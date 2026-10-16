Налоговая вызвала директора на допрос: какие вопросы задают инспекторы и как подготовиться

Вызов директора в налоговую часто означает, что инспекторы уже собирают доказательства по конкретной компании, сделке или цепочке контрагентов. Особенно внимательно к такому допросу стоит относиться во время выездной или камеральной проверки, при претензиях по статье 54.1 НК РФ, работе с самозанятыми, «техническими» компаниями и спорных расходах.
Главная ошибка руководителя — идти в инспекцию без подготовки и рассчитывать, что достаточно «просто рассказать все как было». Одно неудачное объяснение потом может оказаться в акте проверки и использоваться против компании в суде.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю налоговые проверки, допросы в ФНС и споры о доначислении налогов.
Зачем налоговая вызывает директора на допрос
Допрос свидетеля проводится по статье 90 НК РФ. Инспекция вправе получить показания лица, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Директора обычно спрашивают не ради общей информации о бизнесе. Инспекторов могут интересовать:
конкретный контрагент;
реальность поставки или работ;
выбор поставщика;
движение товара;
полномочия сотрудников;
организация бизнеса;
перечисление денег;
связь с другими компаниями;
фактические исполнители договора.
Иногда директор понимает настоящий предмет интереса ФНС только после первых вопросов.
Какие вопросы задают директору в налоговой
Если проверяется контрагент, типичный блок вопросов выглядит примерно так:
Что спрашивает ФНС
Что пытается установить
Кто нашел поставщика
Реальность выбора контрагента
С кем велись переговоры
Кто фактически управлял сделкой
Где подписывали договор
Личные контакты сторон
Кто приезжал на встречи
Реальность деятельности контрагента
Кто доставлял товар
Фактического поставщика
Где хранился товар
Реальность поставки
Кто принимал работы
Фактическое исполнение
Почему выбрали именно эту компанию
Деловую цель сделки
Если директор не может назвать ни одного человека, объяснить предмет договора или вспомнить, чем занимался крупный контрагент, инспекция почти наверняка обратит на это внимание.
Как подготовиться к допросу директора в ФНС
Подготовка не означает заучивание «правильных ответов».
Перед допросом нужно восстановить реальные обстоятельства спорных операций.
Полезно заранее поднять:
Договоры и приложения.
Первичные документы.
Переписку с контрагентом.
Платежи.
Документы о перевозке.
Акты выполненных работ.
Информацию о сотрудниках, участвовавших в сделке.
Если операция происходила несколько лет назад, совершенно нормально не помнить отдельные детали. Опаснее начинать додумывать их прямо в кабинете инспектора.
Что отвечать, если директор не помнит
Не нужно угадывать.
Формулировка «не помню, необходимо посмотреть документы» намного безопаснее, чем уверенный ответ, который затем опровергнут договор, переписка или показания другого свидетеля.
Особенно это касается дат, сумм, фамилий сотрудников и конкретных обстоятельств десятков однотипных сделок.
Инспекторы часто задают один и тот же вопрос в разных формулировках. Противоречия потом отдельно фиксируются.
Какие ответы директора особенно опасны
Риск возникает, когда руководитель случайно подтверждает позицию инспекции.
Например:
«Я этого поставщика вообще не знаю».
А договор на десятки миллионов подписан самим директором.
Или:
«Всем занимался бухгалтер, я ничего не проверял».
Такой ответ может использоваться при оценке обстоятельств выбора контрагента.
Еще хуже пытаться придумать встречу, сотрудника или обстоятельство поставки, которых инспекция уже проверила и знает, что их не было.
Нужно ли директору брать документы на допрос
Не стоит нести весь архив компании без понимания, что именно требуется.
Если документы официально истребованы, это отдельная процедура. Допрос свидетеля предназначен прежде всего для получения показаний.
При этом руководителю полезно заранее изучить документы для себя, чтобы не противоречить реальным обстоятельствам.
Если вопрос требует проверки документа, об этом можно прямо сказать.
Можно ли прийти на допрос с адвокатом
Директор вправе пользоваться юридической помощью.
На практике присутствие представителя особенно полезно, когда допрос связан с крупными доначислениями, проблемными контрагентами, дроблением бизнеса либо вопросами, которые потенциально могут выйти за рамки обычного налогового спора.
Задача представителя не отвечать вместо директора, а следить за процедурой, формулировками вопросов и содержанием протокола.
Нужно ли читать протокол допроса
Обязательно.
До подписания нужно внимательно проверить:
правильно ли записан вопрос;
соответствует ли ответ сказанному;
не потерян ли важный контекст;
нет ли формулировок, которых директор не произносил;
зафиксированы ли дополнения и замечания.
Если протокол содержит неточность, лучше исправить ее сразу, а не объяснять через полгода в суде, что инспектор «не так записал».
Может ли директор отказаться отвечать
Статья 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против себя самого, супруга и близких родственников.
Но использовать ее как универсальный ответ на любые вопросы ФНС не стоит. Нужно понимать, действительно ли конкретный вопрос создает риск самооговора.
Необоснованный отказ отвечать на обычные вопросы о хозяйственной деятельности компании может только усилить интерес инспекции.
Что делать после допроса
Полезно сразу зафиксировать, какие вопросы задавались и какие ответы были даны.
Если в ходе допроса обнаружилось, что директор не смог объяснить какую-либо операцию, это сигнал проверить соответствующий участок документов до следующего этапа налоговой проверки.
Сам допрос редко существует отдельно. Обычно его показания затем сопоставляют с банковскими выписками, документами контрагентов, показаниями сотрудников и другими доказательствами.
Поэтому готовиться нужно не к «разговору с инспектором», а к тому, что каждое существенное утверждение директора впоследствии будут проверять по документам.