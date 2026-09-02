Заказчик требует вернуть переплату по госконтракту: почему одной финансовой проверки недостаточно

Заказчик может принять и полностью оплатить работы, а спустя месяцы получить акт финансовой проверки с выводом о завышенных объемах и стоимости материалов. После этого подрядчику нередко предъявляют требование вернуть часть денег как неосновательное обогащение.

Но сам акт контрольного органа еще не доказывает, что подрядчик действительно получил лишнее.

В деле № А56-72874/2025 суды отказали заказчику во взыскании переплаты, поскольку объем и стоимость работ были подтверждены подписанными актами, а иных доказательств завышения представлено не было.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.