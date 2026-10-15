Директор вывел деньги из компании: как взыскать убытки и привлечь его к ответственности

Ситуация обычно обнаруживается уже после конфликта: меняется директор, собственник получает доступ к банковским выпискам и видит переводы на родственников, займы связанным компаниям, оплату личных расходов или крупные платежи по договорам, от которых компания ничего не получила.

Но одного факта списания денег со счета недостаточно. Директор вправе распоряжаться денежными средствами общества в рамках хозяйственной деятельности. Чтобы взыскать деньги лично с руководителя, нужно показать, какое именно решение было недобросовестным или неразумным и какой ущерб оно причинило компании.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, взыскание убытков с директоров и контролирующих лиц.