Налоговая заинтересовалась физиками, продающими нежилые объекты

На рынке появилась информация о том, что Налоговики определили для себя новую группу налогоплательщиков, которым они будут уделять повышенное внимание.

И это - продавцы нежилых объектов недвижимости (бани, гаражи, апартаменты и т.д.).

Основная цель фискалов заключается во взыскании максимального НДФЛ.

Достигается эта цель разными методами.

Во-первых, инспекторы пытаются доказать, что эта нежилая недвижимость “использовалась в бизнесе“ (например, сдавалась в аренду или использовалась для коммерческого хранения и т.д.). Этот пункт чрезвычайно важен вовсе не для того, чтобы взыскать НДФЛ с этих доходов (хотя и это - тоже).

Дело в том, что, если недвижимость использовалась в коммерции, то претендовать на налоговый вычет (при длительном владении ею) уже нельзя. Поэтому придется платить налоги со всей суммы выручки от продажи.

Во-вторых, доказав коммерческое использование объекта, фискалы просят документально подтвердить источники средств на его покупку.

И здесь Налоговая, тоже, нацелена сразу на двух зайцев.

Заяц первый) Если с доказательствами источников на приобретение недвижимости будут проблемы, то можно будет склонить налогоплательщика к декларированию этих, сокрытых ранее, доходов. И, естественно, получить уже не только налоги, но и штрафы и пени.

Заяц второй) Проблемы с документальным подтверждением источников покупки приведут к тому, что заявить эти расходы, в уменьшение налоговой базы при продаже недвижимости, не получится (а подтвердить их требует Письмо ФНС от 30.12.2025 №БС-4-11/11847). А это значит, что взыскать налоги можно будет со всей суммы выручки и “минусовать“ будет нечего.

Пока, в зоне высокого риска находятся продавцы 5-ти и более объектов нежилой недвижимости за 2024-2025 годы.

Но, на “карандаш”, возьмут и всех тех, кто продал более 1-го объекта за этот период.

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