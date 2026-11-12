Партнер по бизнесу блокирует решения ООО: как выйти из корпоративного тупика

В ООО два участника, каждому принадлежит по 50%. Один отвечает за производство, другой за коммерческую деятельность.

После возникновения разногласий второй партнер прекращает согласовывать важные решения. Компания не может назначить нового директора, изменить условия финансирования и утвердить необходимые корпоративные действия.

Формально бизнес продолжает существовать, но фактически утрачивает возможность нормально работать.

В такой ситуации возникает вопрос: можно ли через суд прекратить участие одного из собственников в компании, не ликвидируя само ООО?

Закон предусматривает такую возможность. Однако для суда принципиально важно установить, кто действительно препятствует деятельности общества и какие последствия наступили для бизнеса.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, корпоративных и имущественных спорах. Защищаю интересы участников и руководителей компаний при разрешении конфликтов, связанных с управлением обществом, распоряжением активами и прекращением корпоративных отношений.