сорвать контракт его вынудили обстоятельства, которые от него не зависели.
Суды с этим не согласились: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2026 по делу № А40-281931/2025.
Отказ банков выдать гарантию не признали достаточным основанием для освобождения победителя от последствий незаключения государственного контракта.
Автор: Адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Победить в закупке оказалось недостаточно
Компания выиграла закупочную процедуру и получила статус победителя.
Следующим обязательным шагом было заключение контракта и предоставление обеспечения его исполнения.
Однако необходимую независимую гарантию получить не удалось. Кредитные организации отказались ее выдавать.
Участник не успел выполнить необходимые действия в установленный срок.
В результате контролеры пришли к выводу, что победитель уклонился от заключения контракта, и сведения о нем были включены в реестр недобросовестных поставщиков.
Главный аргумент компании в суде сводился к следующему: она хотела заключить контракт, но объективно не смогла предоставить банковскую гарантию, поскольку банки отказались ее выдавать.
Для предпринимателя это выглядело логичным объяснением.
Для суда оказалось недостаточно.
Суды: получение гарантии нужно было обеспечить заранее
Суды исходили из того, что участник должен оценивать свои возможности до подачи заявки на участие в закупке.
Если для заключения контракта требуется обеспечение, а компания планирует предоставить именно банковскую гарантию, возможность ее получения нельзя считать обстоятельством, которое можно выяснять уже после победы.
Иначе возникает ситуация, когда участник сначала принимает решение участвовать в закупке, выигрывает ее, а затем обнаруживает, что не способен выполнить финансовые условия контракта.
Такой риск суды отнесли к предпринимательскому.
Это принципиальная позиция.
Финансовая модель участника, его отношения с банками, наличие достаточного обеспечения и возможность привлечения финансирования относятся к сфере его собственного риска.
Поэтому последующий отказ кредитной организации не становится автоматически уважительной причиной для незаключения государственного контракта.
Но ведь банк действительно отказал
Это обстоятельство само по себе суды не проигнорировали.
Проблема была в другом: отказ банка еще не доказывает невозможность заключения контракта.
Для суда имело значение, что независимая гарантия являлась не единственным вариантом.
Если законодательство и условия закупки позволяют предоставить обеспечение денежными средствами, участник должен рассматривать и такой вариант.
Получается, что компания доказала невозможность получить гарантию, но не доказала невозможность предоставить обеспечение вообще.
А это уже разные вещи.
Невозможность получить конкретный финансовый инструмент не равна невозможности выполнить установленное требование.
Почему предпринимательский риск оказался важнее отказа банка
Представим ситуацию.
Компания участвует в закупке на значительную сумму и заранее понимает, что для заключения контракта ей потребуется банковская гарантия.
Она может:
заранее обратиться в банки;
получить предварительное решение;
проверить требования к финансовому состоянию;
оценить размер комиссии и лимита;
подготовить альтернативный источник обеспечения.
Но если ничего этого не сделать и начать искать гарантию только после победы, отказ банка становится уже проблемой самого участника.
Именно такой подход прослеживается в рассматриваемом деле.
Суд не исходил из того, что участник обязан получить гарантию любой ценой.
Суд исходил из другого: участник обязан заранее оценить, способен ли он выполнить условия закупки, если станет победителем.
Почему суд не признал ситуацию форс-мажором
Ссылка на обстоятельства, которые помешали заключить контракт, сама по себе еще не освобождает от последствий.
Необходимо доказать, что обстоятельства действительно носили объективный характер и исключали возможность выполнить обязательство.
В данном случае отказ банков не был признан таким обстоятельством.
Во-первых, получение гарантии зависело от финансового положения самого участника и оценки его кредитоспособности.
Во-вторых, обеспечение можно было предоставить другим способом.
В-третьих, участник должен был учитывать возможность отказа банка еще до подачи заявки.
Поэтому суды не увидели здесь чрезвычайного или непредотвратимого события.
То, что для конкретной компании оказалось неожиданным, не становится автоматически форс-мажором.
РНП как итог незаключенного контракта
Последствием стало включение сведений о победителе в реестр недобросовестных поставщиков.
Для бизнеса это гораздо серьезнее, чем просто потеря конкретного контракта.
Нахождение в РНП может существенно ограничить участие компании в будущих закупках и повлиять на ее деловую деятельность.
Поэтому при рассмотрении подобных споров суд оценивает не только наличие формального нарушения, но и причины, по которым контракт не был заключен.
Однако рассчитывать исключительно на объяснение «банк не дал гарантию» рискованно.
Необходимо показать, что участник предпринял все разумные действия для исполнения своих обязанностей и действительно не мог выполнить их по объективным причинам.
В этом споре убедить суд не удалось.
Что стоило сделать победителю
Ситуация показывает типичную ошибку участников закупок.
Компания начинает решать вопрос с обеспечением только после того, как становится победителем.
На практике безопаснее действовать наоборот.
Еще до подачи заявки следует определить:
какое обеспечение потребуется после победы;
можно ли получить независимую гарантию;
какие требования предъявляют потенциальные банки;
достаточно ли собственных денежных средств для альтернативного обеспечения;
сколько времени потребуется для оформления документов;
есть ли риски отказа и какой существует запасной вариант.
Особенно важно не привязывать возможность заключения государственного контракта к решению одного банка.
Если обеспечение можно предоставить другим способом, отсутствие банковской гарантии само по себе не означает невозможность заключения контракта.
Главный вывод для участников госзакупок
Суды фактически провели четкую границу между объективной невозможностью исполнения и финансовыми трудностями конкретного участника.
Отказ банка в выдаче независимой гарантии относится ко второй категории, если участник не докажет наличие исключительных обстоятельств и отсутствие иных способов исполнить требование об обеспечении.
Поэтому участие в закупке требует оценивать не только цену контракта и вероятность победы.
Нужно заранее ответить на гораздо более практичный вопрос:
«Если мы победим завтра, сможем ли мы послезавтра подписать контракт и предоставить обеспечение?»
Если ответа нет, проблема может возникнуть уже после победы, когда времени на поиск решения практически не останется.
В рассматриваемом деле Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию контролирующих органов и не признал отказ банков достаточной причиной для незаключения контракта.
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