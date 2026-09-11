Взыскание убытков с директора ООО: когда руководитель отвечает личным имуществом

Директор действует от имени компании, распоряжается ее деньгами, заключает сделки, принимает кадровые и управленческие решения. Но полномочия руководителя не означают, что любой неудачный результат бизнеса автоматически превращается в его личный долг перед обществом.

Чтобы взыскать убытки с директора, нужно доказать не просто наличие потерь у компании, а конкретное недобросовестное или неразумное поведение руководителя, причинную связь между этим поведением и ущербом, а также размер убытков. Именно на этих элементах обычно и строится основной спор.

При этом риск для руководителей сегодня существенно шире очевидных случаев вывода активов. Требования предъявляют из-за сделок с аффилированными лицами, беспроцентных займов, продажи имущества по заниженной цене, необоснованных премий, налоговых доначислений, штрафов, утраченной дебиторской задолженности и даже из-за того, что директор вовремя не предпринял действия по защите интересов общества.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, дела о взыскании убытков с руководителей и споры о личной ответственности контролирующих лиц.