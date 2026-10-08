ФНС узнала о сингапурском счете и доначислила налоги

Причем, налоги придется заплатить по самому жесткому из вариантов.

После 2022 года многие налогоплательщики уверовали в то, что из недружественных юрисдикций в Россию никакой налоговой информации больше не приходит.

А вот и нет!

И яркий тому свеженький пример: Решение Арбитражного суда Белгородской области от 4 сентября 2026 года по делу №А08-1660/2025.

Итак, краткая суть в следующем:

1️⃣ Гражданин России открыл счет в сингапурском банке Oversea Chinese Banking Corporation Limited.

2️⃣ На счет поступили средства от погашения облигаций: 250 тысяч и почти 15 тысяч сингапурских долларов - проценты.

3️⃣ Российские фискалы узнали про эти погашения, сочли их - "доходом" и начислили НДФЛ.

4️⃣ Гражданин возмутился, что "доход" - это лишь 15 тысяч процентов, а 250 тысяч - это деньги за сами облигации, которые он купил еще в 2015 году.

5️⃣ ФНС попросила гражданина подтвердить покупку облигаций документально. Но документов у него на руках не оказалось.

6️⃣ Итог: налогами обложили всю сумму.

P.S. Сейчас многие сокрушаются, что правительственные поправки по “пассивным“ доходам “ударят“ по российскому фондовому рынку. Но платить 22% НДФЛ, вместо 13-15%, придется точно далеко не всем. Но вот халатно относятся к хранению первичных документов - очень многие.

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