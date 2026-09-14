Штраф по госконтракту рассчитан от цены контракта: когда такой расчет можно оспорить

В спорах по 44-ФЗ заказчики нередко рассчитывают штраф исходя из цены контракта даже тогда, когда нарушена не основная платная услуга, а дополнительная обязанность исполнителя. Для подрядчика разница может быть огромной: вместо фиксированного штрафа в несколько тысяч рублей заказчик получает возможность начислить санкцию, привязанную к стоимости всего контракта.

Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 01.09.2026 по делу № А40-115472/2025 как раз разобрал такую ситуацию. Суд указал, что для расчета штрафа важно не то, можно ли математически определить стоимость нарушения, а выделена ли стоимость конкретного обязательства в самом контракте.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, взысканию неустойки и исполнению государственных контрактов.