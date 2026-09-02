Фиктивный опыт в закупке по 44-ФЗ: как подрядчику не потерять всю оплату по контракту

Подтверждение опыта в закупке многие воспринимают как техническую часть заявки: приложили старый договор, акты, сведения о выполненных работах и пошли дальше.
Но если позже выяснится, что такой опыт был фиктивным или фактически принадлежал другой компании, последствия могут быть гораздо серьезнее отклонения заявки. Под угрозой оказывается уже исполненный контракт, а вместе с ним — вся полученная по нему оплата.
Именно такой подход подтвержден постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.07.2026 № Ф05-9642/2026 по делу № А40-223880/2025. В споре подрядчик выполнил работы и получил более 246 млн руб., но после проверки документы об опыте признали недостоверными, а деньги взыскали обратно.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.
Можно ли потерять оплату по уже исполненному госконтракту
Да, если выяснится, что подрядчик вообще не должен был быть допущен к закупке.
Это особенно опасно в закупках, где применяются дополнительные требования к участникам и требуется подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ.
Если компания прошла квалификационный фильтр только за счет фиктивного договора, суд может прийти к выводу, что сам контракт заключен с нарушением закона.
И тогда аргумент «мы же все выполнили» уже не всегда помогает.
В рассматриваемом споре работы были выполнены, заказчик получил результат и оплатил его. Тем не менее с подрядчика взыскали 246 593 602,85 руб.
Что считается фиктивным опытом в закупке по 44-ФЗ
Речь идет не о любой ошибке в документах.
Одно дело — опечатка в номере договора, неверная дата или техническая неточность, которая не меняет сути подтверждаемого опыта.
Совсем другое — когда участник представляет документы о работах, которых он фактически не выполнял.
Красные флаги здесь очевидны:
договор фактически не заключался;
акты не соответствуют реальному исполнению;
работы выполняла другая организация;
отсутствуют платежи;
подписи вызывают сомнения;
сведения не подтверждаются бухгалтерскими и банковскими документами.
В таком случае проблема не формальная. Компания получает доступ к закупке, в которой без этих документов участвовать не могла.
Как прокуратура и ФАС проверяют опыт участника закупки
Для проверки одного договора обычно недостаточно посмотреть только сам файл, приложенный к заявке.
Контрольные органы могут сопоставить сразу несколько источников:
договор;
акты КС-2, КС-3 или иные закрывающие документы;
банковские платежи;
сведения заказчика по старому договору;
бухгалтерский учет;
данные о фактическом исполнителе;
подписи и полномочия лиц;
переписку сторон;
сведения из ЕИС.
Если документы существуют только внутри самой заявки, а внешнего подтверждения у них нет, риск резко возрастает.
Поэтому подрядчику перед подачей крупной заявки лучше самому провести такой же перекрестный контроль.
Можно ли подтвердить опыт работами другой компании
Одна из самых опасных ситуаций возникает в группе компаний.
Например, реальный объект выполняло ООО «А», но на новую закупку выходит ООО «Б». Компании связаны, у них один собственник, общий директор или общий штат.
Для бизнеса это может выглядеть как единый опыт группы.
Для закупки — нет.
Если требования предъявлены именно к участнику, нужно подтверждать опыт именно этого юридического лица, если иное прямо не следует из условий закупки и законодательства.
Фраза «эти работы фактически выполняли наши сотрудники» не заменяет надлежащий договор и подтверждение исполнения именно участником.
Спасает ли подрядчика качественное исполнение контракта
Не всегда.
Это, пожалуй, самый болезненный вывод для бизнеса.
Можно полностью выполнить капитальный ремонт, сдать объект, устранить замечания и получить оплату. Но если потом выяснится, что допуск к закупке был получен незаконно, вопрос может быть поставлен уже не о качестве исполнения, а о законности самого заключения контракта.
Логика здесь такая:
нельзя сохранить выгоду от контракта только потому, что позднее обязательство было исполнено, если право на сам контракт было получено через недостоверные документы.
Именно поэтому защита подрядчика не должна строиться только на актах приемки и факте выполненных работ.
Когда контракт могут признать недействительным после исполнения
Риск особенно высокий, когда фиктивный опыт повлиял на сам допуск.
То есть без спорных документов:
заявку должны были отклонить;
участник не соответствовал дополнительным требованиям;
компания не могла претендовать на контракт;
победителем мог стать другой участник.
