Директор вывел деньги из компании: как взыскать убытки и привлечь его к ответственности

Ситуация обычно обнаруживается уже после конфликта: меняется директор, собственник получает доступ к банковским выпискам и видит переводы на родственников, займы связанным компаниям, оплату личных расходов или крупные платежи по договорам, от которых компания ничего не получила.
Но одного факта списания денег со счета недостаточно. Директор вправе распоряжаться денежными средствами общества в рамках хозяйственной деятельности. Чтобы взыскать деньги лично с руководителя, нужно показать, какое именно решение было недобросовестным или неразумным и какой ущерб оно причинило компании.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные споры, взыскание убытков с директоров и контролирующих лиц.
Можно ли взыскать с директора деньги, которые он вывел из ООО
Да. Руководитель обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. Если его действия причинили обществу убытки, компания вправе требовать их возмещения.
На практике спор обычно строится вокруг статьи 53.1 ГК РФ и корпоративных норм об ответственности руководителя.
Как адвоката меня в таком деле интересует не формулировка «директор вывел деньги», а конкретная операция:
кому перечислены деньги → на каком основании → что получила компания → кто связан с получателем → где экономический результат сделки.
Именно так нужно разбирать банковскую выписку.
Какие переводы директора должны насторожить собственника
Не каждый необычный платеж означает нарушение. Но отдельные операции требуют проверки в первую очередь.
Операция
Что проверять
Перевод директору на личный счет
Основание платежа
Выдача займа связанной компании
Возвратность и финансовое положение заемщика
Оплата родственнику директора
Какие услуги реально оказаны
Покупка имущества по завышенной цене
Рыночную стоимость
Продажа активов слишком дешево
Кто покупатель и почему такая цена
Оплата личных расходов
Связь расходов с деятельностью ООО
Перечисление денег без договора
Наличие встречного предоставления
Особенно внимательно я бы смотрел операции незадолго до увольнения директора, смены собственников или начала корпоративного конфликта.
Что должен доказать истец в суде
Собственнику недостаточно принести выписку и показать, что деньги ушли.
Для взыскания убытков обычно нужно доказать несколько обстоятельств.
Во-первых, конкретные действия директора.
Во-вторых, их недобросовестность или неразумность.
В-третьих, наличие реального ущерба.
И наконец, причинную связь между решением руководителя и потерями общества.
Самая сильная позиция выглядит не так:
директор за три года вывел 30 млн рублей.
А так:
15 мая общество перечислило 4,8 млн рублей компании, подконтрольной супруге директора. Услуги по договору не оказывались, акты составлены формально, сотрудники получателя выполнение работ не подтверждают, деньги обществу не возвращены.
Во втором случае суду понятно, что именно требуется исследовать.
Если деньги переводились самому директору
Нужно установить основание каждого платежа.
Это может быть:
заработная плата;
премия;
возврат займа;
возмещение расходов;
подотчет;
дивиденды;
оплата по отдельному гражданско-правовому договору.
Если документа нет или основание носит формальный характер, возникает вопрос о возврате денег.
Например, само назначение платежа «возврат займа» еще не доказывает, что директор действительно когда-то предоставлял этот заем обществу.
Директор оплатил личные расходы со счета компании
Такие эпизоды часто проще для доказывания.
Компания оплачивала личный автомобиль, путешествия, покупки, ремонт квартиры или расходы родственников руководителя.
Здесь директору придется объяснить связь расходов с деятельностью общества.
Если экономической связи нет, требование о возмещении убытков становится значительно сильнее.
Важно получить первичные документы: счета, чеки, договоры, назначения платежей, сведения о получателе.
Деньги перечислялись связанным компаниям
Аффилированность сама по себе не запрещена.
Компания может совершенно законно покупать товары и услуги у бизнеса, принадлежащего директору или его родственникам.
Проблема появляется, когда сделка совершена на нерыночных условиях либо общество вообще ничего не получило взамен.
Поэтому я бы проверял три вещи:
реальность сделки, стоимость и фактическое исполнение.
Если директор докажет, что поставка состоялась и цена соответствовала рынку, одна связь с контрагентом не позволит автоматически взыскать всю сумму.
Можно ли взыскать с директора деньги за невыгодную сделку
Да, но плохой финансовый результат еще не означает ответственность руководителя.
