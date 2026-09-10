Заказчик начислил штраф за каждый объект по госконтракту: как подрядчику снизить сумму

По крупным строительным контрактам заказчики нередко считают санкции по максимально жесткой модели: если контракт охватывает десятки или сотни объектов, штраф начисляется отдельно по каждому из них. В результате одно нарушение документооборота превращается в многомиллионное требование.

Но такой расчет не всегда соответствует самому контракту. Если подрядчик нарушил одну обязанность, которую должен был исполнить несколькими документами, считать количество штрафов по числу объектов нельзя. Сначала нужно определить, сколько самостоятельных обязательств действительно нарушено.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.