Без ИНН нельзя будет ни отправить, ни снять деньги
А к тем, кто живет за границей, требования еще строже.
С 2027 года российские банки обяжут установить ИНН каждого клиента. Если Банк не сможет найти ИНН самостоятельно, его запросят у владельца счета.
Тем, кто ИНН не предоставит - для начала, отключат
газ Банк-Клиент.
1️⃣ С 1 января 2027 года банки начнут выявлять ИНН своих клиентов.
2️⃣ С 1 июля 2028 года по тем клиентам, чей ИНН не установлен, на 6 месяцев приостановят дистанционный доступ к счетам и ограничат снятие наличных через банкоматы.
3️⃣ С 1 января 2029 года, тем, кто ИНН так и не предоставит, дистанционный доступ к счетам прекратится.
❌ Но для иностранцев - все иначе. Тем, кто не состоит на налоговом учете в России, доступ к счетам ограничат уже с 1 сентября 2027 года.
Законопроект уже прошел первое чтение.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Для большинства, все эти "поиски ИНН", уверен, пройдут абсолютно незаметно - банки Сами всю информацию найдут. Ну, а по тем, по кому не найдут - просто надо донести эту инфу до банка самостоятельно