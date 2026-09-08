Можно ли снизить неустойку с бюджетного учреждения по статье 333 ГК РФ

Когда заказчик — муниципальное или бюджетное учреждение, в споре о неустойке часто появляется один и тот же довод: деньги бюджетные, учреждение выполняет социальные функции, поэтому взыскивать санкцию в полном размере якобы несправедливо.

Сам по себе этот аргумент не работает. Бюджетный статус должника не дает ему особой льготы по ответственности и не позволяет суду произвольно уменьшать неустойку до удобного процента от долга.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.