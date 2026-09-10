Заказчик начислил штраф за каждый объект по госконтракту: как подрядчику снизить сумму

По крупным строительным контрактам заказчики нередко считают санкции по максимально жесткой модели: если контракт охватывает десятки или сотни объектов, штраф начисляется отдельно по каждому из них. В результате одно нарушение документооборота превращается в многомиллионное требование.
Но такой расчет не всегда соответствует самому контракту. Если подрядчик нарушил одну обязанность, которую должен был исполнить несколькими документами, считать количество штрафов по числу объектов нельзя. Сначала нужно определить, сколько самостоятельных обязательств действительно нарушено.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Можно ли начислить штраф по 44-ФЗ за каждый объект отдельно
Не автоматически.
Количество объектов в контракте само по себе не определяет количество нарушений. Если у подрядчика была одна обязанность — например, после оформления КС-2 и КС-3 передать заказчику акты сдачи-приемки, — нужно смотреть, сколько раз именно эта обязанность была исполнена с нарушением.
Если все сведения по десяткам объектов включены в несколько общих актов, логично считать нарушение по числу этих актов, а не по числу объектов внутри них.
Как определить количество нарушений по госконтракту
Отталкиваться нужно от формулировки обязанности в контракте.
В подобных спорах важен не вопрос, сколько объектов фигурирует в документах, а то, сколько самостоятельных действий должен был совершить исполнитель.
Если подрядчик направил три акта, в которых были объединены сведения по 110 объектам, то само по себе наличие 110 объектов еще не означает 110 отдельных нарушений.
Именно здесь заказчики часто завышают санкцию, механически умножая фиксированный штраф на количество позиций.
Можно ли взыскать 11 млн рублей штрафа за задержку трех актов
Если контракт не устанавливает отдельную обязанность по каждому объекту, такой расчет можно оспаривать.
В споре заказчик попытался взыскать 11 млн руб., исходя из штрафа в 100 тыс. руб. за каждый из 110 объектов. Суды посмотрели на структуру исполнения иначе: подрядчик должен был передать три акта, следовательно, и возможных нарушений было три.
Разница принципиальная: не 11 млн руб., а потенциально 300 тыс. руб.
Что делать подрядчику, если заказчик умножил штраф на количество объектов
Лучше не начинать со статьи 333 ГК РФ.
Сначала нужно проверить сам расчет.
Подрядчику стоит показать:
какая именно обязанность предусмотрена контрактом;
сколько раз она должна была быть исполнена;
какими документами оформлялось исполнение;
есть ли в контракте самостоятельная обязанность по каждому объекту.
Если заказчик неправильно определил число нарушений, спор о снижении уже становится вторичным. Сначала нужно уменьшить саму базу начисления.
Имеет ли значение, что заказчик принял работы без замечаний
Да.
Если акты подписаны, результат принят, а замечания к содержанию документов не заявлены, это ослабляет позицию заказчика по крупной санкции.
Особенно если спор касается не качества работ, а только срока оформления отдельных документов.
В таком случае суд будет смотреть, действительно ли нарушение имело такой масштаб, который оправдывает многомиллионный штраф.
Что делать, если задержка документов произошла из-за заказчика или грузополучателя
Это тоже нужно учитывать.
Если КС-2 и КС-3 долго подписывались не по вине подрядчика, а на стороне заказчика, грузополучателей или иных участников приемки, затем взыскивать с исполнителя максимальную санкцию за позднюю передачу последующих документов выглядит спорно.
Подрядчику важно сохранить переписку и показать, когда именно он мог реально оформить и направить итоговые акты.
Можно ли списать начисленную неустойку по Постановлению № 783
В ряде случаев — да.
Если после правильного расчета сумма санкции оказывается небольшой по отношению к цене контракта, нужно отдельно проверить основания для списания по Постановлению Правительства РФ № 783.
В этом споре после пересчета возможная санкция составляла 300 тыс. руб. и была меньше 5% цены контракта. Это позволило поставить вопрос уже не просто о снижении, а о списании суммы.
Когда штраф по госконтракту можно списать полностью
Здесь важен уже размер начисленной суммы и соблюдение условий, предусмотренных Постановлением № 783.
То есть подрядчику полезно проверять спор в два этапа.
Сначала — правильно ли заказчик вообще посчитал количество нарушений.
Потом — если санкция осталась, подлежит ли она списанию.
Такой подход часто дает гораздо больший эффект, чем обычная просьба уменьшить штраф как несоразмерный.
Чем штраф отличается от пени по 44-ФЗ
Для подобных споров это имеет значение.
Пеня обычно связана с продолжительностью просрочки и рассчитывается за период.
Штраф, напротив, может быть установлен за сам факт конкретного нарушения.
Поэтому особенно важно точно понять, сколько самостоятельных нарушений произошло.
Если их было три, нельзя превращать их в 110 только потому, что один акт касается большого количества объектов.
Как оспорить штраф за нарушение документооборота по контракту
Подрядчику лучше строить позицию через смысл обязательства, а не через формальные цифры.
Нужно показать, что заказчик смешал количество объектов и количество нарушений.
Если контракт предусматривает единый акт или несколько сводных актов, то и санкция должна рассчитываться исходя из реальной структуры обязанностей.
Особенно сильной становится позиция, если результат работ принят, претензий к нему нет, а спор касается только оформления документов.
Можно ли считать каждый объект отдельным нарушением
Только если из контракта действительно следует самостоятельная обязанность по каждому объекту.
Например, если по каждому объекту должен быть отдельный комплект документов в отдельный срок, ситуация может быть другой.
Но если несколько объектов объединены в один акт и обязательство сформулировано как передача этого акта, считать каждую строку отдельным нарушением неправильно.
Поэтому ответ всегда начинается с текста контракта.
Что делать, если заказчик уже выставил требование об уплате штрафа
Подрядчику лучше сразу направить мотивированные возражения, а не просто просить уменьшить сумму.
Нужно пересчитать санкцию исходя из фактического количества нарушенных обязанностей, указать на приемку работ и отдельно проверить возможность списания.
Если дело уже дошло до суда, именно такая логика позволяет последовательно спорить с расчетом: сначала с количеством нарушений, затем с самой возможностью взыскания оставшейся суммы.
Как подрядчику заранее снизить риск завышенных штрафов
При согласовании и исполнении крупных контрактов стоит внимательно смотреть, как сформулированы документальные обязанности.
Чем точнее прописано, какие документы подаются, по каким объектам и в какие сроки, тем меньше пространства для последующего умножения штрафа на каждую позицию.
Если контракт охватывает десятки объектов, особенно важно понимать, является ли каждый из них самостоятельным обязательством или частью единого результата.
Главный вывод для подрядчика
При расчете штрафа по 44-ФЗ нужно считать не количество объектов, а количество реально нарушенных обязательств.
Если подрядчик передал три общих акта по 110 объектам, это не означает автоматически 110 отдельных нарушений.
И прежде чем просить суд снизить штраф, стоит проверить две вещи: правильно ли заказчик посчитал количество нарушений и не подлежит ли оставшаяся сумма списанию.
Практика по этому вопросу отражена в определении Верховного Суда РФ от 20.02.2026 № 305-ЭС25-12745 по делу № А40-168311/2024.