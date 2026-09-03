Не подписали госконтракт из-за проблем с интернетом: как не попасть в РНП

Сбой связи, отключение мобильного интернета или технические ограничения сами по себе не гарантируют, что ФАС признает пропуск срока уважительным. Для победителя закупки главный риск возникает тогда, когда контракт не подписан вовремя и обеспечение исполнения тоже не предоставлено.
В такой ситуации недостаточно просто сослаться на отсутствие интернета. Нужно доказать, что компания реально пыталась заключить контракт и использовала все доступные способы связи, но объективно не могла выполнить обязанность.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.
Можно ли избежать РНП, если не было мобильного интернета
Можно, но только если отключение связи действительно делало подписание контракта невозможным.
Сам факт того, что в регионе были введены ограничения мобильного интернета, еще не означает, что участник физически не мог воспользоваться электронной площадкой.
Суд будет смотреть шире:
работал ли кабельный интернет;
была ли доступна обычная сотовая связь;
можно ли было подключиться через другую сеть;
предпринимались ли попытки воспользоваться офисом, гостиницей, МФЦ, другим помещением с интернетом;
обращался ли участник в техподдержку площадки;
уведомлял ли заказчика о проблеме до истечения срока.
Если альтернативные варианты существовали, но участник ими не воспользовался, ссылка на отключение мобильного интернета становится слабой.
Что нужно доказать, чтобы не признали уклонившимся от контракта
В спорах о РНП важно не столько само препятствие, сколько поведение победителя.
Сильная позиция выглядит так:
возникла проблема → участник сразу попытался найти альтернативу → зафиксировал невозможность подписания → уведомил заказчика → продолжил попытки исполнить обязанность.
Слабая позиция выглядит иначе:
срок истек → контракт не подписан → после этого участник объяснил, что интернета не было.
Для суда это уже может выглядеть не как объективная невозможность, а как отсутствие должной осмотрительности.
Почему отключение мобильного интернета не всегда считается форс-мажором
Потому что прекращение одного канала связи не означает прекращение всех способов доступа к интернету.
Если мобильная передача данных не работает, но доступны:
проводной интернет;
Wi-Fi;
стационарное подключение;
другие операторы;
доступ из другого населенного пункта;
корпоративные каналы связи,
то участнику придется объяснить, почему он не воспользовался ими.
Само по себе наличие официальных ограничений в регионе еще не доказывает невозможность выполнить конкретное действие на электронной площадке.
Что делать, если электронную площадку невозможно открыть
Нужно сразу создавать доказательства.
Практически полезно:
сделать скриншоты ошибок;
записать видео экрана;
сохранить сообщения оператора;
получить сведения о технических ограничениях;
обратиться в поддержку электронной площадки;
направить письмо заказчику;
зафиксировать попытки подключения через другие каналы.
Особенно важно, чтобы все это было сделано до истечения срока подписания, а не уже после направления сведений в ФАС.
Нужно ли уведомлять заказчика о проблемах с интернетом
Да, чем раньше, тем лучше.
Если участник понимает, что не сможет вовремя подписать контракт, молчание почти всегда ухудшает его положение.
Стоит письменно сообщить:
в чем возникла проблема;
когда она появилась;
какие попытки устранить ее предпринимались;
что участник намерен заключить контракт;
что он не отказывается от исполнения обязательств.
Даже если заказчик не может продлить установленный законом срок, такое уведомление помогает показать отсутствие намерения уклониться.
Как наличие обеспечения влияет на спор о РНП
Если участник заранее получил независимую гарантию, внес обеспечение или хотя бы начал процесс его оформления, это может подтверждать реальное намерение заключить контракт.
Если же обеспечение вообще не готовилось, а контракт не подписан, позиция становится слабее.
В рассматриваемой ситуации победитель не только не подписал контракт, но и не представил обеспечение его исполнения.
Поэтому суд оценивал поведение компании в совокупности, а не только факт отключения связи.
Почему резкое снижение цены повышает внимание ФАС
В этом споре победитель снизил цену на 99,92% от НМЦК.
Само по себе значительное снижение цены не означает недобросовестность.
Но если после такого снижения участник затем не подписывает контракт и не предоставляет обеспечение, у контрольного органа возникает очевидный вопрос: действительно ли победитель изначально собирался исполнять обязательства.
Поэтому при экстремальном демпинге особенно важно иметь доказательства:
экономического расчета;
наличия ресурсов;
реальной возможности исполнения;
получения обеспечения;
подготовки к заключению контракта.
Иначе совокупность обстоятельств может выглядеть намного хуже, чем обычный технический сбой.
Поможет ли хорошая история исполнения предыдущих госконтрактов
Это полезный аргумент, но не решающий.
Участник может много лет добросовестно работать по государственным контрактам и ни разу не попадать в РНП. Однако каждый новый случай оценивается отдельно.
Положительная история может подтверждать общую деловую репутацию компании, но не объясняет, почему конкретный контракт не был подписан.
Поэтому ссылаться только на прошлый опыт недостаточно.
Что делать, если ФАС уже включила компанию в РНП
Нужно восстанавливать хронологию буквально по часам.
Полезно собрать:
Что нужно доказать
Какие документы использовать
Ограничение связи
сообщения операторов, официальные уведомления
Попытки подключения
скриншоты, видео, логи
Альтернативные действия
обращения в поддержку, использование других сетей
Намерение подписать контракт
переписка с заказчиком
Подготовку обеспечения
документы банка, платежи
Возможность исполнить контракт
персонал, техника, договоры с поставщиками
Главная задача — показать не просто внешнюю проблему, а активные действия участника по ее преодолению.
Когда суд может оставить решение ФАС в силе
Риск особенно высокий, если выясняется, что:
альтернативный интернет был доступен;
участник не пытался им воспользоваться;
заказчика до истечения срока не уведомляли;
обеспечение не готовилось;
технических обращений к площадке нет;
после пропуска срока участник начал объяснять ситуацию постфактум.
В такой ситуации суд может сделать вывод, что объективной невозможности не было.
Как предпринимателю снизить риск РНП из-за технических проблем
Лучший вариант — заранее исключить зависимость от одного канала связи.
Для участника закупок разумно иметь:
резервный интернет;
несколько устройств;
актуальную электронную подпись;
доступ к площадке у уполномоченного сотрудника;
внутренний контроль сроков;
заранее подготовленное обеспечение.
Если подписание контракта зависит от одного телефона и мобильного интернета, риск слишком высокий.
Главный вывод для участников закупок
Отключение мобильного интернета может быть уважительной причиной, но только тогда, когда оно действительно лишило участника возможности подписать контракт.
ФАС и суд будут смотреть, сделал ли победитель все разумно возможное для исполнения обязанности. Если альтернативные способы связи существовали, но ими не воспользовались, ссылка на технические ограничения сама по себе не спасет от РНП.
Для бизнеса вывод простой: в закупках нужно фиксировать не только проблему, но и все попытки ее решить.
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