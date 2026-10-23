Как следователь получает образцы почерка и подписи: практика бывшего следователя

Представим ситуацию. Вас вызвали на допрос к следователю. Вы ответили на вопросы, подписали протокол и уже собираетесь уходить, но вас останавливают.
Следователь неожиданно достает постановление о получении образцов для сравнительного исследования и настойчиво предлагает предоставить образцы почерка и подписи.
Перед вами кладут несколько чистых листов бумаги и просят многократно расписаться. А затем могут дать какую-нибудь книгу и попросить переписать оттуда несколько абзацев.
Для человека, впервые оказавшегося в кабинете следователя, происходящее может выглядеть странно. Однако у всех этих действий есть вполне конкретная цель.
В бытность следователя мне неоднократно приходилось получать образцы почерка и подписей у директоров, бухгалтеров, учредителей компаний. Поэтому в этой статье я расскажу, как это происходит на практике, зачем следователи создают необычные условия для письма и можно ли отказаться от этой процедуры.
Зачем следователю ваши почерк и подпись?
Предположим, в материалах уголовного дела имеется договор, расписка, заявление или другой документ, содержание которого вызывает вопросы либо закрепляет определенный уровень вины в каком-то незаконном (по мнению следствия) деянии. Следствию необходимо установить, кто именно выполнил рукописный текст или поставил подпись на этом документе.
Для этого назначается судебная почерковедческая экспертиза. Эксперту передают спорный документ и сравнительные образцы почерка предполагаемого исполнителя.
При этом эксперт не ограничивается сравнением написания отдельных букв человеком. Он исследует особенности движений, форму и соединение символов, наклон, размер, размещение текста и другие индивидуальные признаки почерка.
По результатам исследования эксперт может установить, выполнены ли исследуемые записи или подписи конкретным человеком.
Как получают образцы почерка и подписи?
Получение образцов для сравнительного исследования предусмотрено статьей 202 УПК РФ. Следователь выносит соответствующее постановление, а по результатам процессуального действия составляет протокол.
На практике всё обычно происходит прямо в кабинете следователя, часто сразу после допроса. И нередко допрошенный к этому моменту уже официально задержан, а следователь тем временем собирает как можно больше доказательств, прежде чем отправить его в изолятор временного содержания.
Сначала человеку предлагают несколько чистых листов бумаги и просят многократно поставить свою подпись. Например, заполнить подписями весь лист, располагая их последовательно, одну за другой.
Затем следователь забирает лист, дает следующий и неожиданно просит:
– А теперь встаньте.
– Зачем?
– Просто встаньте и продолжайте расписываться.
После этого человека могут попросить изменить положение листа, писать в другой позе или выполнить подписи в иных условиях.
А далее следователь может снять с полки Уголовный кодекс, открыть ту самую статью, которую вменяют человеку, и предложить переписать её дословно. Бывало, что давали и «Преступление и наказание» Достоевского с просьбой переписать несколько абзацев. Так в памяти всплывают не только студенческие ночи за длинными лекциями, но и постепенно нарастает внутреннее напряжение от самого текста, который приходится выводить на бумаге.
И написать текст на листках тоже могут сначала сидя, затем стоя. Иногда с изменением темпа письма или после небольшой физической нагрузки.
Конкретные условия зависят от обстоятельств дела и задач исследования. При этом закон не устанавливает определенного количества листов, которые необходимо заполнить. Поэтому процесс может затянуться.
Зачем следователь заставляет писать стоя?
Следователь прекрасно понимает, что человек, опасающийся уголовного преследования, может попытаться намеренно изменить свой почерк.
Например, начать писать непривычно медленно, изменить наклон букв, способ выполнения отдельных элементов или даже попробовать писать другой рукой.
Именно поэтому образцы могут получать в разных условиях.
Когда человек многократно расписывается, меняет положение тела или отвлекается на дополнительные действия, ему становится сложнее постоянно контролировать привычные особенности письма.
У следователя задача — получить достаточное количество образцов, позволяющих эксперту выявить устойчивые индивидуальные признаки почерка.
При этом изменение условий письма не гарантирует выявления намеренной маскировки почерка, а любые применяемые приемы должны оставаться в пределах закона.
Если человек начинает писать левой рукой вместо правой или иным образом изменяет привычный способ письма, соответствующие обстоятельства могут быть отражены в протоколе.
Где еще следователь может получить образцы?
Допустим, человек решил отказаться от предоставления образцов или намеренно изменил свой почерк.
Означает ли это, что почерковедческую экспертизу провести невозможно? Конечно, нет.
