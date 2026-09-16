Как найти криптовалюту должника в банкротстве: алгоритм для кредитора

Криптовалюта давно перестала быть экзотическим активом, но в банкротстве ее по-прежнему ищут значительно реже, чем банковские счета, автомобили или недвижимость. Этим и пользуются должники: цифровые активы легко вывести из привычного поля зрения, а сам факт владения кошельком не отражается ни в ЕГРН, ни в ГИБДД, ни в обычных банковских выписках напрямую.
Для кредитора поэтому важно не ждать, что финансовый управляющий самостоятельно обнаружит криптовалюту. Если есть признаки того, что должник покупал цифровые активы, лучше самому собирать цепочку доказательств и через суд добиваться истребования конкретных сведений.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, взыскание активов и споры о субсидиарной ответственности.
Как понять, что у должника может быть криптовалюта
Начинать нужно не с предположения «он интересовался криптой», а с финансовых следов.
Наиболее полезны банковские операции: переводы на криптобиржи, платежи через P2P-сервисы, регулярные перечисления физическим лицам с одинаковым назначением, крупные списания на электронные сервисы, а также поступления от известных обменников или платежных посредников.
Сам по себе интерес к криптовалюте, профессия в IT или наличие аккаунта на криптофоруме еще ничего не доказывают. Для суда нужны обстоятельства, которые связывают конкретного должника с конкретными операциями.
Где искать следы покупки криптовалюты должником
Первый источник — банковские выписки за несколько лет до банкротства. Их нужно смотреть не только по крупным переводам, но и по повторяющимся небольшим операциям.
Если должник использовал P2P-покупку, в выписке могут быть переводы физическим лицам, которые сами по себе не выглядят как криптовалютные. Тогда значение приобретают повторяемость, суммы, время переводов и последующие движения средств.
Удобно собирать признаки в таблицу:
Что обнаружено
Что это может означать
Что запрашивать дальше
Переводы на криптобиржу
Покупка цифрового актива
Аккаунт, история операций, кошельки
Регулярные переводы физлицам
Возможный P2P
Данные получателей, назначение, связь с биржей
Поступления от обменника
Продажа криптовалюты
Историю обменов и реквизиты кошельков
Несколько одинаковых платежей
Системная торговля
Расширенную выписку и сведения контрагента
Резкий вывод денег перед банкротством
Перевод активов в крипту
Цепочку платежей и дальнейшее движение
Можно ли через суд запросить сведения у криптобиржи
Да, но запрос должен быть конкретным.
Формулировка «истребовать сведения обо всей криптовалюте должника» почти наверняка будет выглядеть как попытка найти что-нибудь наугад. Намного сильнее ходатайство, где уже есть привязка к конкретной бирже, номеру телефона, электронной почте, банковской карте или транзакции.
У криптобиржи можно просить сведения о наличии учетной записи, датах регистрации и входов, операциях ввода и вывода, адресах кошельков, P2P-сделках и реквизитах, использованных для расчетов.
Чем точнее исходные данные, тем выше вероятность, что суд сочтет запрос обоснованным.
Какие данные нужно истребовать у криптобиржи
Если удалось установить конкретную площадку, запрашивать лучше не только баланс на текущую дату. Должник мог вывести все активы задолго до запроса.
Полезнее получить историю:
вводов и выводов;
покупок и продаж;
адресов кошельков;
P2P-операций;
привязанных банковских карт и счетов;
телефонов и электронной почты;
технических данных аккаунта.
Особенно важны адреса внешних кошельков. Именно они могут позволить продолжить поиск уже за пределами конкретной биржи.
Как найти криптокошелек должника
Адрес кошелька редко появляется в деле сам по себе. Обычно к нему приходят через движение денег.
Например, биржа показывает, что активы выводились на один и тот же внешний адрес. После этого уже можно анализировать движение цифрового актива по публичному блокчейну и смотреть, куда средства уходили дальше.
