НДФЛ по дивидендам и процентам повысят до 22%

Срочная новость! Минфин предложил установить ставку НДФЛ для пассивных доходов россиян на уровне в 13–22%.

Другими словами, ставка НДФЛ будет зависеть от размера дохода, а не от его "признака".

Под новую прогрессивную шкалу налогообложения попадут:

📍полученные дивиденды;

📍доходы от другого долевого участия;

📍полученные проценты по вкладам;

📍доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами;

📍доходы от продажи имущества и реализации долей участия,

📍по договорам страхования и дарения.

Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%.

Как обычно, нас успокаивают тем, что новая ставка коснется "не более 6% населения" (4 миллионов граждан).

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