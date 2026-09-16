Как найти криптовалюту должника в банкротстве: алгоритм для кредитора

Криптовалюта давно перестала быть экзотическим активом, но в банкротстве ее по-прежнему ищут значительно реже, чем банковские счета, автомобили или недвижимость. Этим и пользуются должники: цифровые активы легко вывести из привычного поля зрения, а сам факт владения кошельком не отражается ни в ЕГРН, ни в ГИБДД, ни в обычных банковских выписках напрямую.

Для кредитора поэтому важно не ждать, что финансовый управляющий самостоятельно обнаружит криптовалюту. Если есть признаки того, что должник покупал цифровые активы, лучше самому собирать цепочку доказательств и через суд добиваться истребования конкретных сведений.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю банкротные споры, взыскание активов и споры о субсидиарной ответственности.