В такой ситуации нарушение затрагивает уже сам порядок определения победителя.
Это намного серьезнее, чем неточность, которая не повлияла на результат закупки.
Могут ли взыскать всю оплату по недействительному госконтракту
Да, и именно это произошло в рассматриваемом споре.
Первая инстанция исходила из хозяйственной логики: работы выполнены, объект имеет потребительскую ценность, вернуть капитальный ремонт в натуре невозможно.
Но вышестоящие суды поставили на первое место другое: подрядчик не должен был получить контракт.
Поэтому для бизнеса рассчитывать на аргумент «заказчик не может вернуть результат работ» рискованно.
Суд может посчитать, что сохранение всей оплаты фактически оставляет незаконный способ получения контракта без имущественных последствий.
Как проверить документы об опыте перед подачей заявки
Для крупных закупок я бы рекомендовал не ограничиваться тем, что тендерный отдел «нашел подходящий договор».
Нужно проверить всю цепочку:
договор → фактическое исполнение → акты → платежи → бухгалтерский учет → соответствие требованиям закупки.
Если хотя бы на одном этапе возникает серьезное расхождение, лучше разобраться с ним до подачи заявки.
Особенно внимательно стоит проверить старые договоры, где:
менялись стороны;
часть работ выполняли субподрядчики;
документы подписывались много лет назад;
заказчик ликвидирован;
отсутствуют платежи;
объект выполняла другая компания группы.
Что делать, если старый договор исполнялся через субподрядчиков
Здесь нельзя автоматически делать вывод, что опыт подходит.
Нужно отдельно проверить требования конкретной закупки и правила подтверждения опыта.
Значение может иметь:
кто был стороной договора;
кто принимал на себя основное обязательство;
какой объем выполнял сам участник;
допускается ли учитывать соответствующий вид опыта;
соответствует ли стоимость установленным требованиям.
Если по документам участник выглядит генеральным исполнителем, а по факту вообще не участвовал в работах, риск очевиден.
Что делать, если ФАС или прокуратура уже проверяют документы об опыте
Первое — не строить защиту только на новом контракте.
Фраза «мы все выполнили хорошо» сама по себе не отвечает на главный вопрос: имели ли вы право получить этот контракт.
Нужно собрать подтверждение именно старого опыта:
оригиналы договоров;
акты;
банковские выписки;
переписку;
сведения о сотрудниках;
документы по объекту;
бухгалтерские проводки;
подтверждение фактического выполнения работ.
Отдельно стоит проверить, мог бы участник пройти закупку и без спорного договора. Если да, это может существенно менять правовую оценку.
Чем еще грозит фиктивный опыт в закупке
Риск не ограничивается возвратом денег.
В зависимости от обстоятельств могут появиться:
требования прокуратуры;
разбирательство в ФАС;
спор о недействительности закупки;
вопрос о РНП;
уголовная проверка;
претензии к руководителю;
проблемы при участии в следующих закупках.
В рассматриваемом деле материалы проверки были направлены правоохранительным органам, а по обстоятельствам возможной подделки документов возбуждено уголовное дело.
Поэтому один «удобный» договор в заявке способен создать сразу несколько параллельных проблем.
Как подрядчику снизить риск возврата денег по госконтракту
Самый надежный способ — относиться к подтверждению опыта как к отдельной юридической проверке.
Перед крупной закупкой стоит ответить на четыре вопроса:
Первый: действительно ли этот договор исполняла наша компания?
Второй: можем ли мы подтвердить это не только актами, но и внешними данными?
Третий: соответствует ли опыт именно тем требованиям, которые установлены в закупке?
Четвертый: выдержат ли эти документы проверку ФАС, прокуратуры и суда через два-три года?
Если хотя бы на один вопрос нет уверенного ответа, рисковать контрактом на сотни миллионов рублей точно не стоит.
Главный практический вывод для подрядчиков по 44-ФЗ
Подрядчик может идеально выполнить новый контракт и все равно потерять оплату, если выяснится, что право на участие было получено через фиктивный опыт.
Поэтому в закупках нужно проверять не только цену, техническое задание и банковскую гарантию.
Документы об опыте — это одна из самых рискованных частей заявки. Ошибка здесь может всплыть уже после исполнения контракта и стоить всей полученной оплаты.
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