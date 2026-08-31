Как найти криптовалюту должника в банкротстве: алгоритм для кредитора

Криптовалюта давно перестала быть экзотическим активом, но в банкротных делах ее до сих пор ищут хуже, чем недвижимость, автомобили и деньги на счетах. Проблема в том, что цифровой актив не лежит в Росреестре, не отображается в обычной банковской выписке и редко обнаруживается сам по себе.
Если кредитор подозревает, что должник покупал криптовалюту, пассивная позиция почти всегда проигрышна. Нужно не просто заявить о возможном наличии цифрового актива, а показать суду последовательную цепочку признаков и конкретно объяснить, какие сведения необходимо истребовать.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Почему криптовалюту сложно найти в банкротстве
Главная сложность в том, что цифровой актив не всегда оставляет очевидный след.
Если должник покупал криптовалюту через крупную биржу с банковской карты, след можно увидеть в выписке. Если использовал обменники, посредников, наличные или переводы между физлицами, поиск становится заметно сложнее.
Дополнительная проблема в том, что суды не всегда готовы поддерживать запросы, основанные только на предположениях. Фраза «должник интересовался криптой» сама по себе мало что дает. Нужны обстоятельства, которые делают версию о наличии актива хотя бы обоснованной.
С чего начинать поиск криптовалюты должника
Первый этап — обычная финансовая реконструкция.
Нужно понять, были ли у должника денежные потоки, которые могут быть связаны с покупкой цифровых активов.
В первую очередь стоит анализировать:
переводы на криптобиржи и платежные сервисы;
операции через агрегаторов и обменники;
крупные переводы физическим лицам без понятного экономического основания;
повторяющиеся платежи в пользу одних и тех же получателей;
снятие крупных сумм наличными;
переводы, которые не объясняются обычными расходами должника;
движение денег непосредственно перед банкротством.
Сам по себе необычный платеж еще ничего не доказывает. Но если таких операций много и они складываются в понятную модель, появляется база для дальнейшего истребования доказательств.
Что искать в банковских выписках
Банковская выписка — один из самых полезных стартовых документов.
Важно смотреть не только на назначение платежа, но и на контрагента, периодичность, сумму и взаимосвязь операций.
Например, насторожить могут:
платежи на известные криптоплатформы;
регулярные переводы через P2P-сервисы;
большие переводы незадолго до ухудшения финансового положения;
операции, которые не соответствуют обычному уровню расходов должника;
переводы на карты лиц, связанных с торговлей цифровыми активами.
Отдельно стоит анализировать снятие наличных. В ряде случаев кредитор может показать, что значительные суммы регулярно выводились со счетов, но их дальнейшее расходование никак не объяснено.
Тогда уже возникает основание требовать от должника пояснений.
Можно ли потребовать у должника сведения о криптокошельках
Да, но запрос должен быть конкретным.
Лучше не писать абстрактно: «предоставить сведения о наличии криптовалюты». Гораздо эффективнее перечислить, что именно требуется раскрыть.
Например:
используемые криптобиржи;
адреса криптокошельков;
аккаунты на цифровых платформах;
сведения о покупке и продаже криптовалюты;
историю транзакций;
сведения о P2P-операциях;
данные о наличии аппаратных кошельков;
информацию о передаче цифровых активов третьим лицам.
Чем точнее сформулирован запрос, тем сложнее должнику отвечать общей фразой «криптовалюты нет».
Что делать, если должник ничего не раскрывает
В таком случае вопрос переносится в суд.
Кредитор может обосновывать необходимость истребования сведений тем, что в материалах дела уже имеются конкретные признаки возможного владения цифровыми активами.
Здесь особенно важна последовательность.
Слабая позиция выглядит так:
Должник мог покупать криптовалюту, просим запросить сведения везде.
Сильнее выглядит другая конструкция:
В банковских выписках обнаружены регулярные переводы через конкретные сервисы и значительные необъясненные списания. Должник сведения о назначении операций не раскрыл. В связи с этим требуется истребовать данные у конкретных платформ и контрагентов.
Суду проще удовлетворить точечный запрос, чем отправиться вместе с кредитором на поиски неизвестно чего.
Какие сведения можно истребовать у криптобирж
Если удалось установить конкретную площадку, следующий шаг — запрос информации о счете и транзакциях пользователя.
В зависимости от сервиса и доступности данных могут иметь значение:
факт регистрации аккаунта;
идентификационные сведения;
история пополнений;
история выводов;
адреса кошельков;
сведения о P2P-сделках;
данные о связанных банковских картах;
IP-адреса и иные технические данные входа.
Но здесь есть практическая сложность: далеко не каждая биржа находится в российской юрисдикции и далеко не каждый запрос реально будет исполнен.
Поэтому кредитору полезно не строить всю позицию на одной иностранной площадке, а собирать доказательства сразу из нескольких источников.
Зачем анализировать биллинг должника
Отдельная линия поиска — связь должника с лицами и сервисами, которые занимаются оборотом криптовалюты.
