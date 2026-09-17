Простой по вине заказчика: может ли подрядчик взыскать дополнительные расходы

Что считается «простоем» на практике

Простой по вине заказчика это когда подрядчик объективно не может продолжать работу из-за действий или бездействия заказчика. Типичные примеры:

- заказчик не передал материалы, оборудование или техническую документацию;

- заказчик не согласовал этап работ в оговоренный срок;

- заказчик не предоставил доступ на объект;

- непредоставление аванса на закупку материалов (в случае если в договоре есть условие о том, что эта обязанность является встречной по отношению к обязательству подрядчика по выполнению работ).

- заказчик затягивает с ответом на вопросы, от которых зависит продолжение работ.

Важно: Закон дает подрядчику право не начинать работу или приостановить уже начатую, если заказчик нарушает свои обязанности и это препятствует исполнению договора. Это не «отказ от работы», а законный способ защитить свои интересы и зафиксировать факт простоя с последующим взысканием понесенных расходов.

Но есть важные условия, в отсутствие которых в иске откажут: