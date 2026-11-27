Многие предприниматели начинают искать способы защиты, когда налоговая уже выставила требование об уплате задолженности. Между тем значительную часть работы необходимо проводить гораздо раньше, на стадии рассмотрения материалов проверки.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в налоговых и арбитражных спорах, защищаю компании при оспаривании решений государственных органов.
Как обжаловать результаты налоговой проверки
Процедура защиты включает несколько последовательных этапов.
Этап
Действия налогоплательщика
Получение акта проверки
Подготовка письменных возражений
Рассмотрение материалов
Представление дополнительных доказательств
Получение решения
Подача апелляционной жалобы
Отказ вышестоящего налогового органа
Обращение в арбитражный суд
Возражения на акт налоговой проверки по общему правилу можно представить в течение месяца со дня его получения.
Апелляционная жалоба на итоговое решение подается до его вступления в силу, обычно в течение месяца со дня вручения.
Как доказать необоснованность доначислений
Защита должна строиться с учетом конкретных претензий инспекции, а не ограничиваться общими утверждениями о добросовестности налогоплательщика.
Если ФНС ставит под сомнение реальность хозяйственных операций, полезно собрать:
документы о транспортировке и хранении товаров;
деловую переписку с контрагентами;
сведения о фактических исполнителях работ;
доказательства использования приобретенной продукции в бизнесе;
документы, объясняющие выбор поставщика и условия сделки.
Существенное значение имеют показания сотрудников, участвовавших в исполнении договоров. Их необходимо сопоставлять с первичной документацией.
Можно ли уменьшить налоговый штраф
Даже если полностью оспорить доначисления не удается, следует проверить наличие смягчающих обстоятельств по статье 112 НК РФ.
При наличии хотя бы одного такого обстоятельства размер штрафа согласно статье 114 НК РФ подлежит уменьшению не менее чем вдвое.
Отдельного внимания заслуживает правильность расчета налоговой обязанности. Ошибки могут возникать при определении налоговой базы, учете расходов и расчете пеней.
Когда обращаться в арбитражный суд
Для оспаривания решения инспекции необходимо соблюсти обязательный досудебный порядок, предусмотренный НК РФ.
Если вышестоящий налоговый орган не удовлетворил жалобу, компания вправе обратиться в арбитражный суд. Одновременно при наличии оснований можно ходатайствовать о приостановлении действия оспариваемого решения.
Налоговый спор не обязательно заканчивается полной победой одной из сторон. Даже частичное исключение необоснованных доначислений и снижение штрафов могут сохранить бизнесу значительную часть денежных средств.