«Откройте полиция»: в офис пришли с обыском. Что делать в первые минуты и почему лучше меньше говорить?

Представьте обычное рабочее утро.

Кто-то уже налил кофе, бухгалтер открыла 1С, директор еще едет в офис. В этот момент на ресепшене появляются несколько незнакомых людей и говорят примерно следующее:

Следственное управление. Мы к вам с обыском.

Через несколько минут сотрудники уже расходятся по кабинетам, людей просят не покидать помещение, телефоны оказываются на столе, а директор судорожно пытается дозвониться адвокату.

В этот момент уже поздно гуглить «что делать при обыске». Лучше это делать заранее.

Я несколько лет работал следователем по экономическим преступлениям и проводил подобные мероприятия. Поэтому расскажу не о том, что написано в УПК, а о том, как обыск обычно выглядит в реальности и какие ошибки люди совершают именно из-за стресса.

Сразу оговорюсь: речь здесь только об обыске в рамках уже возбужденного уголовного дела. Налоговый осмотр, выемка ФНС, обследование помещения оперативниками и действия приставов — другие процедуры со своими правилами.