10 льгот для пенсионеров, которые помогают значительно сэкономить

Российский пенсионер, по закону, имеет право на дополнительные льготы. Сегодня мы разберем, какие из этих льгот позволят пенсионеру получать от государства (и не только) льготы и услуги, но не платить за них деньги и, тем самым, сэкономить.

Первое. Налоги

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на одну квартиру (или комнату), на один дом, гараж, помещение для творческой мастерской и хозяйственную постройку на личном участке (площадью до 50 кв. м) и на земельный участок (площадью до 600 кв. м).

В некоторых регионах России (но не во всех) пенсионеры освобождены и от транспортного налога.

Второе. Госпошлины

Пенсионеры освобождены от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение. Касается эта льгота не всех услуг нотариуса.

Но на нижеперечисленные - распространяется:

а) на удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий,

б) за выдачу свидетельства при наследовании дома или квартиры, где пенсионер жил с наследодателем и продолжает там проживать,

в) за выдачу свидетельства при наследовании банковских вкладов.

Пенсионеры освобождены от уплаты госпошлины при переоформлении в МФЦ документов на недвижимость и внесению сведений по ней в ЕГРН (если недвижимость приобреталась до 1998 года).

Третье. Банковские комиссии

Пенсионер, получающий пенсию на банковскую карту «МИР», освобожден от уплаты комиссии за ее годовое обслуживание и выдачу наличных денег через банкоматы той же кредитной организации.

Четвертое. Лекарства

Пенсионеры с 1-й группой инвалидности, а также неработающие инвалиды 2 группы, освобождены от оплаты необходимых им лекарств.

Имеют право на бесплатные лекарства (в течении двух лет) пенсионеры, перенесшие инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование.

Полагается 50% скидка на лекарства по рецепту врача:

а) для работающих инвалидов 2 группы,

б) для безработных инвалидов 3 группы,

в) пенсионерам без инвалидности, но получающим минимальную пенсию.

Пятое. Лечение

Пенсионеры бесплатно могут получить медицинские услуги по полису ОМС, а по направлению врача бесплатно сделать лабораторные исследования, УЗИ, МРТ, КТ и прочие.

Возможно, но не во всех регионах, и бесплатное протезирование зубов и санаторно-курортное лечение.

Шестое. Коммунальные услуги

Пенсионеры - инвалиды, ветераны труда и т. д. могут получить компенсацию ЖКУ.

На субсидию по ЖКУ могут рассчитывать и малоимущие пенсионеры.

Компенсация на взносы на капремонт дома положена:

а) неработающим пенсионерам, достигшим 70 лет, в размере 50% от норматива,

б) 80-летним и старше — 100% от норматива.

Компенсация начисляется, если пенсионеры - собственники квартиры живут в ней одни, либо с семьей, в составе которой неработающие граждане пенсионного возраста или инвалиды 1-2 группы.

Седьмое. Проезд

В большинстве регионов пенсионеры пользуются общественным транспортом бесплатно. Нюансы заключаются в том, полагается ли им полное освобождение или денежная компенсация. Льготы могут не распространяться на работающих пенсионеров.

Пенсионерам-инвалидам может предоставляться бесплатный проезд на пригородных электричках.

На компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно могут рассчитывать неработающие пенсионеры, проживающие в северных районах (1 раз в 2 года, по территории РФ).

Восьмое. Товары первой необходимости

Если у пенсионера сложная жизненная ситуация, то он может воспользоваться мерами адресной социальной поддержки: могут выдавать как денежные средства, так и продовольствие (электронный сертификат, которым можно расплачиваться в магазинах за товары первой необходимости).

Девятое. Газификация жилья

В рамках федеральной программы социальной газификации пенсионеры освобождаются от оплаты за проведение газа до границы своего участка.

В ряде регионов пенсионерам (у которых доход не превышает прожиточный минимум) компенсируют расходы на оплату услуг подключения газа к своему дому.

Десятое. Долги

У пенсионеров существует “иммунитет“ к взысканию долгов, за счет их пенсии.

Во-первых, “защищена от взыскания“ пенсия по потере кормильца и выплаты, которые полагаются инвалидам, ветеранам и другим льготникам.

Во-вторых, пенсия на уровне федерального прожиточного минимума освобождается от взыскания по долгам. В регионах, где прожиточный минимум для пенсионера выше - защищается от взысканий пенсия на уровне этого минимума.

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