В криминалистике различают свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка.
Экспериментальные — это те, которые человек выполняет специально для исследования в описываемых выше случаях.
Свободные — записи и подписи, сделанные до возбуждения уголовного дела и вне связи с его обстоятельствами.
Условно-свободные — это записи или подписи, выполненные после возбуждения дела в документах самого дела, однако не связанных с теми, что предназначены для почерковедческой экспертизы.
И мотивированный следователь не ограничивается эксперементальными образцами.
Свободные образцы могут обнаружиться в паспорте и водительском удостоверении, в кадровых документах по месту работы, личных делах из школы или университета, заявлениях, расписках, договорах, банковских и медицинских документах.
При наличии законных оснований следователь может истребовать необходимые документы, произвести выемку или обнаружить их в ходе обыска.
Особую ценность представляют документы, подписанные задолго до возникновения уголовного дела, когда человек даже не предполагал, что его подпись когда-нибудь станет предметом экспертного исследования.
Условно-свободные образцы находятся непосредственно в материалах уголовного дела.
Например, человек отказывается предоставлять образцы подписи, но незадолго до этого собственноручно подписал протокол допроса, а в конце написал привычную фразу:
«С моих слов записано верно, мною прочитано, замечаний нет».
Такие записи, как и подписи на других процессуальных документах, при соблюдении необходимых условий также могут использоваться для сравнительного исследования.
Поэтому отказ от заполнения чистых листов не будет означать, что следствие останется без сравнительного материала.
Можно ли отказаться предоставлять образцы почерка?
Здесь многое зависит от процессуального статуса человека.
Подозреваемый и обвиняемый. Уголовная ответственность за отказ от предоставления образцов почерка и подписи законом не предусмотрена.
При этом Конституционный Суд РФ неоднократно рассматривал вопросы, связанные с правом не свидетельствовать против себя и допустимыми пределами процессуального принуждения. В частности, соответствующие правовые позиции содержатся в Постановлении от 25 апреля 2001 года № 6-П и Определении от 24 сентября 2013 года № 1297-О.
Однако отсутствие уголовной ответственности за отказ не исключает возможности получения следствием необходимых сравнительных материалов другими законными способами.
Потерпевший. Согласно пункту 4 части 5 статьи 42 УПК РФ потерпевший не вправе уклоняться от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования. За такое уклонение статьей 308 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.
Свидетель. Статья 202 УПК РФ предусматривает возможность получения образцов у свидетеля. Однако статья 308 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение от их предоставления только для потерпевшего. Аналогичная уголовная ответственность свидетеля законом не предусмотрена.
Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда человека формально вызывают в качестве свидетеля, хотя фактически следствие уже рассматривает его как возможного участника преступления. В таких обстоятельствах вопрос о предоставлении образцов и реализации права на защиту требует особой осторожности.
Что происходит после получения образцов?
Полученные образцы вместе с исследуемыми документами направляются на судебную почерковедческую экспертизу.
Эксперт исследует спорные записи и сравнительный материал, оценивает выявленные совпадения и различия.
По результатам исследования эксперт отвечает на поставленные перед ним вопросы. Например:
Выполнена ли подпись в договоре Ивановым И.И. или другим лицом?
Написан ли рукописный текст “Согласовано” Ивановым И.И. или другим лицом?
По результатам исследования эксперт может прийти к категорическому или вероятному выводу, а в отдельных случаях сообщить о невозможности ответить на поставленный вопрос.
Например, если сравнительного материала недостаточно или исследуемая подпись слишком краткая и не содержит необходимой совокупности признаков.
Поэтому даже наличие нескольких листов с подписями не гарантирует, что эксперт обязательно установит их исполнителя.
Резюмируем
Разбираемое в статье получение образцов почерка и подписи — довольно стандартное процессуальное действие в рамках расследования уголовного дела по должностным или экономическим составам.
Такие образцы могут использоваться для установления причастности человека к составлению или подписанию документов, имеющих доказательственное значение.
Попытки намеренно изменить почерк и подпись не гарантируют невозможности проведения экспертизы, а отказ от предоставления экспериментальных образцов не исключает использования ранее выполненных записей и подписей на других документах (чем следователи зачастую и пользуются).
Поэтому, если следователь неожиданно предлагает вам заполнить несколько листов своими подписями, стоит как минимум разобраться, для чего именно необходимы эти образцы, какое процессуальное положение вы занимаете, к чему это может привести.
Особенно если следователь пока называет вас свидетелем, но характер задаваемых вопросов и проводимых действий позволяет предположить, что интерес к вам далеко не случаен.