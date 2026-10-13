Самозанятые в 2027 году: как бизнесу оформить договор и не получить переквалификацию в трудовые отношения

В 2027 году работа с самозанятыми по-прежнему остается удобной для бизнеса, но именно такие договоры находятся в зоне повышенного внимания ФНС. Режим НПД продолжает действовать, эксперимент рассчитан до конца 2028 года, а базовые ограничения сохраняются.
Главный риск для компании не в самом факте сотрудничества с самозанятым. Проблема возникает, когда договор называется гражданско-правовым, а фактически человек работает как обычный сотрудник.
Как адвоката меня в таких отношениях интересует один вопрос: может ли компания доказать, что платит независимому исполнителю за результат, а не управляет его ежедневным трудом.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые споры, проверки ФНС и договорную работу с самозанятыми.
Какие условия договора с самозанятым опасны
Самая частая ошибка — взять обычный трудовой договор и заменить слова «работник» и «зарплата» на «исполнитель» и «вознаграждение».
Для ФНС важна не терминология, а реальная организация работы.
Я бы особенно осторожно относился к таким условиям:
Что написано в договоре
Почему возникает риск
Рабочий день с 9:00 до 18:00
Похоже на трудовой график
Исполнитель занимает конкретную должность
Характерно для трудовых отношений
Подчиняется руководителю отдела
Указывает на организационную зависимость
Получает фиксированную сумму ежемесячно
Может выглядеть как зарплата
Обязан находиться в офисе
Ограничивает самостоятельность
Имеет отпуск и выходные
Трудовая терминология
Выполняет постоянную функцию компании
Похоже на штатную работу
ФНС прямо рекомендует использовать самозанятых для конкретного объема работ, а оплату связывать с результатом, а не с текущим процессом работы.
Как лучше описывать предмет договора
Вместо абстрактного:
«оказывает маркетинговые услуги ежемесячно»
лучше написать:
«разрабатывает рекламную стратегию, готовит 20 рекламных макетов и итоговый аналитический отчет до 30 апреля».
То есть у договора должны быть:
конкретная задача;
объем;
срок;
результат;
цена;
порядок приемки.
Чем больше договор похож на проект, тем меньше он напоминает трудовые отношения.
Как платить самозанятому
Регулярная одинаковая выплата сама по себе еще не означает нарушение, но в сочетании с другими признаками становится опасной.
Если человек ежемесячно получает 100 000 руб., работает в те же часы, что сотрудники, и выполняет одну и ту же функцию, для ФНС это уже выглядит иначе, чем разовый проект.
Поэтому безопаснее связывать оплату с конкретным результатом:
не «100 000 руб. в месяц», а «100 000 руб. за этап проекта».
Нужно ли проверять статус самозанятого
Да.
Перед оплатой компания должна убедиться, что исполнитель действительно остается плательщиком НПД. ФНС рекомендует проверять статус через свой сервис по ИНН, а после оплаты получать чек из приложения «Мой налог».
Я бы сделал это стандартной процедурой бухгалтерии:
проверили статус → получили акт → оплатили → получили чек.
Это простая цепочка, но она сильно упрощает защиту при проверке.
Какие документы хранить
Минимальный комплект я бы формировал так:
Документ
Зачем нужен
Договор
Показывает предмет и условия
Задание или ТЗ
Подтверждает конкретный объем
Акт
Фиксирует результат
Чек НПД
Подтверждает расчет
Переписка
Показывает характер взаимодействия
Подтверждение статуса
Доказывает применение НПД
При этом акт должен отражать реальный результат, а не просто формулировку «услуги оказаны в полном объеме».
Можно ли работать с бывшим сотрудником
Здесь действует важное ограничение.
Если человек раньше работал в компании по трудовому договору, доходы от его услуг бывшему работодателю не подпадают под НПД, пока не пройдет два года после увольнения.
Поэтому схема:
уволили сотрудника в декабре → с января оформили его самозанятым → он продолжил делать ту же работу
для бизнеса крайне рискованна.
Что проверит ФНС в первую очередь
Я бы ожидал, что инспекция будет смотреть не только договоры.
Ее будут интересовать:
периодичность выплат;
длительность отношений;
наличие других заказчиков;
рабочий график;
переписка;
использование оборудования компании;
постоянство выполняемой функции;
связь с предыдущим трудоустройством.
ФНС прямо указывает на риск переквалификации, если под договором с самозанятым фактически скрыта постоянная трудовая деятельность.
Что лучше не писать в переписке
Иногда хороший договор уничтожается корпоративным чатом.
Я бы избегал формулировок:
«ты сегодня опоздал»;
«согласуй отпуск»;
«у тебя рабочий день до 18:00»;
«табель на тебя уже составили»;
«руководитель отдела должен согласовать выходной».
Такая переписка показывает совсем другую модель отношений.
Как понять, что договор уже выглядит как трудовой
Быстрая проверка:
Вопрос
Если ответ «да»
Есть фиксированный график?
Риск выше
Есть постоянный руководитель?
Риск выше
Человек выполняет штатную функцию?
Высокий риск
Выплаты одинаковые каждый месяц?
Дополнительный риск
Использует рабочее место компании?
Дополнительный риск
Работает только с одной компанией?
Усиливает общую картину
Недавно был сотрудником?
Нужна отдельная проверка
Если совпало сразу несколько признаков, я бы не ограничивался корректировкой шаблона.
Что делать бизнесу перед 2027 годом
Если компания уже работает с большим количеством самозанятых, лучше провести аудит заранее.
Я бы разделил исполнителей на три группы:
Разовые проектные исполнители.
Длительно работающие, но сохраняющие самостоятельность.
Те, кто фактически работает как сотрудник.
Третью группу нужно проверять особенно внимательно.
Если бизнесу в реальности нужен человек на постоянную ежедневную функцию, безопаснее рассмотреть трудовой договор, а не пытаться юридически маскировать штатного сотрудника под самозанятого.
Самое важное правило
В 2027 году самозанятый должен оставаться самостоятельным исполнителем не только на бумаге.
Если договор говорит о проектной работе, оплата идет за результат, человек сам организует процесс и не встроен в штатную структуру, модель выглядит значительно устойчивее.
Если же фактически это обычный сотрудник с графиком, начальником и ежемесячной оплатой, даже хорошо написанный договор не гарантирует защиту.
Для бизнеса правильный подход простой: сначала выстроить реальную модель работы, а уже потом описать ее в договоре.