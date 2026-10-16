Налоговая вызвала директора на допрос: какие вопросы задают инспекторы и как подготовиться

Вызов директора в налоговую часто означает, что инспекторы уже собирают доказательства по конкретной компании, сделке или цепочке контрагентов. Особенно внимательно к такому допросу стоит относиться во время выездной или камеральной проверки, при претензиях по статье 54.1 НК РФ, работе с самозанятыми, «техническими» компаниями и спорных расходах.

Главная ошибка руководителя — идти в инспекцию без подготовки и рассчитывать, что достаточно «просто рассказать все как было». Одно неудачное объяснение потом может оказаться в акте проверки и использоваться против компании в суде.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, допросы в ФНС и споры о доначислении налогов.