Санкции против популярного у россиян банка в ОАЭ и зависающий SWIFT

Продолжаем знакомить наших читателей с новостями о проходимости международных платежей из России, за 4-ю декаду августа.
Ознакомиться с прошлым обзором можно здесь.
Первое. Санкции.
Буквально вечером в пятницу появилась новость о том, что США вводят ограничения против популярного у россиян эмиратского банка Banque Misr UAE.
Виной всему, связанные с Ираном транзакции, которые проводил этот банк.
Как правило, после подобных ограничений банки остаются без лицензии. Посмотрим, как отреагирует на эти новости регулятор ОАЭ.
В любом случае, для Misr, ближайшая неделя будет иметь решающее значение.
Второе. Платежи из России.
Цепочки платежей, нарушившиеся после введения европейских санкций, “починить“ так и не удалось.
Платежи в Грузию, Армению и Азербайджан идут плохо.
По направлению Киргизии, Китая и Турции - все хорошо.
С оговорками и без былой скорости, идут платежи в Казахстан.
Европейское направление, через банки Сербии, показывает неплохие результаты. Но новым клиентам, для того, чтобы отправить платеж из российского банка в адрес сербского, приходится выстраиваться в очередь. Которая уже “вылезла“ на 2-ю декаду сентября.
Платежное направление из США работает, но требует большего документального подтверждения, чем раньше.
Последние новости из ОАЭ свидетельствуют о том, что, в самое ближайшее время, череда проверок прокатится абсолютно по всем местным банкам, работающим с нерезидентами. Естественно, что на платежах россиян это скажется не лучшим образом.
Третье. SWIFT.
Еще в ноябре прошлого года SWIFT перешел на новый формат сообщений ISO 20022.
Но часть банков Армении, Казахстана, Киргизии, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и России не успели к общему сроку. И для них срок действия запасного варианта закончился 29 августа 2026 года.
Поэтому, теоретически, всю ближайшую неделю, не исключены сбои на указанных платежных маршрутах.
Но долго это продолжаться не сможет, поэтому уже со второй декады сентября все банки заработают по новым правилам.
Четвертое. Крипто-платежи.
Как мы неоднократно предупреждали, зарубежные крипто-биржи начали пресекать любое взаимодействие с площадками, попавшими под европейские санкции. Естественно, в первую очередь, мы говорим про российские и белорусские крипто-биржи.
Так вот, теперь, крипто-биржи, вроде, Binance, Bitget, Coinbase, OKX не допускают ни зачисление, ни списание в отношении подсанкционных Rapira, BitPapa, EXMO, HTX, Exnode, ABCeX, Aifory Pro, Tradex, Monease, NoOnecrypto и WhiteBird.
Нарушителям грозит блокировка и закрытие аккаунта.
Поэтому что-то завести или вывести, из российского крипто-контура, становится все сложнее.
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