Насколько крупным надо быть, чтобы таможня возбудила уголовное дело?

Все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Недавно, на профильных форумах, обсуждался случай, когда против "владельца завода" Таможня возбудила уголовное дело.

Владелец же, в это время, был в отпуске с семьей в Эмиратах и очень радовался, что теперь "его не достать".

Обсуждение этой темы, в итоге, свелось к двум веткам:

Первая. Реально ли, "не достанут", убежавшего от уголовного преследования в Эмираты?

Вторая. А насколько крупным надо быть, чтобы Таможня возбудила на тебя уголовное дело?

Если кратко по первой группе вопросов, то:

Эмираты - не лучшая страна, чтобы "прятаться". Тем более, что в Россию из ОАЭ выдача "беглых" происходит регулярно, в том числе, в обход долгих и муторных экстрадиционных процедур.

Выдают или не выдают, в рамках экстрадиции, именно Граждан. В какой бы стране вы не прятались, если, кроме российского паспорта (к тому же - просроченного), уже за душой ничего нет, то выдадут, почти со 100% вероятностью.

Наибольшие шансы невыдачи - у "политических". Но это тема для отдельного, большого и сложного разговора.

Теперь про "размер - имеет значение."

Высказывались мы и на эту тему.

Чтобы разжиться уголовным делом от Таможни, быть владельцем заводов и пароходов совсем не обязательно.

Как мы писали ранее, в зоне риска статьи 194 УК РФ импортеры, у которых недоимка по уплате таможенных платежей превысила 3 млн. рублей. Ну, а при недоимке от 9 миллионов, образуется уже "крупный" состав по этой статье.

Вместе с тем, прежде, чем "бегать", стоит оценить шансы такое дело закрыть.

Уголовное дело по этой статье прекращается, если, в дополнение к первичной сумме доначислений, возместить ущерб государству в 2-кратном размере.

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