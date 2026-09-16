Переписка в WhatsApp и Telegram как доказательство в суде: когда суд ее не примет

Переписка в мессенджере может помочь в арбитражном споре, но сама по себе редко заменяет договор, платежные документы или иные первичные доказательства. Главная проблема возникает тогда, когда из скриншотов невозможно понять, кто именно переписывался, от имени какой компании действовал собеседник и к какой сделке относятся сообщения.

Особенно рискованно пытаться с помощью переписки «исправить» содержание официального документа. Если в договоре указана одна цена, а уже в суде сторона утверждает, что фактически договорились о другой, одних сообщений в Telegram или WhatsApp1 обычно будет недостаточно. Суд будет сопоставлять переписку с договором, платежами, регистрационными документами и поведением сторон.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные, корпоративные и иные коммерческие споры, в том числе споры о допустимости и оценке электронных доказательств.