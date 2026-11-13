До 16 ноября не стоит отправлять деньги в Европу

Лучше дождаться перечня 50-ти новых российских банков, попавших под санкции ЕС.

В среду послы стран ЕС согласовали новые санкционные списки по России. И, вроде бы, помимо всего прочего, в списках значатся почти 50 российских банков.

С большой долей вероятности, среди этих банков, не окажется "громких имен", вроде, ГПБ, ОТП или Райффа.

Но кто же знает наверняка?

Тем более, если деньги придут в Европу от такого, попавшего под санкции банка, то их совершенно точно "заморозит" принимающий банк. А бегать потом по инстанциям и пытаться "разморозить" свои кровные - та еще задача.

Поэтому, тем, кто собирается отправлять деньги на европейские банки, возможно, спешить не стоит.

Лучше, подождать пару дней (16 ноября перечень "новичков", попавших под санкции, должны уже утвердить) и позднее, сделать нужный платеж, обладая всей информацией.

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