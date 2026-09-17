Правообладатель нашел контрафакт на Wildberries: что делать продавцу и как снизить компенсацию

Продажа товара через Wildberries не освобождает селлера от ответственности за нарушение исключительных прав. Если правообладатель обнаруживает на маркетплейсе товар с чужим брендом, логотипом или обозначением, он может провести контрольную закупку, зафиксировать карточку товара и потребовать компенсацию.
Для продавца главная ошибка — считать, что ответственность лежит на поставщике или на самом маркетплейсе. В споре обычно начинают с того, кто указан продавцом конкретного товара, откуда продукция поступила и были ли у селлера основания считать ее оригинальной.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, маркетплейсах и взыскании компенсации.
Что делать продавцу Wildberries, если пришла претензия за контрафакт
Первое — не признавать нарушение автоматически и не платить заявленную сумму без проверки.
Нужно запросить или изучить доказательства правообладателя: свидетельство на товарный знак, контрольную закупку, чек, фотографии товара, карточку Wildberries, сведения о том, кто был продавцом в момент покупки.
На маркетплейсе карточка может использоваться несколькими продавцами. Поэтому одной ссылки на страницу товара недостаточно — важно установить конкретного селлера.
Как доказать, что именно ваш товар купил правообладатель
Это один из ключевых вопросов.
Правообладатель должен связать контрольную закупку именно с вашим магазином. Для этого обычно анализируются заказ, чек, данные продавца, артикул, маркировка и сам полученный товар.
Полезно проверять:
Что представлено
Что нужно сверить
Скриншот карточки
Кто был продавцом в момент заказа
Кассовый чек
ИНН и наименование продавца
Фото товара
Совпадает ли товар с вашей поставкой
Артикул
Относится ли он к вашей партии
Заказ WB
Кто исполнил конкретную продажу
Если правообладатель зафиксировал только общую карточку Wildberries, но не доказал продажу именно вашим ИП или ООО, это серьезный аргумент для защиты.
Ответит ли продавец, если контрафакт поставил оптовик
Риск ответственности все равно остается у селлера.
То, что товар куплен у поставщика по договору, само по себе не означает законность использования товарного знака. Предприниматель должен проявлять разумную осмотрительность при закупке продукции.
Но договор поставки, УПД, счета и платежные документы крайне важны. Они помогают доказать происхождение товара, отсутствие намерения продавать подделки и впоследствии предъявить требования к поставщику.
Как проверить поставщика товара до продажи на Wildberries
Особое внимание нужно уделять известным брендам, если товар предлагается значительно дешевле обычной рыночной цены.
У продавца должна сохраняться понятная цепочка происхождения продукции. Чем меньше документов у поставщика и чем сложнее объяснить, откуда он получил товар, тем выше риск последующего спора.
Нормальная проверка выглядит примерно так:
Риск
Что запросить
Неясное происхождение
Договоры и УПД
Известный бренд
Документы от дистрибьютора
Импортный товар
Документы ввоза
Подозрительно низкая цена
Объяснение источника товара
Продажа крупной партии
Подтверждение цепочки поставки
Может ли оригинальный товар считаться контрафактным
Не всегда спор о товарном знаке означает, что товар физически поддельный.
Если продукция оригинальная, необходимо проверять, как она была введена в оборот и есть ли основания ссылаться на исчерпание исключительного права.
Поэтому до суда важно установить не только внешний вид товара, но и его происхождение. Иногда именно документы на поставку полностью меняют позицию по делу.
Что делать с карточкой товара после получения претензии
Если риск нарушения реальный, продажи спорной позиции лучше временно остановить.
Но сначала нужно сохранить доказательства: сделать скриншоты карточки, выгрузить статистику продаж, остатки, отчеты Wildberries и документы по поставкам.
Удалять все сразу без фиксации не стоит. Потом может оказаться, что именно эти сведения были нужны для защиты в суде.
Может ли правообладатель взыскать компенсацию за одну продажу на Wildberries
Да. Контрольной закупки одного экземпляра может быть достаточно, чтобы подтвердить сам факт нарушения.
Но размер компенсации — отдельный вопрос.
Правообладатель может заявить значительную сумму, однако суд оценивает характер нарушения, количество товара, продолжительность продаж, поведение продавца и другие обстоятельства.
Поэтому формула «продали один товар — автоматически платим всю сумму из претензии» неверна.
Как снизить компенсацию за контрафакт на Wildberries
Нужно давать суду конкретные обстоятельства, а не просто просить о снижении.
Имеет значение небольшой объем продаж, единичность нарушения, быстрое снятие карточки, отсутствие повторных нарушений, закупка товара у внешнего поставщика и отсутствие доказательств масштабной торговли контрафактом.
Особенно важно получить данные Wildberries о фактическом количестве реализованных единиц. Правообладатель может исходить из предположений или остатков на карточке, тогда как реальных продаж было значительно меньше.
Может ли правообладатель считать каждую единицу товара отдельным нарушением
Такой подход иногда используется для увеличения требований.
Но механическое умножение компенсации на каждую единицу продукции не всегда оправдано. Суд должен оценить характер нарушения и выбранный способ расчета.
Поэтому при крупной заявленной сумме нужно отдельно проверять, как именно правообладатель ее получил.
Что делать, если Wildberries заблокировал карточку после жалобы
Блокировка карточки и гражданско-правовая ответственность перед правообладателем — разные вопросы.
Даже если Wildberries уже удалил товар, правообладатель может отдельно предъявить претензию и иск.
С другой стороны, быстрая реакция продавца после жалобы может иметь значение при оценке поведения и размера ответственности.
Можно ли взыскать убытки с поставщика контрафакта
Да, если продавец сможет доказать, что товар был приобретен именно у этого поставщика и продавался как законная продукция.
Поэтому документы закупки нужно сохранять не только для защиты от правообладателя. Они могут стать основанием уже для собственного иска к контрагенту.
В договор поставки желательно заранее включать гарантии продавца о том, что продукция не нарушает права третьих лиц, а также обязанность компенсировать убытки при предъявлении требований правообладателей.
Что проверять перед ответом на претензию правообладателя
Лучше пройтись по нескольким вопросам:
Вопрос
Что выяснить
Есть ли право
Действует ли товарный знак
Есть ли нарушение
Контрафакт это или оригинал
Кто продавец
Ваше ли ООО/ИП указано в чеке
Сколько продаж
Реальная статистика Wildberries
Откуда товар
Поставщик и цепочка документов
Как рассчитана компенсация
Есть ли основания снижать
После этого уже можно выбирать между отказом от требований, переговорами или судебной защитой.
Как селлеру Wildberries снизить риск претензий за контрафакт
Главное — проверять товар до размещения карточки, а не после первого письма правообладателя.
Особенно осторожно нужно работать с брендами, которые активно защищают права на маркетплейсах. Если поставщик не может подтвердить происхождение продукции, экономия на закупке может закончиться компенсацией, судебными расходами и блокировкой карточки.
Для крупных селлеров полезно иметь внутренний порядок проверки новых поставщиков и отдельную папку документов по каждому бренду.
Практический вывод
В споре о контрафакте на Wildberries нельзя ограничиваться вопросом «товар поддельный или нет».
Нужно проверить всю цепочку: правообладатель → контрольная закупка → конкретный продавец → происхождение товара → количество продаж → расчет компенсации.
Чем раньше селлер соберет документы и зафиксирует данные кабинета Wildberries, тем больше возможностей либо полностью отбить требование, либо существенно уменьшить сумму взыскания.