Как найти криптовалюту должника в банкротстве: алгоритм для кредитора

Криптовалюта давно перестала быть экзотическим активом, но в банкротных делах ее до сих пор ищут хуже, чем недвижимость, автомобили и деньги на счетах. Проблема в том, что цифровой актив не лежит в Росреестре, не отображается в обычной банковской выписке и редко обнаруживается сам по себе.

Если кредитор подозревает, что должник покупал криптовалюту, пассивная позиция почти всегда проигрышна. Нужно не просто заявить о возможном наличии цифрового актива, а показать суду последовательную цепочку признаков и конкретно объяснить, какие сведения необходимо истребовать.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.