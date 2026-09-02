Фиктивный опыт в закупке по 44-ФЗ: как подрядчику не потерять всю оплату по контракту

Подтверждение опыта в закупке многие воспринимают как техническую часть заявки: приложили старый договор, акты, сведения о выполненных работах и пошли дальше.

Но если позже выяснится, что такой опыт был фиктивным или фактически принадлежал другой компании, последствия могут быть гораздо серьезнее отклонения заявки. Под угрозой оказывается уже исполненный контракт, а вместе с ним — вся полученная по нему оплата.

Именно такой подход подтвержден постановлением Арбитражного суда Московского округа от 13.07.2026 № Ф05-9642/2026 по делу № А40-223880/2025. В споре подрядчик выполнил работы и получил более 246 млн руб., но после проверки документы об опыте признали недостоверными, а деньги взыскали обратно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.