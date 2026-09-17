Простой по вине заказчика: может ли подрядчик взыскать дополнительные расходы

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Владимир Инякин, управляющий партнер юридической компании. Основные направления моей практики - налоги, проблемные активы и юридическое сопровождение бизнеса.
Ответ - да, Закон на вашей стороне. Но с важными оговорками.
О чем говорит Закон
Закон устанавливает прямую обязанность заказчика помогать подрядчику в выполнении работы - в случаях, объеме и порядке, которые прописаны в договоре.
Если заказчик эту обязанность не исполняет, подрядчик вправе требовать:
- возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем;
- перенесения сроков исполнения работы;
- либо увеличения цены работы.
Иными словами, простой по вине заказчика - это не «форс-мажор», а нарушение договорных обязательств со всеми вытекающими последствиями.
Что считается «простоем» на практике
Простой по вине заказчика это когда подрядчик объективно не может продолжать работу из-за действий или бездействия заказчика. Типичные примеры:
- заказчик не передал материалы, оборудование или техническую документацию;
- заказчик не согласовал этап работ в оговоренный срок;
- заказчик не предоставил доступ на объект;
- непредоставление аванса на закупку материалов (в случае если в договоре есть условие о том, что эта обязанность является встречной по отношению к обязательству подрядчика по выполнению работ).
- заказчик затягивает с ответом на вопросы, от которых зависит продолжение работ.
Важно: Закон дает подрядчику право не начинать работу или приостановить уже начатую, если заказчик нарушает свои обязанности и это препятствует исполнению договора. Это не «отказ от работы», а законный способ защитить свои интересы и зафиксировать факт простоя с последующим взысканием понесенных расходов.
Но есть важные условия, в отсутствие которых в иске откажут:
Направить заказчику уведомление
Подрядчик должен направить в адрес заказчика уведомление о приостановлении ведения работ, в связи с неисполнением последним своих обязательств. Дополнительно можно использовать переписку: письма, электронные сообщения, мессенджеры - все, где вы сообщаете заказчику о проблеме и просите устранить ее. Суды принимают такие доказательства, особенно если они системны.
Доказать вину заказчика
Нужно чётко зафиксировать, в чём именно выразилось нарушение (не переданы материалы, затянуты согласования и т.п.).
Подтвердить факт простоя
Лучше всего подойдут акты о простое, подписанные представителями обеих сторон. Составьте акт с указанием даты, причины и периода простоя. Если заказчик отказывается подписывать акт, направьте письменные уведомления о приостановке работ из-за конкретных нарушений с его стороны.
Доказать причинно-следственную связь
Нужно показать, что именно действия (или бездействие) заказчика напрямую привели к дополнительным расходам.
Обосновать размер убытков
Подрядчик должен документально подтвердить понесённые затраты в период простоя (чеки, счета, табели учета рабочего времени, путевые листы, договоры аренды техники и т.п.) и показать расчёт суммы.
Принять меры к минимизации убытков
Подрядчик обязан проявить разумную инициативу, чтобы снизить размер потерь. Например, демобилизовать часть техники или персонала, которые не нужны для возобновления работ, либо перебросить их на другой объект. Если подрядчик знал о длительной приостановке, но бездействовал, суд может снизить сумму взыскания.
Что можно взыскать
Перечень того, что подлежит возмещению, достаточно широк:
- выплаты работникам, которые не могли выполнять работу (или выполняли ее частично);
- арендная плата за технику, которая простаивала;
- расходы на хранение материалов;
- упущенная выгода - недополученная прибыль за период простоя;
- дополнительные расходы, связанные с продлением сроков (например, продление банковских гарантий, страховок).
Суды, как правило, требуют документального подтверждения каждого пункта. «Примерные» цифры не проходят.
Простой по вине заказчика: когда взыскать дополнительные расходы не получится
Закон защищает подрядчика, но не безгранично. Отказать во взыскании могут, если, например:
- подрядчик сам не проявил должной осмотрительности - не уведомил заказчика о проблеме вовремя, не приостановил работу, когда это было очевидно необходимо;
- простой вызван обстоятельствами, за которые заказчик не отвечает (например, действия третьих лиц, непреодолимая сила);
- в договоре есть условие, освобождающее заказчика от ответственности за определенные виды простоев (хотя такие условия иногда оспариваются как кабальные);
- подрядчик не доказал причинно-следственную связь между действиями заказчика и своими убытками.
Важно: если условия оплаты простоя прямо не прописаны в договоре (например, фиксированная ставка за час/день простоя или порядок расчёта недополученной прибыли), это усложнит процесс доказывания в суде.
В этой связи, при составлении договора подряда (например, строительного) необходимо указать следующие условия:
1. Обязанность заказчика выплатить подрядчику плату за простой. Под платой за простой в данном случае понимается компенсация текущих расходов подрядчика (расходы на фонд оплаты труда своих работников, выплаты банковских процентов по кредитам, привлекаемым для покрытия расходов в связи с простоем), увеличенная на размер заранее оцененной недополученной прибыли подрядчика (например, при простое строительной техники и пр.).
2. Обязанность возместить все расходы подрядчика в связи с демобилизацией и мобилизацией человеческих ресурсов и специальной техники подрядчика.
3. Регулярность возмещения расходов подрядчика при длительной приостановке работ (в договоре необходимо предусмотреть критерий такой длительности). Расходы подрядчика в связи с вынужденным простоем должны возмещаться не по окончании приостановки работ, а с определенной регулярностью (например, ежемесячно) в течение всего срока приостановки.
Если в вашей работе возник простой по вине заказчика - вы имеете право на возмещение дополнительных расходов. Закон на вашей стороне. Но успех зависит от двух факторов: документальной фиксации простоя и своевременных грамотных действий самого подрядчика (уведомления, приостановки работ, претензии, доказательственная база).