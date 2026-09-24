Списание неустойки по 44-ФЗ: когда заказчик обязан списать штрафы и пени поставщику

Неустойка по госконтракту не всегда означает, что поставщику придется ее платить полностью. В Законе № 44-ФЗ и подзаконных правилах предусмотрен специальный механизм списания начисленных, но не уплаченных штрафов и пеней.
На практике поставщики часто упускают этот инструмент. Они начинают спорить о размере санкций, просить снизить их по статье 333 ГК РФ или ждать суда, хотя в части случаев вопрос можно ставить иначе: не уменьшить неустойку, а списать ее полностью или частично.
Порядок списания установлен Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Правила применяются к начисленным и неуплаченным суммам неустойки по контрактам, заключенным по 44-ФЗ.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по государственным контрактам, взысканию неустоек, РНП и исполнению контрактов по 44-ФЗ.
Когда можно списать неустойку по 44-ФЗ
Общее правило связано с размером начисленной неустойки и исполнением контракта.
Если обязательства по контракту исполнены в полном объеме, за исключением гарантийных обязательств, дальше нужно смотреть соотношение суммы штрафов и пеней к цене контракта.
Основная схема такая:
Размер начисленной неустойки
Что происходит
До 5% цены контракта включительно
Неустойка списывается полностью
Более 5%, но не более 20% цены контракта
50% уплачивается, остальные 50% списываются
Более 20% цены контракта
Общий механизм списания по этому основанию не применяется
Правило о 5% и 20% прямо закреплено в пункте 3 Постановления № 783.
Списывается ли неустойка до 5 процентов автоматически
При наличии предусмотренных условий заказчик должен применить установленный порядок списания.
То есть если контракт исполнен, сумма начисленных и неуплаченных штрафов и пеней не превышает 5% цены контракта и нет обстоятельств, исключающих применение соответствующего основания, заказчик осуществляет списание всей суммы.
Например, цена контракта составляет 10 млн руб., а заказчик начислил 300 тыс. руб. пеней.
300 тыс. руб. составляют 3% цены контракта.
При соблюдении остальных условий эта сумма подпадает под полное списание.
Это существенно отличается от снижения неустойки судом: здесь речь идет не об оценке ее соразмерности, а о специальном механизме, установленном Правительством.
Что будет, если неустойка составляет от 5 до 20 процентов цены контракта
В этом случае действует другая схема.
Поставщик должен уплатить 50% начисленной неустойки, после чего оставшаяся половина подлежит списанию.
Например:
Цена контракта — 20 млн руб.
Неустойка — 2 млн руб.
Это 10% цены контракта.
Тогда поставщик уплачивает 1 млн руб., а еще 1 млн руб. может быть списан заказчиком.
Для подрядчика это иногда экономически намного выгоднее, чем идти в длительный спор о снижении санкций.
Обязательно ли сначала исполнить контракт
Для общего порядка списания — да.
Постановление № 783 прямо связывает списание с контрактами, обязательства по которым исполнены в полном объеме, кроме отдельных специальных случаев. Исполнение подтверждается актом приемки или иным документом.
Поэтому ситуация, когда контракт просто расторгнут при существенном неисполнении, уже требует отдельного анализа.
Нельзя автоматически применять правило «неустойка меньше 5% — значит ее обязаны списать», если основной объем обязательств так и не выполнен.
Нужно ли исполнять гарантийные обязательства для списания
Нет, полное исполнение гарантийных обязательств не требуется.
В правилах прямо указано, что для соответствующего основания достаточно полного исполнения обязательств по контракту за исключением гарантийных.
Это важная деталь для строительных контрактов, где гарантия может действовать несколько лет.
Иначе подрядчику пришлось бы ждать окончания всего гарантийного срока, прежде чем ставить вопрос о списании пеней за просрочку.
Можно ли списать неустойку, если контракт исполнен с просрочкой
Да, именно такие ситуации и являются наиболее типичными.
Например, подрядчик должен был закончить работы 1 июня, фактически закончил 20 июня, заказчик начислил пени, но сам результат принят и контракт исполнен.
Если сумма пеней укладывается в установленные пределы, подрядчик может ставить вопрос о применении Постановления № 783.
То есть сам факт просрочки не препятствует списанию. Иначе механизм вообще потерял бы смысл.
А если заказчик уже удержал неустойку из оплаты
Здесь ситуация сложнее.
Постановление № 783 регулирует именно начисленные и неуплаченные суммы неустоек.
Поэтому если заказчик уже удержал санкцию из причитающейся поставщику оплаты, спор может перейти в другую плоскость: нужно анализировать правомерность удержания и основания для возврата денежных средств.
Для поставщика практический вывод простой: вопрос о списании лучше поднимать до того, как заказчик фактически удержал сумму.
Да, это важная особенность процедуры.
Правила предусматривают сверку расчетов между заказчиком и поставщиком. Если поставщик не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустойки, решение о ее списании не принимается.
На практике здесь возникает интересный процессуальный выбор.
