НДФЛ по дивидендам и процентам повысят до 22%

Срочная новость! Минфин предложил установить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян на уровне в 13–22%.
Другими словами, ставка НДФЛ будет зависеть от размера дохода, а не от его "признака".
Под новую прогрессивную шкалу налогообложения попадут:
📍полученные дивиденды;
📍доходы от другого долевого участия;
📍полученные проценты по вкладам;
📍доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами;
📍доходы от продажи имущества и реализации долей участия,
📍по договорам страхования и дарения.
Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%.
Как обычно, нас успокаивают тем, что новая ставка коснется "не более 6% населения" (4 миллионов граждан).
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