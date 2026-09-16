Переписка в WhatsApp и Telegram как доказательство в суде: когда суд ее не примет

Переписка в мессенджере может помочь в арбитражном споре, но сама по себе редко заменяет договор, платежные документы или иные первичные доказательства. Главная проблема возникает тогда, когда из скриншотов невозможно понять, кто именно переписывался, от имени какой компании действовал собеседник и к какой сделке относятся сообщения.
Особенно рискованно пытаться с помощью переписки «исправить» содержание официального документа. Если в договоре указана одна цена, а уже в суде сторона утверждает, что фактически договорились о другой, одних сообщений в Telegram или WhatsApp1 обычно будет недостаточно. Суд будет сопоставлять переписку с договором, платежами, регистрационными документами и поведением сторон.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю договорные, корпоративные и иные коммерческие споры, в том числе споры о допустимости и оценке электронных доказательств.
Можно ли использовать переписку в WhatsApp1 или Telegram как доказательство в суде
Да, можно. Арбитражный суд вправе оценивать электронную переписку наряду с другими доказательствами, но значение будет иметь не сам факт наличия скриншота, а возможность проверить его достоверность.
Суду должно быть понятно, кто является участником диалога, кому принадлежит номер телефона или аккаунт, обладал ли этот человек полномочиями действовать от имени компании и о какой именно сделке идет речь.
Чем слабее идентификация участников, тем меньше доказательственная сила переписки.
Нужно ли нотариально заверять переписку для суда
Безусловной обязанности удостоверять каждую переписку у нотариуса нет. Скриншоты и распечатки могут быть приняты и без нотариального протокола.
Но если оппонент оспаривает сообщения, а из представленных материалов невозможно надежно установить отправителей, нотариальная фиксация становится намного важнее.
Практически ситуация выглядит так:
Как представлена переписка
Риск для стороны
Нотариальный протокол осмотра телефона или страницы
Минимальный
Скриншоты с номером телефона, датой, временем и полной цепочкой сообщений
Средний
Экспорт чата + сведения о владельце номера
Средний
Отдельные скриншоты с именем из телефонной книги
Высокий
Перепечатанный текст без исходного устройства
Очень высокий
Нотариус не подтверждает правдивость написанного в сообщениях, но помогает зафиксировать существование диалога и его содержание на определенную дату.
Почему переписка в мессенджере может не сработать в арбитражном суде
Проблема обычно возникает не потому, что сообщения находятся именно в Telegram или WhatsApp1, а потому, что сторона не может доказать их происхождение.
Например, в деле о продаже автомобиля ответчик пытался объяснить, что реальная цена сделки составляла 1,3 млн руб., хотя в договоре, представленном в ГИБДД, была указана цена 5 тыс. руб. В подтверждение более высокой стоимости представили в том числе переписку в мессенджерах.
Однако из нее невозможно было надежно установить участников разговора и их полномочия. Более того, официальные документы противоречили версии ответчика.
В такой ситуации переписка уже не дополняет доказательства, а пытается заменить их. Это значительно слабее.
Может ли переписка доказать другую цену договора
Теоретически переписка может подтверждать переговоры о цене, но если стороны затем подписали договор с иной суммой, потребуется объяснить такое расхождение.
Особенно сложно это сделать, когда официальный договор уже использовался сторонами во внешних отношениях — например, был передан в государственный орган.
В рассматриваемом споре в ГИБДД находился договор с ценой автомобиля 5 тыс. руб. Доказательств перечисления 1,3 млн руб. при этом не было.
Поэтому сообщения о якобы иной договоренности не смогли заменить нормальные доказательства оплаты и реальной цены сделки.
Может ли переписка подтвердить оплату по договору
Это один из самых частых запросов в коммерческих спорах.
Фраза «деньги перевел», «получил оплату» или «расчет произведен» может иметь доказательственное значение, но полагаться только на нее рискованно.
Если спор касается денежного обязательства, лучше иметь платежное поручение, банковскую выписку, кассовый документ или расписку. Переписка должна усиливать эту доказательственную базу, а не существовать вместо нее.
Например:
Что нужно доказать
Чем лучше подтверждать
Факт безналичной оплаты
Платежное поручение, банковская выписка
Передачу наличных
Расписка, кассовый документ
Согласование цены
Договор + переписка
Отсрочку платежа
Допсоглашение + переписка
Признание долга
Письмо, акт сверки, переписка
Переговоры о сделке
Электронные письма, мессенджер
Что делать, если договор и переписка противоречат друг другу
Это одна из самых опасных ситуаций.
Если в договоре указано одно, а переписка говорит другое, суд будет выяснять, какой документ лучше отражает реальные договоренности сторон. Чем формальнее и значимее письменный договор, тем сложнее опровергнуть его несколькими сообщениями.
Поэтому бизнесу опасно подписывать договор «для формальности» с одной ценой или условиями, а реальную сделку вести по переписке.
Спустя несколько лет доказать, что официально подписанный документ «не отражал настоящей договоренности», может оказаться практически невозможно.
