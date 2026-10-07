Покупатель принял товар, но не оплатил: как взыскать долг по договору поставки

Для поставщика такая ситуация выглядит проще предыдущей: товар передан, покупатель его принял, но деньги в срок не перечислил. На практике спор может осложниться, если покупатель начинает ссылаться на встречные требования, штрафы, недостатки товара или пытается оспаривать уже подписанные документы.

Как адвоката меня здесь прежде всего интересует, чем подтверждена приемка товара и нет ли у покупателя оснований уменьшить сумму через зачет или встречные требования.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю взыскание задолженности по договорам поставки и договорные споры между компаниями.