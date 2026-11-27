Многие предприниматели начинают искать способы защиты, когда налоговая уже выставила требование об уплате задолженности. Между тем значительную часть работы необходимо проводить гораздо раньше, на стадии рассмотрения материалов проверки.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в налоговых и арбитражных спорах, защищаю компании при оспаривании решений государственных органов.