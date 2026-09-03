Не подписали госконтракт из-за проблем с интернетом: как не попасть в РНП

Сбой связи, отключение мобильного интернета или технические ограничения сами по себе не гарантируют, что ФАС признает пропуск срока уважительным. Для победителя закупки главный риск возникает тогда, когда контракт не подписан вовремя и обеспечение исполнения тоже не предоставлено.

В такой ситуации недостаточно просто сослаться на отсутствие интернета. Нужно доказать, что компания реально пыталась заключить контракт и использовала все доступные способы связи, но объективно не могла выполнить обязанность.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, налоговые и иные коммерческие споры.