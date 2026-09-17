Правообладатель нашел контрафакт на Wildberries: что делать продавцу и как снизить компенсацию

Продажа товара через Wildberries не освобождает селлера от ответственности за нарушение исключительных прав. Если правообладатель обнаруживает на маркетплейсе товар с чужим брендом, логотипом или обозначением, он может провести контрольную закупку, зафиксировать карточку товара и потребовать компенсацию.

Для продавца главная ошибка — считать, что ответственность лежит на поставщике или на самом маркетплейсе. В споре обычно начинают с того, кто указан продавцом конкретного товара, откуда продукция поступила и были ли у селлера основания считать ее оригинальной.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры о товарных знаках, контрафакте, маркетплейсах и взыскании компенсации.