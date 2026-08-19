Банк отказал в гарантии: суд не признал это уважительной причиной для срыва госконтракта

Победа в государственной закупке еще не означает, что компания гарантированно сможет заключить контракт. После определения победителя начинается не менее важный этап, на котором необходимо уложиться в установленные сроки и выполнить все предусмотренные законом условия.

Одно из таких условий может заключаться в предоставлении обеспечения исполнения контракта. И здесь у победителя возникла проблема: банки отказались выдавать ему независимую гарантию.

Компания не смогла предоставить обеспечение и в установленный срок не подписала контракт.

Контролирующий орган посчитал участника уклонившимся от заключения договора и направил сведения о нем для включения в РНП.

Участник пошел в суд, рассчитывая доказать, что сорвать контракт его вынудили обстоятельства, которые от него не зависели.

Суды с этим не согласились: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2026 по делу № А40-281931/2025.

Отказ банков выдать гарантию не признали достаточным основанием для освобождения победителя от последствий незаключения государственного контракта.

Автор: Адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.