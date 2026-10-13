Самозанятые в 2027 году: как бизнесу оформить договор и не получить переквалификацию в трудовые отношения

В 2027 году работа с самозанятыми по-прежнему остается удобной для бизнеса, но именно такие договоры находятся в зоне повышенного внимания ФНС. Режим НПД продолжает действовать, эксперимент рассчитан до конца 2028 года, а базовые ограничения сохраняются.

Главный риск для компании не в самом факте сотрудничества с самозанятым. Проблема возникает, когда договор называется гражданско-правовым, а фактически человек работает как обычный сотрудник.

Как адвоката меня в таких отношениях интересует один вопрос: может ли компания доказать, что платит независимому исполнителю за результат, а не управляет его ежедневным трудом.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и договорную работу с самозанятыми.