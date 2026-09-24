Списание неустойки по 44-ФЗ: когда заказчик обязан списать штрафы и пени поставщику

Неустойка по госконтракту не всегда означает, что поставщику придется ее платить полностью. В Законе № 44-ФЗ и подзаконных правилах предусмотрен специальный механизм списания начисленных, но не уплаченных штрафов и пеней.

На практике поставщики часто упускают этот инструмент. Они начинают спорить о размере санкций, просить снизить их по статье 333 ГК РФ или ждать суда, хотя в части случаев вопрос можно ставить иначе: не уменьшить неустойку, а списать ее полностью или частично.

Порядок списания установлен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Правила применяются к начисленным и неуплаченным суммам неустойки по контрактам, заключенным по 44-ФЗ.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, взысканию неустоек, РНП и исполнению контрактов по 44-ФЗ.