При этом наличие адреса еще не означает автоматически, что он принадлежит должнику. Нужно связывать его с аккаунтом, операциями вывода, устройствами, перепиской или другими доказательствами.
Можно ли использовать банковские переводы как доказательство покупки криптовалюты
Да, но лучше не в одиночку.
Перевод на криптобиржу — сильный аргумент. Перевод неизвестному физическому лицу уже требует дополнительной проверки.
Поэтому задача кредитора — собрать цепочку: банковский платеж → конкретная площадка или P2P-контрагент → аккаунт должника → операция покупки → вывод на кошелек.
Чем длиннее и подтвержденнее эта цепочка, тем меньше у суда оснований считать доводы предположениями.
Что делать, если должник покупал криптовалюту через P2P
Это более сложный вариант, потому что в банковской выписке может вообще не быть названия биржи.
Но P2P-операции часто оставляют другие следы: повторяющихся получателей, одинаковые суммы, короткие интервалы между платежами, переписку, сведения из аккаунта биржи.
Если один и тот же человек регулярно получал деньги от должника, можно попробовать установить его роль и связь с P2P-сделками.
Здесь особенно полезно сопоставлять время банковского перевода с операциями в аккаунте на бирже.
Что делать, если финансовый управляющий не хочет искать криптовалюту
Само по себе заявление кредитора «у должника, возможно, есть крипта» редко заставляет управляющего начинать масштабный поиск.
Нужно приносить конкретику: банковские платежи, названия сервисов, реквизиты, даты, сведения о возможных аккаунтах. После этого уже можно ставить вопрос о направлении запросов или обращаться в суд с ходатайством об истребовании доказательств.
Чем лучше кредитор подготовит исходную базу, тем сложнее будет сослаться на то, что поиск не имеет перспектив.
Можно ли завершить банкротство, если есть только подозрение на криптоактивы
Да, такой риск есть.
Суды обычно не готовы бесконечно продлевать процедуру только потому, что кредитор предполагает существование цифровых активов. Нужна реальная перспектива обнаружения имущества.
Поэтому важно не приходить в суд с формулировкой «должник интересовался криптовалютой», а показать конкретные операции и объяснить, какие сведения еще можно получить и почему они способны привести к активу.
Как доказать, что криптовалюта принадлежит именно должнику
Лучше всего работает совокупность доказательств.
Например, аккаунт зарегистрирован на телефон и почту должника, пополнялся с его банковской карты, а затем активы выводились на один и тот же внешний адрес. Если к этому добавляются технические данные входов и история операций, связь становится значительно убедительнее.
Один отдельный признак редко бывает достаточным.
Можно ли включить криптовалюту в конкурсную массу
Да, если удается доказать ее принадлежность должнику и фактическую возможность распоряжения активом.
Но главный практический вопрос обычно не юридический, а технический: где хранится актив и есть ли доступ к нему.
Если криптовалюта находится на централизованной бирже, работать с ней проще. Если актив выведен на личный некастодиальный кошелек, потребуется установить адрес и фактический контроль должника над ключами.
Как действовать кредитору, если есть подозрение на криптовалюту
Рабочая последовательность выглядит так: сначала анализ банковских выписок, затем выявление бирж, обменников и P2P-контрагентов, после этого — точечные судебные запросы и уже затем анализ найденных кошельков.
Главная ошибка — сразу просить суд «найти всю криптовалюту должника». Судебный запрос должен быть финальным звеном уже проведенной работы, а не ее началом.
Практический вывод
Криптовалюту в банкротстве чаще находят не через прямое признание должника, а через финансовый след.
Поэтому кредитору нужно работать как с обычным розыском активов: поднимать банковские операции, устанавливать контрагентов, связывать платежи с биржами и только после этого добиваться раскрытия конкретной информации.
Если есть хотя бы несколько подтвержденных следов, поиск цифровых активов становится уже не гипотезой, а нормальным процессуальным направлением работы.