Бизнес по своей природе связан с риском. Сделка могла казаться разумной на момент ее заключения, а затем оказаться убыточной.
Поэтому суду важно показать не просто убыток, а дефект поведения директора.
Например, директор купил имущество в несколько раз дороже рынка у связанного лица, не сравнивал предложения и не может объяснить деловую необходимость сделки.
Это совсем другая ситуация, чем обычная неудачная инвестиция.
Какие документы нужно получить
Я бы начинал расследование с банковских операций и затем восстанавливал документы по каждой подозрительной транзакции.
Нужны:
Банковские выписки.
Платежные поручения.
Договоры и приложения.
Акты и накладные.
Счета и УПД.
Корпоративные решения.
Переписка директора.
Документы связанных компаний.
Данные бухгалтерского учета.
Подтверждение реального движения товара или оказания услуг.
Главная задача — соединить движение денег с реальной хозяйственной операцией или показать, что такой операции фактически не было.
Что если директор забрал документы
Это распространенная ситуация после увольнения.
Отсутствие документов не означает, что спор невозможно выиграть.
Часть информации можно восстановить через:
банк;
бухгалтерскую программу;
налоговые документы;
контрагентов;
ЭДО;
сотрудников;
судебное истребование доказательств.
Более того, отсутствие нормального документального объяснения крупных платежей само по себе может стать существенным обстоятельством спора.
Может ли иск подать участник ООО
Зависит от характера требования и обстоятельств дела.
Убыток от вывода денег обычно причиняется самому обществу: уменьшается имущество компании.
Поэтому корпоративный спор нужно правильно оформить процессуально и определить, кто предъявляет требование и в чью пользу взыскиваются деньги.
Это важно сделать еще до подачи иска. Ошибка в конструкции требования способна осложнить дело даже при сильных фактах.
Что будет возражать бывший директор
Типовая защита строится вокруг четырех тезисов:
Довод директора
Что проверять истцу
Сделка была выгодна компании
Где экономический результат
Деньги перечислены по договору
Реально ли он исполнялся
Решение являлось предпринимательским риском
Какие данные были у директора
Сделку одобрил участник
Что именно было известно участнику
Особенно важен последний пункт.
Если собственник заранее знал все существенные обстоятельства сделки и прямо ее одобрил, спор для него становится сложнее.
Но подпись под формальным решением еще нужно оценивать вместе с тем, какая информация была раскрыта собственнику.
Можно ли одновременно привлечь директора к уголовной ответственности
В отдельных ситуациях действия руководителя могут содержать признаки преступления. Например, если речь идет не просто о плохом управлении, а о присвоении имущества, мошеннической схеме или иных умышленных действиях.
Но гражданский иск об убытках и уголовное производство решают разные задачи.
Для возврата денег компании я бы не строил всю стратегию только на надежде на возбуждение уголовного дела. Корпоративные доказательства нужно собирать самостоятельно.
Нужно ли оспаривать сами сделки
Не всегда.
Иногда собственнику выгоднее требовать убытки непосредственно с директора. В других случаях необходимо сначала или одновременно оспаривать сделку и возвращать имущество от контрагента.
Например, если дорогостоящая недвижимость выведена на связанную компанию и продолжает находиться у нее, вопрос возврата самого актива может быть важнее денежного требования к бывшему руководителю.
Поэтому выбор способа защиты зависит от того, где сейчас находятся деньги и имущество.
Как я бы проводил проверку после смены директора
Я бы не начинал с чтения всех договоров за пять лет.
Сначала выгрузил банковские операции и выделил:
крупные платежи → необычных получателей → связанных лиц → переводы без очевидного встречного исполнения → операции перед уходом директора.
После этого уже под каждый платеж собираются документы.
Так значительно быстрее становится понятно, где обычная хозяйственная деятельность, а где действительно может быть основание для иска.
Когда позиция собственника особенно сильная
Хороший спор об убытках выглядит достаточно просто:
деньги компании ушли → директор контролировал операцию → получатель связан с ним → компания ничего равноценного не получила → разумного экономического объяснения нет.
А вот требование «вернуть все расходы, которые новый собственник считает неправильными» обычно работает хуже.
В таких делах решает не количество подозрений, а качество разбора каждой конкретной операции.