Покупатель принял товар, но не оплатил: как взыскать долг по договору поставки

Для поставщика такая ситуация выглядит проще предыдущей: товар передан, покупатель его принял, но деньги в срок не перечислил. На практике спор может осложниться, если покупатель начинает ссылаться на встречные требования, штрафы, недостатки товара или пытается оспаривать уже подписанные документы.
Как адвоката меня здесь прежде всего интересует, чем подтверждена приемка товара и нет ли у покупателя оснований уменьшить сумму через зачет или встречные требования.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности по договорам поставки и договорные споры между компаниями.
Что нужно доказать поставщику
Обычно достаточно выстроить понятную цепочку:
договор → поставка → приемка → срок оплаты → просрочка.
Для этого используются договор, спецификации, УПД, товарные накладные, документы ЭДО, платежи и переписка.
Если покупатель подписал документы без замечаний, позиция поставщика обычно становится заметно сильнее.
Что если акт сверки не подписан
Это не критично.
Акт сверки удобен, но долг возникает не из него. Главное доказательство — сама поставка и наступление срока оплаты.
Я бы гораздо больше внимания уделял первичной документации и фактической приемке товара.
Покупатель ссылается на недостатки после приемки
Такое возражение нужно проверять по времени.
Если товар приняли без замечаний, использовали, а претензия появилась только после требования об оплате, это важное обстоятельство для суда.
Само по себе позднее заявление о браке не освобождает покупателя от оплаты автоматически.
Можно ли взыскать неустойку
Да, если она предусмотрена договором.
При этом нужно внимательно считать период и ставку. Если договорной неустойки нет, в определенных случаях можно ставить вопрос о процентах по статье 395 ГК РФ.
Как адвоката меня здесь интересует не максимальная цифра, а сумма, которую можно нормально защитить в суде.
Что если покупатель заявляет зачет
Это одна из самых частых попыток уменьшить долг.
Покупатель может заявить, что у него есть собственные требования к поставщику: штраф, убытки, переплата или иная задолженность.
Тогда нужно проверить три вещи:
Что проверить
Почему важно
Существует ли встречное требование
Самого заявления недостаточно
Наступил ли срок
Требование должно быть пригодно для зачета
Правильно ли рассчитана сумма
Часто зачет завышен
Если основание встречного требования спорное, это нужно отдельно оспаривать.
Когда лучше идти в суд
Если покупатель просто просит еще неделю и платит частями, иногда переговоры имеют смысл.
Если он системно переносит срок, перестает отвечать или начинает придумывать новые основания не платить, ждать обычно уже невыгодно.
Для меня сигналом становится момент, когда разговор перестает быть о сроке оплаты и превращается в поиск причин не платить вообще.
Что проверить до подачи иска
Перед иском я бы сделал короткий аудит:
Вся ли поставка подтверждена документами.
Нет ли неоплаченных возвратов или корректировок.
Есть ли встречные требования покупателя.
Правильно ли рассчитаны долг и санкции.
Есть ли у покупателя активы для будущего взыскания.
Последний пункт особенно важен: решение суда без реального взыскания бизнесу мало помогает.
В чем основная ошибка поставщика
Слишком долго считать долг «технической задержкой».
Покупатель может месяцами обещать оплату, а за это время вывести деньги, остановить деятельность или накопить новых кредиторов.
Поэтому если товар принят, срок оплаты истек, а внятного графика нет, спор лучше не затягивать.