Если есть основания предполагать активную торговлю цифровыми активами, могут иметь значение данные о контактах и коммуникациях.
Например, систематические связи с:
владельцами криптообменников;
лицами, профессионально занимающимися P2P-торговлей;
посредниками по покупке цифровых активов;
техническими специалистами, обслуживающими кошельки;
лицами, которым регулярно переводились значительные суммы.
Сам по себе контакт ничего не доказывает. Но в сочетании с банковскими операциями и другими обстоятельствами он может усилить общую картину.
Имеет ли значение профессия и опыт должника
Да, но только как дополнительный аргумент.
Если должник профессионально работал в IT, финансах, инвестициях, блокчейн-проектах или сам ранее публично рассказывал о торговле цифровыми активами, суду проще объяснить, почему версия о наличии криптовалюты не является фантазией кредитора.
Но профессиональный опыт сам по себе не доказывает наличие актива.
Нельзя строить позицию по принципу:
Он программист, значит, у него точно есть биткоин.
Это слишком слабая логика.
Речь идет только о совокупности обстоятельств. Профессия, финансовые операции, связи с биржами и отсутствие объяснений по движению денег вместе могут создать уже более убедительную картину.
Какие косвенные признаки работают лучше всего
Поиск цифрового актива редко строится на одном доказательстве.
Обычно работает совокупность.
Признак
Что он может показать
Переводы на криптосервисы
Возможную покупку цифровых активов
Регулярные P2P-платежи
Торговлю через физических лиц
Крупные необъясненные снятия наличных
Возможность покупки через обменники
Публичные заявления о криптовалюте
Осведомленность и интерес должника
Аккаунты на криптоплатформах
Реальную инфраструктуру для владения активом
Переводы связанным криптотрейдерам
Косвенную связь с оборотом цифровых активов
Отказ раскрыть сведения
Дополнительный аргумент для судебного истребования
Каждый такой элемент отдельно может ничего не решить. Но вместе они позволяют сформировать основание для дальнейших процессуальных действий.
Что должен делать финансовый управляющий
Финансовый управляющий обязан заниматься формированием конкурсной массы, но на практике глубина поиска цифровых активов сильно различается.
Если управляющий ограничился стандартными запросами в Росреестр, ГИБДД и банки, а признаки криптовалютных операций очевидны, кредитору стоит отдельно ставить вопрос о дополнительных мероприятиях.
Например:
потребовать проанализировать банковские выписки;
указать на конкретные подозрительные операции;
предложить запросить сведения у определенных сервисов;
поставить вопрос об истребовании данных через суд;
потребовать объяснений по крупным необоснованным операциям.
Позиция «управляющий сам должен все найти» на практике часто приводит к тому, что процедура заканчивается раньше, чем начинается реальный поиск цифрового актива.
Когда суд может отказать в поиске криптовалюты
Самая частая причина — отсутствие конкретики.
Если кредитор не показывает ни одной подозрительной операции, не называет ни одной платформы и не объясняет, почему вообще считает, что у должника есть цифровые активы, суд может посчитать запрос избыточным.
Также слабой выглядит попытка запросить огромный массив информации «на всякий случай».
Гораздо эффективнее двигаться поэтапно:
сначала анализ финансовых документов;
затем конкретизация подозрительных операций;
потом запрос должнику;
после этого — истребование данных у конкретных лиц и сервисов.
Так позиция выглядит не как рыбалка доказательств, а как последовательная проверка уже выявленных обстоятельств.
Пошаговый алгоритм кредитора
Если есть подозрение, что должник скрывает криптовалюту, я бы действовал так:
Получить и подробно проанализировать банковские выписки.
Выделить подозрительные операции и необъясненные денежные потоки.
Проверить контрагентов, которым переводились деньги.
Сопоставить операции с известными криптобиржами, обменниками и P2P-сервисами.
Направить должнику письменный запрос о цифровых активах и кошельках.
Потребовать от финансового управляющего провести дополнительные мероприятия.
При отказе или отсутствии ответа обратиться в суд с точечным ходатайством об истребовании информации.
При наличии конкретной биржи или сервиса запросить сведения об аккаунте и транзакциях.
При необходимости анализировать связи должника с лицами, профессионально работающими с криптовалютой.
Не давать завершить процедуру, пока обоснованные версии о наличии цифрового актива не проверены.
Почему кредитору нельзя ждать, что криптовалюту найдут сами
В банкротстве цифровой актив почти никогда не появляется случайно.
Если должник не раскрывает его добровольно, а управляющий не видит очевидных следов, процедура может завершиться вообще без проверки этой версии.
Поэтому кредитору нужно самостоятельно формировать доказательственную базу и ставить перед судом конкретные вопросы.
Главный принцип здесь простой: не просить суд найти криптовалюту, а показать, где именно ее нужно искать и почему есть основания считать, что след существует.
Именно активная позиция кредитора чаще всего определяет, останется криптовалюта вне конкурсной массы или все-таки станет реальным активом, за счет которого можно погасить требования.
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