Заказчик требует вернуть переплату по госконтракту: почему одной финансовой проверки недостаточно

Заказчик может принять и полностью оплатить работы, а спустя месяцы получить акт финансовой проверки с выводом о завышенных объемах и стоимости материалов. После этого подрядчику нередко предъявляют требование вернуть часть денег как неосновательное обогащение.
Но сам акт контрольного органа еще не доказывает, что подрядчик действительно получил лишнее.
В деле № А56-72874/2025 суды отказали заказчику во взыскании переплаты, поскольку объем и стоимость работ были подтверждены подписанными актами, а иных доказательств завышения представлено не было.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.
Можно ли взыскать переплату по госконтракту после подписания актов
Можно, но сама по себе последующая проверка для этого недостаточна.
Если заказчик подписал акты приемки и оплатил работы, возникает достаточно сильная исходная позиция подрядчика: объем и стоимость исполнения уже были подтверждены обеими сторонами.
Чтобы потом взыскать деньги обратно, заказчику нужно показать, что сведения в этих документах не соответствовали действительности.
Например, доказать, что:
часть работ фактически не выполнялась;
объемы были завышены;
материалы не использовались;
стоимость была рассчитана неверно;
подрядчик включил в акты то, чего на объекте не было.
Без такого доказательства сам факт последующей проверки еще не означает наличие неосновательного обогащения.
Почему акт финансовой проверки не заменяет доказательства
Контрольный орган может установить нарушения в расчетах или документах. Но его вывод — это еще не автоматическое подтверждение размера долга подрядчика.
Суду важно понять, на чем основан вывод проверяющих.
Если в акте просто указано:
объемы завышены, подрядчик получил переплату,
этого мало.
Нужны первичные доказательства:
замеры;
техническая документация;
исполнительные схемы;
экспертиза;
фотографии;
журналы работ;
документы по материалам;
иные сведения, позволяющие установить реальный объем исполнения.
Иначе акт проверки остается по сути оценочным документом, а не доказательством конкретной переплаты.
Что дает подрядчику подписанный акт выполненных работ
Подписанные заказчиком акты — одно из ключевых доказательств в строительном споре.
Если заказчик подтвердил объем, качество и стоимость работ, а затем произвел оплату, позднее ему недостаточно просто сослаться на выводы внутреннего или внешнего контроля.
Особенно если недостатки могли быть обнаружены при обычной приемке.
Для подрядчика это означает, что документы приемки нужно хранить не формально, а как основу будущей защиты.
Важно сохранять:
подписанные КС-2 и КС-3;
акты приемки;
переписку;
замечания заказчика;
исполнительную документацию;
фотофиксацию;
документы на материалы.
Чем полнее комплект, тем сложнее через несколько лет утверждать, что фактически выполнено было меньше.
Может ли заказчик ссылаться на скрытые недостатки
Да, и это важное исключение.
Если речь идет о недостатках, которые объективно невозможно было обнаружить при обычной приемке, подписанный акт не всегда окончательно закрывает спор.
Но заказчику придется доказать именно скрытый характер нарушения.
Например, если после вскрытия конструкции выясняется, что использован иной материал, это одна ситуация.
Если же проверяющие спустя год просто пересчитали объем уже видимых и ранее принятых работ, позиция заказчика заметно слабее.
Ключевой вопрос здесь простой:
мог ли заказчик обнаружить спорное расхождение в момент приемки?
Если мог, но подписал документы без замечаний, объяснить последующее требование о возврате денег становится сложнее.
Как заказчику доказать завышение объемов выполненных работ
Если проверка действительно выявила проблему, лучше не строить иск исключительно на ее акте.
Нужно собрать самостоятельную доказательственную базу.
Практически это может быть:
строительная экспертиза;
повторные контрольные обмеры;
сопоставление проекта и фактически выполненного;
анализ исполнительной документации;
документы о закупке и списании материалов;
техническое обследование объекта;
доказательства невозможности выполнения заявленного объема.
Самый сильный вариант — когда разные доказательства подтверждают один и тот же вывод.
Тогда акт финансового контроля становится частью системы доказательств, а не единственным основанием иска.
Как подрядчику защищаться от требования вернуть переплату
Первое, что нужно делать, — не обсуждать абстрактно выводы проверяющих, а разбирать каждую спорную позицию отдельно.
Полезно составить таблицу:
Позиция проверки
Что утверждает заказчик
Что подтверждает подрядчик
Объем работ
Завышен
КС-2, замеры, исполнительная документация
Материалы
Не использованы
накладные, сертификаты, фото, списание
Стоимость
Завышена
смета, контракт, согласованная цена
Качество
Не соответствует
акты приемки, отсутствие замечаний
Так спор из общего обвинения «получили лишние деньги» превращается в проверку конкретных фактов.
Можно ли взыскать деньги как неосновательное обогащение
Сам по себе выбор конструкции неосновательного обогащения не освобождает заказчика от доказывания.
Нужно установить, что подрядчик действительно получил деньги без достаточного основания.
Если основанием были:
действующий контракт;
выполненные работы;
подписанные акты;
приемка заказчиком,
то просто назвать часть оплаты «неосновательным обогащением» недостаточно.
Сначала нужно опровергнуть фактическую основу платежа.
Именно поэтому в подобных спорах все упирается не в формулировку иска, а в доказательство того, что объем или стоимость были завышены.
Что делать, если финансовая проверка уже проведена
Подрядчику лучше не ждать иска.
После получения претензии стоит сразу поднять всю документацию по контракту и проверить:
какие именно позиции оспариваются;
что подписал заказчик;
были ли замечания при приемке;
есть ли фото и исполнительная документация;
чем подтверждается расход материалов;
какие сотрудники могут объяснить выполнение работ;
сохранилась ли возможность провести собственное обследование объекта.
Если спор крупный, имеет смысл заранее оценить необходимость независимой экспертизы.
Чем позже подрядчик начинает собирать доказательства, тем выше риск, что часть документов уже невозможно восстановить.
Что учитывать бизнесу при исполнении госконтракта
Главный практический вывод прост: защита от будущей финансовой проверки начинается еще на объекте.
Не стоит рассчитывать только на подпись заказчика в акте.
Лучше заранее формировать доказательства реального исполнения:
фотографировать скрытые работы;
фиксировать объемы;
сохранять документы на материалы;
вести исполнительную документацию;
оформлять изменения объемов;
получать письменные указания заказчика;
не оставлять спорные позиции «на потом».
Тогда даже при последующей проверке можно показать не только формальный акт, но и реальную картину выполнения работ.
Когда финансовая проверка действительно может стать основанием для взыскания
Если выводы проверяющих подтверждены другими доказательствами, ситуация меняется.
Например, экспертиза установила, что часть работ физически отсутствует, документы на материалы не подтверждают их использование, а фактический объем существенно меньше указанного в актах.
Тогда у заказчика появляется уже доказанная переплата.
То есть проблема не в самом акте проверки. Проблема в том, подтвержден ли его вывод реальными доказательствами.
Главный вывод для подрядчиков по госконтрактам
Акт финансовой проверки — это еще не приговор.
Если работы приняты, оплачены и подтверждены двусторонними актами, заказчик должен доказать, что эти документы не отражают реальное исполнение.
Для взыскания переплаты недостаточно написать в контрольном акте, что объемы или материалы завышены. Нужно доказать сам факт завышения и его конкретный размер.
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