Санкции против популярного у россиян банка в ОАЭ и зависающий SWIFT

Второе. Платежи из России.

Цепочки платежей, нарушившиеся после введения европейских санкций, “починить“ так и не удалось.

Платежи в Грузию, Армению и Азербайджан идут плохо.

По направлению Киргизии, Китая и Турции - все хорошо.

С оговорками и без былой скорости, идут платежи в Казахстан.

Европейское направление, через банки Сербии, показывает неплохие результаты. Но новым клиентам, для того, чтобы отправить платеж из российского банка в адрес сербского, приходится выстраиваться в очередь. Которая уже “вылезла“ на 2-ю декаду сентября.

Платежное направление из США работает, но требует большего документального подтверждения, чем раньше.

Последние новости из ОАЭ свидетельствуют о том, что, в самое ближайшее время, череда проверок прокатится абсолютно по всем местным банкам, работающим с нерезидентами. Естественно, что на платежах россиян это скажется не лучшим образом.