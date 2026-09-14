Штраф по госконтракту рассчитан от цены контракта: когда такой расчет можно оспорить

В спорах по 44-ФЗ заказчики нередко рассчитывают штраф исходя из цены контракта даже тогда, когда нарушена не основная платная услуга, а дополнительная обязанность исполнителя. Для подрядчика разница может быть огромной: вместо фиксированного штрафа в несколько тысяч рублей заказчик получает возможность начислить санкцию, привязанную к стоимости всего контракта.
Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 01.09.2026 по делу № А40-115472/2025 как раз разобрал такую ситуацию. Суд указал, что для расчета штрафа важно не то, можно ли математически определить стоимость нарушения, а выделена ли стоимость конкретного обязательства в самом контракте.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, взысканию неустойки и исполнению государственных контрактов.
Как определить, имеет ли обязательство стоимостное выражение по 44-ФЗ
Сначала нужно посмотреть, как стороны сформулировали предмет контракта и цену.
Если конкретная обязанность имеет самостоятельную цену, выделена в смете, тарифе, спецификации или ином разделе контракта, у заказчика есть основания считать ее обязательством со стоимостным выражением.
Если же это лишь сопутствующее действие внутри общей услуги, а отдельной цены стороны не установили, автоматически признавать такое обязательство стоимостным нельзя.
Именно это разграничение определяет, по какому правилу Постановления Правительства РФ № 1042 рассчитывать штраф.
Можно ли считать дополнительную обязанность стоимостной, если ее цену можно посчитать
Не всегда.
В споре исполнитель оказывал охранные услуги, а дополнительно должен был периодически осматривать территорию. Цена контракта определялась через ставку за человеко-час работы охранника, но отдельная стоимость патрулирования или осмотра территории не устанавливалась.
Заказчик пытался вывести стоимость нарушения расчетным путем: взять ставку за человеко-час и определить цену периода, когда обязанность не исполнялась.
Суды такой подход не поддержали.
Возможность арифметически получить какую-то сумму еще не означает, что стороны действительно согласовали самостоятельную цену конкретного обязательства.
Когда применяется штраф по пункту 3 Постановления № 1042
Пункт 3 применяется к нарушениям обязательств, имеющих стоимостное выражение.
То есть должна существовать понятная стоимость именно того обязательства, которое нарушено. Не общая цена контракта и не расчетная стоимость части услуги постфактум, а цена, которая была согласована сторонами заранее.
Если отдельная стоимость отсутствует, применение санкции, рассчитанной как для стоимостного обязательства, можно оспаривать.
Когда применяется фиксированный штраф по пункту 6 Постановления № 1042
Пункт 6 предназначен как раз для обязательств, которые самостоятельной цены не имеют.
Это могут быть сопутствующие обязанности, организационные действия, требования к документообороту, контролю, отчетности или иным элементам исполнения, если их стоимость отдельно не определена.
В споре по охранным услугам суд пришел именно к такому выводу: осмотр территории входил в общую модель оказания услуг, но отдельной цены у этой обязанности не было.
Следовательно, штраф должен был определяться как за нестоимостное обязательство.
Можно ли привязать штраф к общей цене контракта
Не всегда.
Если принять логику заказчика, практически любое нарушение по договору услуг можно было бы признать стоимостным. Достаточно было бы взять общую цену или часовую ставку и вывести нужную сумму расчетным путем.
Но тогда правило о фиксированном штрафе за нестоимостные обязательства фактически потеряло бы смысл.
Именно поэтому суды проводят границу между согласованной стоимостью обязательства и возможностью впоследствии рассчитать условную стоимость нарушения.
Это разные вещи.
Как подрядчику проверить расчет штрафа по госконтракту
Перед тем как спорить о размере санкции, нужно сначала проверить ее основание.
Я бы смотрел на четыре вопроса: какая конкретно обязанность нарушена, предусмотрена ли для нее отдельная цена, где эта цена закреплена и по какому пункту Постановления № 1042 заказчик сделал расчет.
Если отдельной стоимости в контракте нет, а заказчик просто вывел ее самостоятельно, это хороший аргумент против такого начисления.
Причем иногда спор нужно вести не о снижении штрафа по статье 333 ГК РФ, а о том, что заказчик изначально применил неправильный способ расчета.
Что делать, если заказчик уже получил деньги по независимой гарантии
Это не означает, что спор закончен.
Если заказчик неправомерно предъявил требование по гарантии и получил сумму, которая ему не причиталась, исполнитель может ставить вопрос о взыскании соответствующих потерь.
В рассматриваемом деле заказчик получил по независимой гарантии около 14 млн руб. Именно после этого исполнитель обратился за взысканием убытков, ссылаясь на неправильный расчет санкции.
Суды согласились, что заказчик применил неверный подход к квалификации обязательства, и взыскали убытки.
Можно ли оспорить уже уплаченный штраф по госконтракту
Да, если есть основания считать, что санкция начислена неправильно.
Оплата штрафа, удержание из причитающихся сумм или получение денег по гарантии сами по себе не делают расчет законным.
Подрядчику стоит отдельно проверить, соответствует ли размер санкции тексту контракта и Постановлению № 1042. Особенно это актуально по договорам услуг, где одна общая ставка покрывает сразу несколько обязанностей исполнителя.
Как прописывать обязанности в контракте, чтобы не спорить о штрафах
Для заказчика безопаснее заранее отделять действительно самостоятельные услуги от сопутствующих обязанностей.
Если отдельное действие имеет собственную экономическую ценность и за его нарушение предполагается штраф как за стоимостное обязательство, эту стоимость лучше прямо выделить в контракте.
Для исполнителя, наоборот, важно еще до подписания посмотреть, не пытается ли заказчик превратить любые дополнительные обязанности в самостоятельные платные элементы без отдельной цены.
Чем точнее структура цены, тем меньше пространства для последующего завышения санкций.
Какой вывод стоит сделать подрядчику
Не каждое нарушение по возмездному контракту автоматически имеет стоимостное выражение.
Если стоимость конкретной обязанности в договоре отдельно не определена, заказчик не вправе просто вывести ее через общую ставку и начислить повышенный штраф как за стоимостное нарушение.
Поэтому при споре о санкциях по 44-ФЗ нужно сначала квалифицировать само обязательство, а уже потом проверять арифметику расчета. В ряде случаев именно эта квалификация позволяет уменьшить требование в разы или вернуть уже списанные по гарантии деньги.