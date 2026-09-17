Wildberries удержал деньги продавца: когда селлер может потребовать выплату через суд

Для продавца на маркетплейсе одна из самых неприятных ситуаций — когда товар уже продан, деньги фактически заработаны, но площадка удерживает их из-за штрафов, корректировок, возвратов, логистики или иных начислений. В кабинете появляется отрицательная корректировка, а понять, из чего именно сложилась сумма, бывает непросто.

В таких спорах главный вопрос не в том, вправе ли маркетплейс вообще удерживать деньги. Важно другое: есть ли у конкретного удержания основание в договоре, можно ли проверить расчет и подтверждено ли само нарушение со стороны продавца.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры с маркетплейсами, взыскание задолженности, договорные и корпоративные споры.