Как правильно сделать скриншоты переписки для суда
Если нотариальное удостоверение пока не планируется, стоит хотя бы нормально сохранить электронное доказательство.
На скриншотах желательно видеть номер телефона или идентификатор аккаунта, дату и время, последовательность сообщений и контекст разговора. Не стоит приносить в суд один вырезанный фрагмент из середины диалога.
Также полезно сохранить само устройство и исходную переписку. Если возникнет спор о достоверности, возможность показать оригинал может иметь значение.
Еще надежнее — выгрузить чат целиком и отдельно подтвердить принадлежность номера или аккаунта конкретному лицу.
Как доказать, кому принадлежит номер телефона в переписке
Имя «Иван Иванович» в записной книжке практически ничего не доказывает: его туда внес сам владелец телефона.
Намного полезнее, если номер указан в договоре, подписи к электронной почте, на официальном сайте компании, в доверенности или другой переписке, происхождение которой не оспаривается.
Также значение имеет содержание самого диалога. Если человек обсуждает конкретные счета, документы и обстоятельства, которые объективно мог знать только представитель контрагента, это может дополнительно подтверждать его личность.
Может ли сотрудник компании своими сообщениями связать всю компанию
Не всегда.
Даже если суд установит, кто именно переписывался, остается второй вопрос: имел ли сотрудник право согласовывать спорные условия.
Менеджер может обсуждать доставку и технические вопросы, но это еще не означает, что он уполномочен менять цену многомиллионного договора или признавать долг компании.
Поэтому при использовании переписки нужно доказывать не только личность собеседника, но и его полномочия.
Что делать, если оппонент представил сомнительную переписку
Не стоит ограничиваться фразой «мы ее не признаем».
Лучше последовательно поставить под сомнение каждый элемент: кто владел аккаунтом, откуда получены скриншоты, сохранен ли полный диалог, не вырваны ли сообщения из контекста, кто именно вел разговор и были ли у этого человека необходимые полномочия.
Практически возражения можно построить так:
Что представил оппонент
Что проверить
Скриншот с именем контакта
Где подтверждение номера
Один фрагмент чата
Где начало и продолжение переписки
Сообщение сотрудника
Были ли у него полномочия
Сообщение об оплате
Где банковский документ
Переписку о другой цене
Почему подписан договор с иной суммой
Фото товара или документа
Когда и кем сделано
Так спор переводится из эмоционального «переписка настоящая / ненастоящая» в нормальную оценку доказательств.
Что делать, если важная переписка может быть удалена
В таком случае лучше не откладывать фиксацию.
Если речь идет о крупном споре, нотариальный протокол часто оправдан уже потому, что сообщения могут быть удалены, аккаунт — заблокирован, а телефон — утрачен или заменен.
Особенно важно фиксировать переписку до того, как конфликт перешел в открытую судебную стадию. После получения иска собеседник может просто удалить сообщения или поменять настройки приватности.
Когда нотариальное заверение переписки особенно нужно
Я бы рассматривал нотариальную фиксацию как обязательный практический шаг, если переписка является одним из основных доказательств по делу.
Например, если через нее согласовывались существенные изменения договора, подтверждался крупный долг, согласовывались дополнительные работы или признавалось получение денег.
Если же сообщения только подтверждают второстепенные обстоятельства, а основные факты уже доказаны договорами и платежными документами, тратить деньги на нотариуса не всегда необходимо.
Почему переписка не должна быть единственным доказательством сделки
Самая сильная электронная переписка — та, которая совпадает с остальными документами.
Например, стороны обсуждают в Telegram конкретную поставку, затем появляется счет на ту же сумму, платеж, накладная и фактическая передача товара. Тогда сообщения органично дополняют доказательственную цепочку.
Совсем иначе выглядит ситуация, когда официальный договор говорит одно, оплаты нет, а единственным подтверждением альтернативной версии оказывается несколько скриншотов.
В деле № А40-308575/2023 именно такое противоречие оказалось принципиальным. Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 23.07.2026 не согласился с тем, что неподтвержденная переписка могла компенсировать проблемы с основными документами сделки.
Как использовать переписку в суде, чтобы она действительно помогла
Переписка должна не заменять доказательства, а связывать их между собой.
Перед подачей иска или отзыва полезно проверить четыре вещи: кто общался, подтверждены ли полномочия, виден ли контекст и совпадает ли содержание сообщений с остальными документами.
Если на два-три вопроса ответ отрицательный, лучше заранее усилить доказательственную базу.
Практический вывод
Сам по себе скриншот из WhatsApp1 или Telegram — слабая защита, если неизвестно, кто писал, договор говорит обратное, а банковских или первичных документов нет.
Для бизнеса безопаснее исходить из простого правила: важные договоренности фиксируем в договоре и дополнительных соглашениях, деньги — платежными документами, а переписку используем как дополнительное подтверждение.
Тогда сообщения действительно помогают в суде, а не становятся последней попыткой объяснить, почему официальные документы выглядят совсем иначе.
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