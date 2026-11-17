А к тем, кто живет за границей, требования еще строже.

С 2027 года российские банки обяжут установить ИНН каждого клиента. Если Банк не сможет найти ИНН самостоятельно, его запросят у владельца счета.

Тем, кто ИНН не предоставит - для начала, отключат газ Банк-Клиент.

1️⃣ С 1 января 2027 года банки начнут выявлять ИНН своих клиентов.

2️⃣ С 1 июля 2028 года по тем клиентам, чей ИНН не установлен, на 6 месяцев приостановят дистанционный доступ к счетам и ограничат снятие наличных через банкоматы.

3️⃣ С 1 января 2029 года, тем, кто ИНН так и не предоставит, дистанционный доступ к счетам прекратится.

❌ Но для иностранцев - все иначе. Тем, кто не состоит на налоговом учете в России, доступ к счетам ограничат уже с 1 сентября 2027 года.

Законопроект уже прошел первое чтение.

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