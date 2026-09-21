Утечка коммерческой тайны: как бизнесу доказать в суде, что украли ноу-хау

У компании может быть уникальная технология, рецептура, производственная методика или внутренняя разработка стоимостью в миллионы рублей. Но когда сотрудник уходит к конкуренту и начинает использовать те же решения, выясняется, что коммерческой ценности информации недостаточно.

В суде сначала придется доказать существование самого ноу-хау. Затем - что компания действительно охраняла эти сведения. И только после этого можно обсуждать незаконное получение информации, ее использование и размер убытков.

Поэтому защита ноу-хау строится не после утечки. Если режим конфиденциальности существовал только на словах, восстановить его задним числом практически невозможно.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры об интеллектуальной собственности, коммерческой тайне, корпоративных конфликтах и защите активов компании.