С одной стороны, поставщик может не соглашаться с самой неустойкой: спорить с периодом просрочки, виной, размером или расчетом.
С другой — для применения механизма списания требуется подтверждение расчетов.
Поэтому прежде чем подписывать акт сверки или иной документ, нужно понять, какая стратегия выгоднее именно в вашем случае.
Что выгоднее: спорить с неустойкой или просить ее списать
Это зависит от обстоятельств.
Например, заказчик начислил 400 тыс. руб. пеней по контракту на 15 млн руб.
Сумма составляет меньше 5%.
Если расчет в целом верный, а контракт исполнен, иногда рациональнее потребовать списания всей суммы, чем спорить о каждом дне просрочки.
Но если заказчик начислил 4 млн руб. и значительная часть периода возникла по его собственной вине, сначала имеет смысл оспорить сам расчет.
Универсальной модели нет.
Практически нужно сравнить:
Вопрос
Почему важен
Правильно ли рассчитана неустойка
Возможно, долг завышен изначально
Есть ли вина подрядчика
Может исключать часть ответственности
Исполнен ли контракт полностью
Влияет на применение списания
Каков процент от цены контракта
Определяет объем списания
Не удержаны ли деньги уже
Влияет на способ защиты
Может ли заказчик отказаться списывать неустойку
Если все предусмотренные правилами условия подтверждены, отказ заказчика можно оспаривать.
Правила № 783 используют конструкцию, при которой заказчик при наличии соответствующих условий осуществляет списание. Это не обычная коммерческая скидка и не добрая воля заказчика.
Поэтому аргумент «мы решили ничего не списывать» сам по себе недостаточен.
Нужно смотреть, почему заказчик считает условия неприменимыми.
В какой срок заказчик должен принять решение о списании
После сверки расчетов и при наличии необходимых документов заказчик в течение 10 дней оформляет решение о списании.
Далее само списание отражается в учете в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
Уведомление поставщику направляется в течение 20 дней со дня принятия решения.
То есть процедура достаточно формализована.
Какие документы нужны для списания
Для типовой ситуации основными являются:
документы об исполнении контракта;
расчет начисленной неустойки;
документы сверки;
подтверждение уплаты 50% неустойки, если ее размер превышает 5%, но не более 20%.
Основанием служат учетные данные заказчика с документальным подтверждением.
Поставщику лучше не ограничиваться устной просьбой, а направить официальное заявление со ссылкой на Постановление № 783 и приложить документы, подтверждающие выполнение условий списания.
Можно ли списать неустойку из-за санкций и мобилизации
Да, правила предусматривают отдельное основание.
Если неисполнение обязательств произошло из-за не зависящих от поставщика обстоятельств, которые повлекли невозможность исполнения контракта в связи с мобилизацией, санкциями или ограничительными мерами, начисленные и неуплаченные штрафы и пени могут списываться полностью.
Но здесь недостаточно просто сослаться на санкции.
Нужно доказать причинную связь:
конкретное ограничение → невозможность исполнить конкретное обязательство → возникновение просрочки или неисполнения.
Для этого поставщик представляет письменное обоснование и подтверждающие документы.
Почему ссылка на санкции сама по себе не работает
Фраза «из-за санкций выросли сроки поставки» слишком общая.
Нужно показать, например:
поставщик оборудования прекратил отгрузки;
банк заблокировал конкретный платеж;
логистический маршрут перестал работать;
комплектующий элемент объективно невозможно было приобрести в срок.
Чем конкретнее подтверждено влияние ограничений на контракт, тем сильнее позиция.
Что делать подрядчику, если заказчик требует уплатить неустойку
Не стоит сразу соглашаться или сразу спорить.
Сначала нужно проверить четыре вещи:
а) исполнен ли контракт;
б) сколько составляет неустойка в процентах от цены;
в) не подпадает ли ситуация под специальное основание для полного списания;
г) не завышен ли сам расчет.
После этого уже выбирать тактику.
Иногда спор на несколько месяцев можно закончить одним заявлением о списании.
Как написать заявление о списании неустойки по 44-ФЗ
Просительная часть может быть сформулирована примерно так:
Просим осуществить списание начисленной и неуплаченной суммы неустойки по контракту в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 в связи с исполнением обязательств по контракту в полном объеме и наличием предусмотренных указанным постановлением оснований.
Дальше лучше указать цену контракта, размер неустойки, ее процент от цены и приложить документы об исполнении.
Практический вывод
При споре о неустойке по 44-ФЗ нужно проверять не только возможность ее уменьшения.
Иногда у поставщика есть значительно более выгодный инструмент — полное или частичное списание.
Если контракт исполнен, а сумма санкций не превышает 5% цены, неустойка может быть списана полностью. Если она составляет от 5 до 20%, возможно списание половины после уплаты второй половины.
Поэтому перед оплатой штрафов и пеней всегда стоит сначала посчитать их отношение к цене контракта и проверить Постановление № 783.
В закупочных спорах это одна из тех ситуаций, где один процент в расчете может стоить подрядчику несколько миллионов рублей.