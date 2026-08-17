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Эдуард Савуляк
Судебная практика по налоговым спорам
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Когда суд может дать отсрочку по налоговым долгам?

Таких ситуаций, как минимум, пять.

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В ситуации, когда налоговая проверка заканчивается гарантированными доначислениями на десятки, а то и сотни миллионов рублей, а добиваться снижения штрафов - все сложнее, единственное, на что может надеяться честный налогоплательщик - попросить об отсрочке по налоговым долгам.

Но сами Налоговики про отсрочки и рассрочки и слышать не хотят. Поэтому единственный путь - идти с этим в Суд.

И, недавно, кассационный суд встал на сторону налогоплательщика, удовлетворив его просьбу в рассрочке на 26 месяцев: Постановление арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2026 года по делу №А40-107508/2024.

Среди причин, почему отсрочку по налоговым долгам Суд решил все-таки дать, можно отметить:

Первое. Нет возможности единовременного взыскания долга;

Второе. Риск банкротства при единовременном взыскании;

Третье. Стабильные ежемесячные поступления от контрагентов;

Четвертое. Потенциальные негативные социально-экономические последствия в регионе (из-за потери рабочих мест);

Пятое. Добровольное погашение части задолженности.

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Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

Руководитель в ООО

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